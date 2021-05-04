Garbage, Lou Bega, Duda Beat e DJ Khaled nos lançamentos da semana #73

Garbage, Lou Bega... ao ouvir estes nomes parece que estamos voltando no tempo, bem no fim dos anos 1990, mas estamos falando de lançamentos e a banda e o hitmaker estão voltando com tudo. Ambos apresentam singles que vão trazer novos discos em breve.
A lista do Divirta-se nesta primeira semana de maio também traz nomes como DJ Khaled, Little Mix, Jessie Ware e Anitta em hits novinhos. Ainda pelo Brasil, temos a repaginada de Eduarda Brasil e da banda capixaba Auri. Confira a lista abaixo e atualize a playlist.
SINGLES
- "PLEASE" - JESSIE WARE
- Depois de um 2020 intenso e o sucesso do álbum "What's Your Pleasure", Jessie Ware inicia 2021 com novidades. A cantora apresenta "Please", faixa queintegra o repertório da versão deluxe do álbum de 2020. Oficialmente intitulado como “What’s Your Pleasure? The Platinum Pleasure Edition”, a versão especial tem previsão de lançamento no dia 11 de junho e apresenta seis músicas inéditas e outras surpresas. “Please” entrega a mesma energia que a cantora forneceu para o álbum, com um retorno ao estilo da dance music dos anos 70 e 80. Confira.
- "GIRL FROM RIO" - ANITTA
- Com direito a divulgação pesadíssima, Anitta apresenta o hit Girl From Rio. A faixa chegou misturando bossa nova e trap, além de trazer diversas referências à Cidade Maravilhosa. O destaque principal é a letra que celebra as origens da cantora. Vale lembrar que a faixa abre os trabalhos do próximo disco de Anitta, que leva o mesmo nome da música, mas ainda não tem data de lançamento.
- "T R A N S P A R E N T S O U L" - WILLOW
- Willow está de volta com o single “t r a n s p a r e n t s o u l”, que tem a participação do produtor e ex-baterista da banda blink-182, Travis Barker. A música é a primeira amostra do que se pode esperar de seu próximo álbum completo, que tem previsão de lançamento ainda para este ano. Se você lembra daquela menininha que balançava os cabelos ao som do pop e hip hop, pode esquecer. A faixa de rock alternativo apresenta guitarras pesadas, com uma característica do icônico músico pop-punk, Travis Barker, e marca uma grande evolução sônica para WILLOW. "Estou muito grata por esta música, porque foi criada em um momento tão introspectivo (durante os primeiros meses de quarentena). Foi uma canção que me provou que eu precisava me livrar das inseguranças que tinha sobre fazer um projeto desse gênero", disse a cantora.
- "NÓ" - AURI
- Os capixabas da banda Auri anunciam uma nova fase. Mais introspectiva e pesada, ela é iniciada com "Nó": música que abre os trabalhos para uma série de lançamentos planejados desde 2020. Na canção, os músicos fazem uma reflexão sobre as dualidades da vida. O single ganha um clipe em preto e branco inspirado pela cultura pop recente - de Sin City e Cisne Negro, passando pela banda Royal Coda até e animação japonesa Perfect Blue. "A mensagem da música busca mostrar que todos somos iguais, independente das diferenças (inclusive na dor), e que estamos todos no mesmo barco", explica Everton.
- "EDUCADAMENTE" - TAYRONE FEAT. GUSTAVO MIOTO
- Tayrone apresenta "Educadamente", a primeira canção e clipe do seu mais novo projeto audiovisual, intitulado “Na Dose Certa”, que foi gravado na cidade de Goiânia. No melhor clima de balada e sofência, a canção conta com participação de Gustavo Mioto para pedir "educadamente" que um amor suma da sua vida. Intitulado de “Na Dose Certa”, o novo projeto audiovisual de Tayrone contará com dois momentos. O repertório contará com 16 canções, incluindo quatro regravações, além das participações de grandes nomes da nossa música, como Léo Santana, Lauana Prado, Gustavo Mioto e Marília Mendonça, esta última que dividiu com Tayrone o clássico “Cê tá Preparada”.
- "CONFETTI (REMIX)" - LITTLE MIX FEAT. SAWEETIE
- O Little Mix faz sua primeira aparição sem Jesy Nelson. O agora trio lançou o remix de "Confetti" e, para fazer um quarteto, chamou Saweetie. A canção chega com clipe onde as meninas se jogam na pista e enfrentam suas versões masculinas. Confira:
- "PARA PRA PENSAR" - BRUNINHO E DAVI
- Bruninho e Davi seguem na divulgação do EP "Para pra Pensar", lançado em abril, e apresentam a faixa que dá nome ao trabalho. A música é um pop - sim, o duo aposta em elementos do gênero neste trabalho, mostrando uma vertente além do sertanejo - que fale em curtir com a pessoa que se gosta e não pensar nos problemas. Vale lembrar que o EP conta com cinco canções que a dupla explora bastante outros gêneros: “Pra pensar”, “Na hora errada” e as já apresentadas “Baladinha” e "Banheirinho 2x2".
- "YOUR POWER" - BILLIE EILISH
- Billie Eilish matou a curiosidade dos fãs e apresentou a primeira música de seu tão aguardado segundo álbum de estúdio. "Your Power" chega com clipe dirigido pela própria cantora em que ela interage com uma cobra anaconda de verdade. Intitulado “Happier Than Ever”, o projeto que conta com 16 faixas será lançado no dia 30 de julho.
- "ON ME - REMIX" - LIL BABY FEAT. MEGAN THEE STALLION
- O hit “On Me”, de Lil Baby, ganhou uma nova versão com a participação de Megan Thee Stallion e videoclipe. O vídeo do hit já conta com quase 9 milhões de views no YouTube. Números não são problemas para Lil Baby. A versão original de "On Me" já ultrapassa 90 milhões de streams no Spotify. Seu álbum "My Turn" (2020) rendeu Platina Dupla, além de ter ficado cinco semanas seguidas em 1° lugar na parada da Billboard. São mais de 21 bilhões de streams globais e mais de 22 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
- "BUENA MACARENA" - LOU BEGA
- No melhor estilo relembrar é viver, Lou Bega está de volta. Dono do sucesso "Mambo nº 5", ele volta com uma música que é nostalgia pura. "Buena Macarena" chega para fazer sucesso no verão Europeu e marca o 25° aniversário da melodia original da banda Los del Río. A música também é um início para o seu novo álbum que chega em breve e promete revisitar as melodias atemporais dos anos 1990.
- "MY RISE YOUR FALL" - RAZA
- O cantor Raza apresenta seu single de estreia: 'My Rise Your Fall'. Na faixa, ele canta sobre superação e a libertação. A música, que é autoral, chega com videoclipe cheio de referências às amarras que serão cortadas para sua liberdade.
- "MEU AMOR TODINHO" - RUANZINHO E DANY BALA
- Ruanzinho e Dany Bala misturam influências em nova parceria que resulta numa pisadinha bem dançante. "Meu Amor Todinho" fala do amor pela "pessoa certa". "Pensa num alguém 10 a 10, que te faz sentir amado / É ela, é ela / Que te ajuda a levantar dos prantos e te faz seguir seus sonhos / É ela, é ela", diz o início da canção, que é mais um single de uma sequência de piseiros que Dany Bala tem produzido em parceria com outros cantores. O produtor pernambucano é um dos artistas que tem disseminado a sua cultura para dentro da região Sudeste.
- "BANDIDA" - EDUARDA BRASIL
- Eduarda Brasil mostra que cresceu. Depois de participar do The Voice Kids 2018, a menina deu vez a um mulherão no single "Bandida", em parceria com Forró do HF. Agora ela mostra o forró, que a levou ao sucesso, com um molho: as batidas eletrônicas. Na canção, Eduarda e HF alternam os versos que narram a história de um casal que vive às escondidas. Com apenas 18 anos, a artista já trouxe a temática feminina ao forró eletrônico no álbum que lançou no início de 2021, chamado “Liberdade”.
- "YOU ARE THE ONE" - AUDAX, PONTIFEXX FEAT. CHRIS WILLIS
- A semana também traz um lançamento eletrônico. O trio de DJs Audax (formado por André, Pedro e João) e Pontifexx apresentam "You Are The One". A faixa conta com os vocais de Chris Willis, uma lenda da dance music mundial e responsável pela voz em “Love Is Gone”, de David Guetta. "Confesso que eu era muito fã da voz do Chris Willis. Podemos dizer que é um artista que a gente nunca imagina que vai trabalhar junto tão cedo, então foi uma surpresa muito boa", revela Pontifexx.
- "NO GODS NO MASTERS" - GARBAGE
- Sem álbum de inéditas desde 2016, o Garbage está de volta com “No Gods No Masters”, single que dá título ao álbum de inéditas previsto pra junho. A vocalista Shirley Manson explica que a canção surgiu enquanto estava em Santiago, no Chile, e acompanhou os protestos na cidade. O novo disco contará com 19 faixas, sendo 11 inéditas e releituras de faixas como “Starman” e “Because The Night”, ambos clássicos de David Bowie e Patti Smith. Enquanto o disco não chega, fique com rock provodador da banda no clipe de "No Gods No Masters"
ÁLBUNS E EPs
- "TE AMO LÁ FORA" - DUDA BEAT
- Três anos após lançar "Sinto Muito", Duda Beat está de volta com "Te Amo Lá Fora". O disco com 11 faixas foi lançado na última semana e já é sucesso. O motivo? Todas as músicas do álbum entraram no ranking Top 200 do Spotify, que contabiliza as canções mais tocadas a nível nacional. Entre elas está "Meu Piseiro", que foi lançada há um mês e chegou a 68ª posição. O álbum segue a linha do brega sentimental mas com uma visão mais madura. Pisadinha, o xote e o pagodão baiano estão entre os ritmos que embalam o disco.
- "CALEIDOSCÓPIO" - MANEVA
- O grupo Maneva entrega a terceira parte do disco que celebra os 15 anos de carreira. Nesta parte, entram mais três músicas que já formam 9 do setlist disponibilizado. "Inevitavelmente" traz uma reflexão sobre o autoconhecimento, a autoaceitação e o amor-próprio. A canção chega com clipe roteirizado por Belinha Lopes e Doug Martins para escrever o roteiro do vídeo. Além de “Inevitavelmente”, "Passa o dia" e "O Que tiver que ser, será" completam o trabalho. "'O que tiver que ser, será' retrata a necessidade de deixarmos a vida fluir, sem criar expectativas, respeitando e vivendo o hoje”, esclarece Tales.
- "LIVRE (AO VIVO - DELUXE)" - LAUANA PRADO
- Lauana Prado disponibiliza em todos os aplicativos de música o projeto completo “Livre”. O trabalho, que já recebeu o Certificado de Ouro por mais de 40 mil cópias ajustadas, foi gravado no parque Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo. Com uma superprodução e cenário especial, a cantora recebeu convidados como Matheus & Kauan, Bruno & Marrone e o grupo Maneva. O repertório do projeto conta com 16 músicas, incluindo regravações dos sucessos “Cobaia” e “Você humilha”, do DVD “Verdade”.
- "KHALED KHALED" - DJ KHALED
- O magnata e megaprodutor DJ Khaled apresenta "Khaled Khaled", seu décimo segundo álbum completo. O disco é composto dos hits de 2020: "Popstar" e "Greece" - que têm participação de Drake e mais de 600 milhões de plays. As outras 14 faixas foram selecionadas pelos filhos de Khaled e trazem participações de nomes como Justin Tiberlake, Nas, Jay-Z, Cardi B, Post Malone, H.E.R, Justin Bieber e muitos outros. O single de trabalho é "Sorry Not Sorry", que reúne Jay-Z, Nas, James Fauntleroy e Harmonies by the Hive. No clipe, Jay-Z e Nas travam um fogo cruzado lírico da histórica “Song Cry”, antes de James Fauntleroy soltar um gancho melódico e inesquecível. Não se pode esquecer da polêmica sobre Harmonies by the Hive, que fãs dizem ser Beyoncé, já que a voz quando Jay-Z fala "another B" é idêntica a da cantora.