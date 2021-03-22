Lana Del Rey, J. Balvin e Mary Jane nos lançamentos da semana #68

A lista semanal do Divirta-se traz boas novas para os fãs de Lana Del Rey. A cantora apresenta um disco inédito, mantendo todo aspecto cinematográfico de sua carreira e referências aos anos 1970.
Além do retorno da americana, a lista traz novas versões de canções e discos como é o caso de Sam Smith, que traz um disco ao vivo, Raye, em seu EP de remixes, e Andrea Bocelli, que lançou um EP acústico. Para fechar, novidades de Alok, Gaab, Filipe Ret, além da estreia da capixaba Mary Jane e muito mais. Confira.
SINGLES
- "THIS IS HEAVEN" - NICK JONAS
- Depois de lançar a versão deluxe do disco "Spaceman", Nick Jonas traz o clipe de "This is Heaven". A faixa, apresentada com exclusividade no Saturday Night Live da última semana, veio com video dirigido por Daniel Broadley. A faixa romântica fala de como é bom estar com a pessoa amada.
- "TUDO OU NADA" - GAAB
- Filho do cantor Rodriguinho (ex-Travessos), Gaab apresenta mais uma parte do recente álbum - "Hora do Show". O cantor e compositor apresenta o clipe de "Tudo Ou Nada". Nele, Gaab traz um tom melancólico, pouco visto nas canções de Gaab e, como em toda grande história de amor, as coisas nunca acontecem como planejado. Na produção audiovisual, a ideia é de estar em outra dimensão, mas ao mesmo tempo continuar vivendo a vida. Confira o clipe.
- "TU" - ALOK FEAT. MATHEUS & KAUAN
- Alok está de volta numa parceria com a dupla Matheus e Kauan. Trata-se da canção "Tu", que tem produção e assinatura do trio. “Já fiz outras músicas com Matheus & Kauan, mas agora o processo foi completo: letra, produção e videoclipe. Conseguimos manter a nossa essência musical, cada um ao seu modo, e estamos felizes com o resultado. Espero que o público receba esse trabalho com o mesmo entusiasmo e carinho que tivemos ao fazê-lo”, diz ALOK. A canção já está entre nós e o clipe deve sair nos próximos dias. O vídeo tem direção de Bruno Ilogti e traz a participação de Gkay em versão morena. Enquanto ele não chega, confira o som do trio, que mistura o sertanejo com o eletrônico.
- "TU VENENO" - J. BALVIN
- O nome do reggaeton no momento é J. Balvin, que traz a faixa inédita “Tu Veneno”. A música chega com um clipe introspectivo. "Tu Veneno" fará parte do próximo disco de Balvin, que chega ainda neste semestre.
- "(ON)DA" - ATITUDE 67
- Para se despedir do verão, o Atitude 67 apresenta “(On)da”. A faixa ainda chega acompanhada de um clipe, que mescla imagens do rolê no Rio de Janeiro e Salvador. A canção é a quinta faixa do EP “Atitude no Rolê - Onda”, que foi lançado no final de 2020. “(On)da” se une às outras quatro canções autorais e inéditas, sendo uma delas uma super parceria com Ivete Sangalo. Confira o clipe mais recente
- "CÉU ABERTO" - MARCELO FALCÃO E HUNGRIA HIP-HOP
- Marcelo Falcão apresenta a faixa inédita em parceria com Hungria Hip-Hop. Em "Céu Aberto", Falcão fala da garra e esperança na luta por seus sonhos. A música chega com um curta cheio de participações especiais como Whindersson Nunes, Neymar Jr. e Eduardo Kobra. Confira o trabalho.
- "VAI VENDO" - CABRERA, CYNTHIA LUZ E DARELL
- O produtor musical Cabrera convida Cynthia Luz e o porto riquenho Darell para uma parceria inédita na canção “Vai Vendo”. A canção faz parte do projeto “Cabrera Conexión”, que reúne artistas internacionais em parcerias únicas com artistas brasileiros, e chega com clipe. “Direto de Miami, Estados Unidos, foi apresentada a música para Darell e, recebemos a informação de que ele tinha gostado muito da música pelo ritmo, pegada e a voz da Cynthia. Mesmo sendo um artista com números gigantes, entrou na parceria com a maior humildade. Então foi incrível porque enquanto eu quebrava a cabeça pensando em quem poderia ser, Deus mandou o artista perfeito. Ele é uma das vozes, se não a mais visceral do mercado latino atual. Estou muito feliz com o resultado”, explica Cabrera sobre as parcerias. Confira o clipe.
- "SEM PERDER A POSE" - BIANCA E MC ZAAC
- Bianca une forças com MC Zaac para continuar crescendo na carreira. Única cantora brasileira indicada pela Billboard na lista das 20 artistas latinas que mereciam ser descobertas, Bianca lança o single “Sem Perder a Pose”. A parceria com Zaac aposta na batida dançante, misturando o pop e o funk. O clipe que transborda sensualidade. “É o trabalho mais sensual e de maior produção que eu já fiz até aqui. O roteiro fala sobre uma mulher de atitude, que faz e acontece, que comanda e ‘rouba’ a cena das situações da sua vida. Foi isso que eu quis trazer para o clipe, que é diferente de tudo o que já viram e ressalta a liberdade sexual da mulher, que pode e deve ser, fazer e falar o que quiser", conta Bianca.
- "TODO BIEN" - NATIRUTS E PEDRO CAPÓ
- Natiruts e Pedro Capó exalam esperança na parceria bilíngue "Todo Bien". A canção faz parte do próximo álbum de inéditas da banda Natiruts, que chega em maio deste ano. "A gente tá muito feliz com essa parceria, tem um clipe maravilhoso também. Esperamos que vocês curtam", conta Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts.
ÁLBUNS E EPs
- "LUSCO FUSCO" - MARY JANE
- Integrante do Melanina MCs, Mary Jane apresenta seu EP de estreia em carreira solo. "Lusco Fusco" conta com três faixas recheadas de empoderamento feminino. A faixa "Atemporal" chegou com clipe. Nele, a artista curte um dia com amigos e família numa casa de praia. Clima bem explícito na letra da canção: “Só quem teve comigo, família e amigo, vão brindar primeiro", diz trecho. Confira o vídeo e o EP.
- "CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB" - LANA DEL REY
- Lana del Rey está de volta com um disco novo. "Chemtrails over the country club" chega com 11 faixas cheias de referências aos anos 1970. O disco chega dois anos depois de "Norman Fucking Rockwell!" (2019), que chegou a ser indicado ao Grammy de álbum do ano em 2020. A música de trabalho do nofo disco é "White Dress", que chega com clipe. Confira o vídeo e o disco.
- "BELIEVE (ACOUSTIC)" - ANDREA BOCELLI
- Andrea Bocelli revisita o álbum "Believe" e traz cinco faixas em versões acústicas, formando um EP de mesmo nome. Coproduzido por Steven Mercurio e Haydn Bendall, o disco é uma seleção de canções que têm inspirado e amparado Bocelli ao longo dos anos. Confira a nova roupagem.
- "IMATERIAL" - FILIPE RET
- Reafirmando sua versatilidade, o rapper Filipe Ret lança "Imaterial". A produção chega com clipe e faixas inéditas, além da já lançada “F*F*M”* em 26 de fevereiro, que teve mais de 1 milhão de visualizações no clipe em menos de 48 horas - atualmente já são mais de 7 milhões de views. O conceito do projeto - baseado na fé - aposta em uma unidade de linguagem potente, levando os fãs para uma experiência imersiva dentro do portal para o mundo “Imaterial”, criado pelo artista. O trabalho chega com o clipe de "War". Além dos videoclipes de “F*F*M*” e “WAR”, as demais canções chegam com music visualizers - um recurso inovador que apresenta recortes de vídeos online em uma espécie de webclipe - repletos de inspirações do universo trap.
- "EUPHORIC SAD SONGS" - RAYE
- Contando com nove faixas, o novo trabalho da cantora Raye traz as versões do hit “Regardless”, além de “Love Of Your Life”, “Natalie Don’t” e “Secrets”. Assinam os remixes nomes como Hannah Wants, Liu, Bhaskar, DeS3ETT, farfetch’d, Joel Corry, Punctual e MOTi. Em 2018, a artista foi indicada ao BRIT Awards, na categoria “Melhor Single”, por sua parceria com Jax Jones em “You Don´t Know Me” (https://umusicbrazil.lnk.to/YouDontKnowMe). Para quem não conhece, a cantora tem colaborações e créditos em composições com artistas como David Gueta, Beyoncé, John Legend, Charli XCX, Nas, Little Mix, Snakehips, Julia Michaels, Blood Pop, Ellie Goulding, Diplo e Naughty Boy. As canções assinadas já acumulam mais de 1 bilhão de streams.
- "SUEÑOS DE DALI" - PALOMA MAMI
- Artista em ascensão, Paloma Mami lançou seu antecipado álbum de estreia, Sueños de Dali. O álbum traz faixas produzidas por Nova Wav, Hitboy, Stereotypes, Nick Mira, Blake Slatkin, Business Boi, Di Genius e Taiko. Paloma também lançou o vídeo oficial de “Traumada”, dirigido por Nicolás Alarcos. “Sempre tive a visão de meu álbum de estreia sendo apenas eu para mostrar ao mundo quem eu sou como artista. Esta é a minha obra de arte e, como qualquer pintura atemporal, você não pode vê-la apenas depois de apreciá-la e estudá-la para entendê-la plenamente. Cada vez que você olha para ele, você descobre algo novo, e espero que todos levem seu tempo gostando tanto quanto eu gostei de fazer isso para você. Estou animada para continuar fazendo música e colaborando agora que meu álbum de estreia foi lançado”, explica a chilena, dizendo que o conceito do disco é inspirado no surrealismo e no amor.
- "MINDIGO" - MINDIGO
- O artista mineiro apresenta o clipe de sua faixa de estreia "Se Acha", que abre os trabalhos do EP que leva o seu nome. A faixa foi lançada em 2020 e a letra reflete ao título, falando de pessoas que se acham. Tudo embalado por um som com elementos do rap, Soul e do Rhythm’n’Blues. Sobre o EP, ele conta com 4 faixas: três autorais, incluindo "Se Acha", e uma versão de Wishing Well, de Terence Tent D'arby - gravada originalmente em 1987. Confira o trabalho e o clipe.
- "LOVE GOES: LIVE AT ABBEY ROAD STUDIOS" - SAM SMITH
- Sam Smith apresenta “Love Goes: Live at Abbey Road Studios”. O disco ao vivo conta com 12 faixas, incluindo os hits “Stay With Me”, “Dancing With a Stranger” e “How Do You Sleep?”. Confira o trabalho gravado no Abbey Road Studios, em Londres, que celebou a estreia do álbum "Love Goes" (2020).