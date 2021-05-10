Pabllo Vittar, One Republic e Wesley Safadão nos lançamentos da semana #74

A segunda semana de maio traz novidades no pop, rock, pagode, forró, funk e hip hop. São as novas músicas de Pabllo Vittar, que inicia nova era, One Republic, que está de volta, Wesley Safadão, que chega todo tecnlógico, e outros nomes importantes como Pocah, Zélia Duncan e a cantora P!nk.
Entre as novidades, destaque para o grupo Vou Pro Sereno, que traz um disco de releituras de trilhas de novela. Ficou curioso? Confira a lista de lançamentos do Divirta-se.
- "AMA, SOFRE, CHORA" - PABLLO VITTAR
- Pabllo Vittar dá início à nova era com "Ama, Sofre, Chora". O single chega com clipe e uma grande atividade promocional, que contou até com a notícia de que a cantora ia casar. A música é o primeiro single do novo álbum "que está vindo cheio de brasilidade, de reafirmação", diz a cantora. Confira o clipe que ainda traz um teaser da próxima canção de Pabllo.
- "RUN" - ONE REPUBLIC
- O OneRepublic acaba de apresentar seu novo single, “Run”. A faixa, uma composição de Brent Kutzle, John Nathaniel, Ryan Tedder e Tyler Spry, chegou acompanhada de clipe dirigido por Tomás Whitmore. A música integra o repertório do próximo álbum da banda, “Human”, previsto para ainda este ano. O disco também inclui os singles lançados anteriormente “Rescue Me”, já reconhecido com Certificado de Ouro pela RIAA, “Somebody To Love”, “Wanted”, “Didnn't I” e “Better Days”, que têm 1.75 bilhão de streams combinados.
- "7 DE MAYO" - J BALVIN
- J Balvin compartilha o quarto single de seu próximo álbum. Intitulado com a data de seu nascimento, "7 De Mayo" é precisamente um dos temas mais pessoais do artista até hoje, onde ele conta a história de sua carreira em uma produção simples, que destaca seu brilhante uso de trocadilhos. Com o vídeo dirigido por José Emilio Sagaró, “7 de Mayo” estará nos créditos finais do documentário da Amazon Prime que conta a história da sua vida e também estreia no mesmo dia, “The Boy From Medellin”, do diretor indicado ao Oscar® Matthew Heineman.
- "MÃE" - AS BAÍAS E IVETE SANGALO
- Formada pelos integrantes Assucena, Raquel Virginia e Rafael Acerbi, a banda As Baías anuncia seu novo single “Mãe” em parceria com a cantora Ivete Sangalo. A canção fala de amor em sua mais vigorosa profundidade, o de uma mãe por seu filho. Assucena diz que se sentiu abençoada e ter Ivete Sangalo presente nesta canção: "A música 'Mãe' é uma bossa cheia de caminhos melódicos que nos abraçam. Fomos extremamente abençoados pelo acontecimento de ter a grandiosa Ivete Sangalo juntando sua voz à nossa. Viva a música brasileira, viva nossas mães brasileiras, viva Ivete & As Baías". O single também ganhou sua versão em vídeo, partindo de um olhar documental ao mostrar quatro histórias de mães soteropolitanas, vistas como heroínas por seus filhos e pela sociedade.
- "ONDE É QUE ISSO VAI DAR?" - ZÉLIA DUNCAN
- Zélia Duncan apresenta o single "Onde é que isso vai dar?". Composta por ela e por Juliano Holanda, a música fala do atual momento do país e integra o repertório do álbum que celebra seus 40 anos de carreira. O novo projeto também marca a volta da cantora à Universal Music, companhia pela qual Zélia lançou discos como “Sortimento” (2001), “Eu Me Transformo em Outras” (2004), “Pré Pós Tudo Bossa Band” (2005), entre outros. "'Onde é que isso vai dar?' é, literalmente, um diálogo meu com o Juliano", explica a cantora.
- "ALL I KNOW SO FAR" - P!NK
- A estrela pop internacional P!NK está de volta com seu novo single e videoclipe "All I Know So Far". Dirigido por Dave Meyers, o vídeo tem a participação de Cher e marca o décimo sexto videoclipe em que os dois colaboraram em conjunto ao longo de seu relacionamento de 22 anos. "Dave Meyers e eu estamos juntos de novo", diz P!NK. "Como essa música é uma espécie de história da minha vida e uma carta para minha filha, fazer este vídeo com Dave depois que fizemos nosso primeiro vídeo juntos há 22 anos é um momento muito especial de fechamento de um ciclo. Ele é realmente um gênio e estou cheia de gratidão por nossa amizade e por todas as vezes em que pudemos trabalhar em conjunto", conta a cantora. A faixa será destaque no próximo projeto de P!NK, All I Know So Far: Setlist que será lançado em 21 de maio. Junto com o novo single, All I Know So Far: Setlist contará com gravações ao vivo da aclamada Turnê Mundial de 2019 Beautiful Trauma da P!NK, que bateu todos os recordes, seu discurso que causou muito burburinho no MTV Video Vanguard Award e a apresentação de “Cover Me In Sunshine” com a filha Willow.
- "NEM ON NEM OFF" - POCAH
- Pocah apresenta sua primeira música depois que saiu da casa do BBB 21. "Olha quem voltou, pro desespero deles! A bandida acordou, tava adormecida a meses", inicia a cantora em "Nen On Nem Off", colaboração com MC WM. O empoderamento feminino é tema da música que terá clipe lançado ainda neste mês. Enquanto não chega, bora ouvir o hit.
- "DILÚVIO" - KAROL CONKÁ
- Na onda de ex-BBBs na música, quem também está com single novo é Karol Conká. Apresentado na final do programa, "Dilúvio" marca a nova fase da cantora. "Só mais um dia de luta, ah / Depois o dilúvio", diz trecho da canção que remete à nova personalidade da rapper. Confira.
- "TENTAÇÃO" - CAROL BIAZIN FEAT. LUÍSA SONZA
- Carol Biazin está de volta com o single "Tentação". A música, que tem participação de Luísa Sonza, é a terceira faixa “secreta” de seu álbum “Beijo de Judas”. O convite feito por Carol aconteceu na época em que ela estava compondo algumas músicas para Luísa (e que ainda não foram lançadas).
- "IT DON'T MATTER" - ALOK FEAT. SOFI TUKKER E INNA
- O renomado DJ ALOK lança remix com Sofi Tukker e INNA. "It Don't Matter" faz parte do mint Singles do Spotify e Alok é o primeiro artista do Brasil a integrar o projeto. “Foi incrível trabalhar na 'It Don't Matter' com artistas tão talentosos como Sofi Tukker e INNA para esse projeto do Spotify! Queríamos reunir em uma única música todos os nossos sons individuais criando uma faixa verdadeiramente universal que conquiste o gosto de todos os nossos fãs, e acreditamos que deu certo. Será uma música com bastante energia pronta para alegrar o dia de vocês!”, comenta Alok.
- "AMOR DE FIM DE NOITE (KVSH REMIX)" - OROCHI
- Composta por Orochi e com produção de Papatinho, “Amor de Fim de Noite” ganha uma nova versão produzida por KVSH. O hip hop ganha roupagem eletrônica sem perder a identidade original da canção. "Pra mim o principal é atingir outros nichos em que o pessoal ainda não me conhece", conta KVSH.
- "VEM, VEM" - MARCELO JENECI FEAT. MUSE MAYA
- O feat entre Marcelo Jeneci e Muse Maya ganhou um clipe à altura desta parceria. O vídeo da faixa, que que faz parte do álbum “Guaia” de Jeneci - lançado pelo selo slap, da Som Livre, e indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, tem clima colorido e festivo como a música pede. "'Vem Vem' é um convite para uma festa encantada”, sintetiza Jeneci.
- "MIL VIDAS" - ONZE:20
- A banda Onze:20 traz uma música para curtir, dançar e relaxar: essa é “Mil Vidas”. A faixa é um reggae preenchido com uma letra esperançosa, que fala de amor. A banda apresenta uma canção alegre, de clima leve e solar, que chega ainda com um clipe na mesma vibe, filmado na Reserva de Grumari, no Rio de Janeiro.
- "PASSATEMPO" - WESLEY SAFADÃO
- Totalmente entregue a todos os projetos que se propõe a fazer, Wesley Safadão lança o single “Passatempo”, que faz parte de um novo álbum, gravado em março deste ano de forma altamente tecnológica. A nova faixa tem uma sonoridade do forró com o eletrônico e fala de uma relação onde o homem se impõe perante a mulher, com frases ambíguas.
- "AVISA" - LUCY ALVES
- Lucy Alves regravou o sucesso "Avisa", da banda Falamansa, para compor o seu próximo álbum que terá o mesmo nome. O novo álbum será lançado em 17 de junho. Ele deve contar com outras cinco releituras do Falamansa e uma inédita em parceria com Tato, vocalista da banda de forró. "Eu gosto e admiro muito o Falamansa e as composições trazem o balanço do nosso forró com letras contemporâneas e cheias de poesia, amor e astral”, comentou a artista em nota.
ÁLBUNS E EPs
- "FLAVORS OF LOVE" - MONSTA X
- O grupo de K-pop Monsta X acaba de lançar em todas as plataformas de streaming seu novo álbum, “Flavors of Love”, com repertório de 11 faixas. O novo disco apresenta canções japonesas originais, como “Wanted” e “Wish On The Same Sky”, além das versões em japonês de seus singles coreanos, “Follow”, “Fantasia” e “Love Killa”. O grupo ainda disponibilizou o vídeo de performance para a faixa-tema, “Flavours of Love”.
- "MEU MUNDO" - NANNO. V
- Nanno. V apresenta ao público o seu álbum de estreia. "Meu Mundo" conta com 13 faixas e traz a produção de Bruno Martini e participação de nomes como DONATTO, Ruby, Zeeba, Guiggow, Mayra e Pablo Martins. "Esse é, até agora, o meu trabalho mais importante. É um projeto no qual vocês vão encontrar um Nanno mais maduro, falando de algumas coisas além do amor, sobre um pouco da vida, do que já passei. Vocês vão poder conhecer um pouco mais do Nanno, um ‘lado B’ da minha vida. Meu primeiro álbum é como um filho mesmo e tô muito animado e feliz com o resultado", destaca Nanno. A música de trabalho é "Apaga a luz", single colaborativo de Nanno com Pablo Martins e DONATTO. A faixa ganha um videoclipe oficial, que foi gravado com Nanno e DONATTO no Rio de Janeiro e Pablo em Santa Catarina, sob a direção de Thiago Calviño.
- "NOVELAS - EP1" - VOU PRO SERENO
- O grupo Vou Pro Sereno, um dos expoentes do samba carioca, traz um projeto que tem tudo para atrair o público. Formado por 16 versões samba/pagode de músicas que fizeram sucesso em novelas, o EP traz trilhas como "Encontros e Despedidas", tema de abertura de "Senhora do Destino"; "Brasil", da novela "Vale Tudo"; "A Viagem", que também dá nome a trama; e "Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda", que integrou a trilha de "Vira-Lata". A música de trabalho deste primeiro volume é justamente a interpretada por Maria Rita para a novela que tinha Nazareth como vilã: “É uma composição marcante que está mais atual do que nunca em uma novela que está na memória do povo. Modéstia à parte, nossa versão ficou linda, acho que os fãs vão adorar”, explica Alex Sereno.
- "LIFE BY MISADVENTURE" - RAG'N'BONE MAN
- Três anos após sua estreia inovadora e premiada, “Human”, Rag’n’Bone Man apresenta “Life By Misadventure”. O disco conta com 15 faixas, incluindo os lançamentos "All You Ever Wanted" e "Anywhere From Here", com participação de P!nk e já apresentada em nossa lista semanal. Apesar de haver em algumas dessas novas músicas uma dose de blues e soul fortes, a maior parte deste novo álbum mostra Rag'n'Bone Man dando um grande passo à frente como artista, compositor e cantor capaz de mostrar um tremendo calor e emoção real a cada respiração. Reveja o clipe com P!nk e curta o disco completo.
- "MACUMBA AO VIVO EM RECIFE" - JOHNNY HOOKER
- Johnny Hooker tira da gaveta o projeto "Macumba Ao Vivo em Recife". Gravado em 2016, o DVD é um registro do seu primeiro álbum, "Eu Vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!", que lhe deu projeção nacional e o título de Melhor Cantor no Prêmio da Música Brasileira. O trabalho foi finalizado por conta da pandemia, que reduziu a agenda do cantor. O DVD traz 16 canções como “Você Ainda Pensa?” e “Amor Marginal” – single que ganhou o certificado de platina na época -, além de releituras e feats. inéditos, como “Garçom” com o cantor pernambucano Otto, “Menti Pra Você” com Karina Buhr, e “Álcool” com a Isaar. O registro completo é encontrado em todas as plataformas de música e com o registro audiovisual no YouTube.