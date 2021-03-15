Bruno Martini, Selena Gomez e Duda Beat nos lançamentos da semana #67

Março chega com ótimos retornos. Bruno Martini, Selena Gomez e Duda Beat são ótimos nomes para começar esta lista. O produtor e a cantora norte-americana trazem discos completos cheios de produções. A pernambucana traz o seu bregapop numa canção falando de amor.

A lista ainda traz o retorno do Imagine Dragons, o trabalho solo de Nick Jonas, a chegada de Kali Uchis e a onda evangélica de Carrie Underwood. Confira estes e outros lançamentos na lista que o Divirta-se separou.