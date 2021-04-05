The Offspring, Demi Lovato e Justin Bieber nos lançamentos da semana #70

Discos esperados e até surpresas compõem os lançamentos desta semana. Começando pela obra "Dancing With The Devil...", disco bem pessoal de Demi Lovato que chega para acompanhar o documentário exibido no YouTube.

Além disso, a surpresa é o EP gospel de Justin Bieber e o segundo lançamento do The Offspring para pré-anunciar o álbum que chega em breve. Chega de papo e vamos apresentar as novidades musicais.