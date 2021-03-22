Lana Del Rey, J. Balvin e Mary Jane nos lançamentos da semana #68

A lista semanal do Divirta-se traz boas novas para os fãs de Lana Del Rey. A cantora apresenta um disco inédito, mantendo todo aspecto cinematográfico de sua carreira e referências aos anos 1970.

Além do retorno da americana, a lista traz novas versões de canções e discos como é o caso de Sam Smith, que traz um disco ao vivo, Raye, em seu EP de remixes, e Andrea Bocelli, que lançou um EP acústico. Para fechar, novidades de Alok, Gaab, Filipe Ret, além da estreia da capixaba Mary Jane e muito mais. Confira.