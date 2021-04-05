The Offspring, Demi Lovato e Justin Bieber nos lançamentos da semana #70

Discos esperados e até surpresas compõem os lançamentos desta semana. Começando pela obra "Dancing With The Devil...", disco bem pessoal de Demi Lovato que chega para acompanhar o documentário exibido no YouTube.
Além disso, a surpresa é o EP gospel de Justin Bieber e o segundo lançamento do The Offspring para pré-anunciar o álbum que chega em breve. Chega de papo e vamos apresentar as novidades musicais.
SINGLES
- "ESPERANÇA" - JONATHAN FERR FEAT. SERJÃO LOROZA
- Jonathan Ferr apresenta "Esperança", single em parceria com Serjão Loroza. Nele, há uma mistura de primorosa musicalidade, referências a elementos das religiões de matriz africana, reflexão sobre questões sociais e democratização do jazz, tudo isso embalado em sua estética afrofuturista. De forma tocante, Ferr e Loroza - ambos originais do bairro de Madureira, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro - propõem uma reflexão de prosperidade em meio à uma realidade racista.
- "WE NEVER HAVE SEX ANYMORE" - THE OFFSPRING
- O The Offspring segue com sua série de lançamentos até a saída do seu próximo álbum "Let The Bad Times Roll". Assim, eles apresentam "We Never Have Sex Anymore", faixa que acena com o humor atrevido da banda, mas por baixo está a história de um cara que só quer que sua esposa sinta qualquer coisa em relação a ele, amor ou ódio. A faixa é a segunda apresentada pela banda a compor o disco e chega com clipe. Confira.
- "PURRITO APA" - FEID
- O colombiano de sucessos do reggaeton apresenta "Purrito Apa". Escrita em dezembro, a canção tem como base o conceito de liberdade, principalmente aquelas relações que a limitam. A expressão "Purrito Apa" tem origem em uma gíria colombiana e, mais do que tudo, é representativa da proximidade que existe entre Feid e seu público. A música chega com clipe, que atua como complemento da temática de liberdade e seu foco é a libertação do cativeiro (representado por um grupo de personagens privados de liberdade).
- "AGORA O PAU VAI TORAR" - JOJO MARONTTINNI E DJ BATATA
- Conhecidos nacionalmente pelo hit “Que tiro foi esse?”, Jojo Maronttinni e DJ Batata voltam a colaborar em um novo single. “Agora o pau vai torar” traz uma coleção das frases mais ditas pela cantora ao longo de sua trajetória no reality show “A Fazenda” em forma de funk. A música chega com clipe, que traz cenas da cantora em sua casa.
- "RACISMO É BURRICE" - DETONAUTAS ROQUE CLUBE FEAT. GABRIEL O PENSADOR
- O Detonautas apresenta seu primeiro single de 2021. "Racismo É Burrice" é uma canção de Gabriel O Pensador gravada em 2003, que continua atual e ganha nova roupagem com os roqueiros. A música, que ganha videoclipe em animação, segue a linha política e social que o grupo vem buscando desde ao ano passado, com lançamentos como "Carta ao Futuro", "Micheque" e "Mala Cheia". Confira o resultado.
- "SIP IT" e "BRAZIL" - IGGY AZALEA
- Desde agosto de 2020 sem lançamento, Iggy Azalea voltou com tudo. A australiana trouxe logo duas músicas para animar os fãs. "Sip It", parceria com Tyga, e "Brazil", faixa inspirada em nosso país, foram lançadas na última sexta-feira (2) e apenas a primeira veio com clipe. "Brazil", que ainda não ter clipe, traz até uma batida de funk em sua produção. Confira.
- "CASTELO DE AREIA" - BIN
- Depois de expressar em suas músicas fraquezas, como depressão e traição, e dedicar uma lovesong à sua atual namorada, o rapper BIN descreve o seu crescimento no mundo da música em "Castelo de Areia". O rapper aposta num beat mais pop e viralizável - com direito até a coreografia voltada para o TikTok, uma estética bem diferente dos clipes da cena do rap nacional. Confira o resultado.
- "DA BOCA" - L7NNON
- Em "Da Boca", o rapper L7NNON conta a história de um amor impossível, uma paixão fora da lei inspirada na realidade: a de um homem de valores por uma mulher envolvida no crime. A música foi lançada com um clipe no melhor estilo curta-metragem. Confira o lançamento.
- "SIENTATE" - PIETTRO FEAT. OXA
- O cantor Pedro Quevedo se reinventa e agora assume a identidade de Piettro. Para comemorar, ele faz uma parceria com Oxa - brasileira que viralizou após sua participação no The Voice Alemanha - em "Sientate". A música que bebe do pop é cheia de referências ao reggaeton. "Passeio por muitos sons, tenho uma pegada latina, com funk e reggaeton, uma mistura de português com espanhol, parcerias estrangeiras e mais. É como se eu estivesse apresentando a minha definição de som latino para o mundo", explica o brasiliense. Fã de Pabllo Vittar, Anitta e Iza, Piettro já lançou 12 clipes que juntos somam mais de 6 milhões de visualizações.
ÁLBUNS E EPs
- "LIVE AT LARGO" - KEANE
- O Keane apresenta o álbum “Live At Largo”, recentemente mixado pelo baixista Jesse Quin. Gravado originalmente em 2008, o disco conta com 10 faixas do show acústico intimista da banda em um dos clubes mais lendários de Los Angeles. Jon Brion, que produziu “You Haven't Told Me Anything on Perfect Symmetry”, juntou-se à banda no palco para uma noite inesquecível de música. Depois de assistir às fitas por anos, Keane finalmente decidiu lançar, pela primeira vez, as gravações como um presente para seus fãs.
- "BELIEVE - DELUXE" - ANDREA BOCELLI
- O tenor italiano traz a versão deluxe do disco "Deluxe", com cinco versões acústicas do álbum original. Para comemorar o lançamento, Bocelli também apresenta o vídeo de “You’ll Never Walk Alone”. Confira o clipe e o disco.
- "FREEDOM." - JUSTIN BIEBER
- Justin Bieber surpreendeu os fãs nesta Páscoa, quando lançou sem avisos o EP "Freedom.". Com temática gospel, o trabalho conta com seis faixas e colaboração de Pink Sweat$, Tori Kelly, Chandler Moore e outros artistas. Confira.
- "DANCING WITH THE DEVIL…THE ART OF STARTING OVER" - DEMI LOVATO
- Demi Lovato apresentou o aguardado álbum "Dancing With The Devil...The Art Of Starting Over". A sétima obra de sua discografia é um complemento de sua série documental, apresentada em quatro partes, "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Segundo a própria cantora, seu novo álbum é uma trilha não-oficial do seu documentário homônimo. Bem pessoal, o disco tem ao todo 19 faixas e três canções extras, além de colaborações com Ariana Grande, Noah Cyrus, Saweetie, entre outros. Sobre o repertório do novo disco, Demi é categórica: "Se você seguir a tracklist na ordem, vai realmente ver como a minha vida tem se desenrolado desde o ano passado", revela a cantora sobre como anda sua vida desde a overdose em 2018.
- "AMA VOL. 6" - SORRISO MAROTO
- Somando mais de 35 milhões de execuções de áudio e vídeo e tendo alcançado, no último final de semana, o topo da Crowley Brasil com a faixa “Eu Topo”, o bem-sucedido projeto "A.M.A", do Sorriso Maroto, ganha mais um capítulo. O sexto volume é marcado pela parceria com a cantora Lauana Prado na romântica “Acidentes Acontecem”, que chega com clipe ao vivo, e a inédita "Vai Me Esquecer Também". "Esse volume traz duas músicas que falam de amor de uma forma interessante. A música 'Acidentes Acontecem', com a participação da Lauana Prado, tem um ponto em comum com o estilo musical da própria cantora: o tema da música. Ela costuma cantar sobre um amor positivo, a maior parte das canções falam sobre beijo e a na nossa música juntos não seria diferente. 'Acidentes Acontecem' é sobre um beijo inesperado que causou um acidente bom, que é encontrar a amada. É sobre alguém que estava distraído, pilotando a própria vida e então, por acidente, se deparou com um beijo avassalador", explica Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.
- "25" - FAEHL
- O EP de estreia do jovem de 19 anos conta com cinco faixas sobre suas vivências. É tão pessoal o trabalho que o nome do EP é baseado em seu dia de aniversário. " Eu quis deixar esse nome como um marco do meu “Renascimento” por meio da música, representado pelo dia em que nasci. É um trabalho que traz um som que vai na contramão do que ouço nas rádios. É um som mais cru, mas, com certeza, vai te levar a um lugar bem interessante por assim dizer", explica Faehl. O cantora ainda anuncia que em breve vai lançar os clipes das faixas "Vitamina de maçã" e "Meu Lugar ao Sol".