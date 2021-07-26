Budah, Cesar MC e Camila Cabello nos lançamentos da semana #77

A cantora Budah no clipe de "Quero Mais" Crédito: Reprodução/YouTube

Depois de um período de férias, a coluna de lançamentos musicais está de volta. Para comemorar, trazemos três novidades de capixabas que estão bombando: Budah, Cesar MC e Dry Som.

Além da turma local, trazemos a estreia de Vic Brow, as novas canções de Lil Nas X, Camila Cabello - ela estava sumida, né?! -, Barões da Pisadinha e Lagun, que veio com uma parceria forte com L7nnon e Mart'nália.

Chega de conversa e vamos para a lista de músicas para você atualizar a sua playlist.

"QUERO MAIS" - BUDAH



A capixaba solta a voz no single "Quero Mais". Cheio de referências ao R&B, a música fala da vontade de seguir numa relação após uma ótima noite. "Depois de hoje eu quero mais / quero mais / eu quero mais", diz o refrão. A música chega com clipe dirigido por Patrik Braga. Confira.

"EU PRECISAVA VOLTAR COM A FOLHINHA" - CESAR MC



Cesar MC apresenta o primeiro single do seu novo projeto. "Eu Precisava Voltar Com a Folhinha" é uma carta-canção sobre toda a trajetória do rapper até aqui – às vésperas de lançar o primeiro álbum da carreira, chamado "Dai a Cesar O Que É de Cesar". A faixa chega nos aplicativos de música e com clipe no YouTube. O capixaba ainda promete mais uma faixa antes do disco, que está previsto para agosto.

"VIDA DE TRABALHADOR" - DRY SOM



O jovem Drayton Fonseca, mais conhecido como Dry Som, disponibiliza o single "Vida de Trabalhador". A faixa, que mistura reggae e trap, teve mixagem e masterização de Nêgo Léo (banda Zé Maria). A música, como o próprio nome indica, fala sobre as correrias do músico - que trabalha como bike food - para garantir seu sustento diário, já que saiu de Piúma para morar em Vitória em busca do seu sonho na cara e na coragem.

"ALUCINAÇÃO" - KYNNIE



A cantora Kynnie, aposta da Som Livre no pop nacional, lança "Alucinação". A faixa vem carregada de representatividade e referências alinhadas às bandeiras que a artista levanta, tanto na vida profissional quanto pessoal, como a causa LGBTQIA+ e a cultura negra. O single chega ainda com um clipe gravado no Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, no clima do famoso Baile Charme local.

"CLACK BOOM" - KATZ



A girlband KATZ, notada até pelas Spice Girls, apresenta a canção "CLACK BOOM". Escolhida no TikTok pelos fãs - plataforma em que as artistas ganham força -, a faixa foi a última a ser gravada. Vale lembrar que o trio já tem gravaram "Efeito Dominó", primeiro single da banda, "Boomerang", seu segundo single, e "Kaboomda". Além das faixas autorais, alguns covers da banda também fazem sucesso, como os medleys dos grupos RBD e Rouge, da dupla de Sandy & Junior e até mesmo um cover de "Shallow", hit de Lady Gaga. Confira o lançamento do trio pop.

"EU TÔ BEM (MAL)" - VIC BROW



A artista Vic Brow estreia com o single “Eu Tô Bem (Mal). A música de trabalho, com produção musical do trio “Los Brasileros”, traduz bastante a personalidade da Vic, que é uma pessoa que se comunica em todas as redes com muito humor e sarcasmo, o que pode ser visto no seu videoclipe, no qual ela vive um date com um bolo de aniversário. Assista.

"INDUSTRY BABY" - LIL NAS X



Lil Nas X segue apresentando seu próximo trabalho. Agora, o rapper lança "Industry Baby", com a participação de Jack Harlow. A música é a mais recente a ser lançada do tão esperado próximo álbum Montero, que sairá ainda este ano pela Columbia Records. O vídeo foi baseado em uma história de Lil Nas X e dirigido por Christian Breslauer. O vídeo acompanha Nas por toda a prisão, enquanto ele cumpre sua sentença e tenta escapar com uma pequena ajuda do companheiro de prisão Jack Harlow.

"MUDAR DE GALÁXIA" - BANDA DA HORA



A Banda da Hora apresenta "Mudar de Galáxia". O single tem ares de pop/rock e chega com clipe, que conta a história de uma separação sentimental e a busca por um recomeço por parte do personagem central. Filmado em locações no Rio de Janeiro, a narrativa segue nosso ator/autor vagando a esmo até encontrar um refúgio para seu sofrimento, se imaginando em uma viagem intergaláctica.

"EITA MENINA" - LAGUN, MART'NÁLIA E L7NNON



Pop, rap e samba se unem em "Eita Menina". “Nem sei como a união de coisas tão diferentes consegue fazer tanto sentido, mas faz”, diz Lagun, responsável por unir Mart'nália e L7nnon na faixa lançada na última sexta-feira (23). Com nuances dos universos sonoros de todos os nomes envolvidos na música, a faixa é a quarta a ser revelada do próximo disco do grupo mineiro (previsto para este ano). Um videoclipe acompanha o lançamento. Confira.

"DON'T GO YET" - CAMILA CABELLO



Camila Cabello está de volta com "Don't Go Yet". A canção é o primeiro lançamento de Camila desde seu álbum no 1 de platina de 2019, “Romance”. A nova faixa, que chega com clipe cheio de referências latinas, também aparecerá em seu próximo álbum completo, “Familia”.

"SAY WHAT YOU WILL" - JAMES BLAKE



O cantor, compositor e produtor britânico James Blake está de volta com um novo single, “Say What You Will”. A faixa fará parte do novo álbum do cantor, “Friends That Break Your Heart”, que tem previsão de lançamento para o dia 3 de setembro. O disco conta ainda com as colaborações com grandes nomes como Beyoncé, Frank Ocean, Kendrick Lamar & Jay-Z. Veja o clipe.

"WHEREVER I MAY ROAM" - J BALVIN



Reggaeton e rock conversam? Para J Balvin e o Metallica, sim. O músico a banda apresentam "Wherever I May Roam", faixa que integra a celebração de 30º aniversário do quinto álbum da banda autointitulado da icônica banda de heavy metal, “The Black Album”. Para o lançamento, o disco ainda terá, além da parceria com Balvin, a versão de Jon Pardi para a mesma canção, além de uma gravação ao vivo: “Wherever I May Roam (Live at Day on the Green)". Confira o clipe.

"RING THE ALARM" - DJ SNAKE



DJ Snake apresenta "Ring The Alarm", parceria com o DJ e produtor mascarado Malaa, que promete eletrizar as pistas de dança no verão europeu. A música chega na sequência do anúncio da dupla que embarcará em uma miniturnê norte-americana, incluindo uma parada em agosto no lendário festival de música eletrônica Hard Summer, realizado no sul da Califórnia.

"RUN" - ONEREPUBLIC FEAT. MARTIAH ANGELIQ



OneRepublic apresenta uma nova versão de seu novo single, “Run”, que ganha tempero latino com a participação especial de Mariah Angeliq. A versão original da faixa foi lançada em maio e fará parte do aguardado álbum da banda, “Human”, que chega aos aplicativos de música no dia 27 de agosto, após ter sido adiado por causa da pandemia. O disco incluirá ainda os singles já lançados “Somebody To Love”, “Wanted”, “Didn’t I”, “Better Days” e “Rescue Me”, que somam mais de 2.5 bilhões de streams globais.

"NÃO USA ELE NÃO" - GUSTAVO MIOTO



Gustavo Mioto segue divulgando seu novo projeto musical com pílulas do que está por vir. Desta vez, ele lança a segunda faixa: "Não usa ele não". Ela mostra um lado diferente de Gustavo, que mantém sua especialidade, que é a música romântica, mas aparece performando um solo de guitarra em um momento da canção. “Acho que todo mundo já passou por uma situação como essa, de terminar com alguém que se envolve com outra pessoa muito cedo, sem ter te superado, e fica usando uma terceira pessoa. Então essa música é realmente um tapa na cara de quem usa outras pessoas para tentar esquecer o ex”, conta Gustavo. Com lançamento previsto para agosto, o novo DVD, que foi gravado no Espaço das Américas, em São Paulo, acaba de ganhar mais uma faixa inédita.

"NÃO TEVE DÓ" - LÉO SANTANA FEAT. MC DAVI



Léo Santana se joga na parceria com MC Davi. "Não teve dó", que foi composta pela dupla, traz uma mistura de trap, funk, rap e pagodão, com uma batida forte e envolvente e totalmente dançante, uma característica muito forte dos dois cantores. A faixa conta com clipe em ambiente urbano, com takes que evidenciam marcas de expressões e linguagem corporal em uma pegada bem street.

"VOCÊ BEBERIA OU NÃO BEBERIA" - ZÉ NETO & CRISTIANO



A dupla Zé Neto & Cristiano apresenta "Você Beberia ou Não Beberia?". A faixa faz parte do novo projeto audiovisual da dupla, intitulado “Chaaama” – famoso bordão dos cantores. Confira o vídeo já disponível.

"MALVADA" - CHOJI E LK 3030



Desde que lançou o seu EP “Gigante”, Choji tem se aventurado no gênero trap. Agora, o artista apresenta "Malvada", parceria com o produtor musical e cantor LK, integrante do grupo 3030. Misturando sonoridades do trap e do funk, a música chega com clipe em que os artistas se dividem em cenas provocantes com mulheres. Sobre a parceria com LK, Choji comenta: “É um prazer fazer um feat. com esse artista que é referência para muita gente no rap. Juntamos nossas melhores qualidades nessa música e tenho certeza que vai chamar a atenção”.

ÁLBUNS E EPs

"DA ROÇA PRA CIDADE - VOL. 6" BARÕES DA PISADINHA



Acumulando incríveis 744.7 milhões de execuções nas plataformas digitais de áudio e vídeo, o projeto "Da Roça pra Cidade", dos Barões da Pisadinha, chega ao seu sexto volume com três canções inéditas. Entre elas, está a faixa-foco “Eu Fui pra Terminar”, trazendo a mistura do romantismo com o piseiro. "Essa música fala de um casal que vinha se desentendendo e o rapaz já estava com tudo planejado, até as frases que ele iria falar para a moça, e quando chegou na hora, ele não conseguiu. Ao invés de terminar, acabaram passando a noite se amando. E essa canção promete. A gente tá muito confiante nela, fala uma linguagem de muitos casais que vivem assim. Vai ser sucesso!", antecipa Felipe Barão. Confira abaixo o clipe da canção e as outras faixas que despontam no lançamento.