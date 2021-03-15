Bruno Martini, Selena Gomez e Duda Beat nos lançamentos da semana #67

Março chega com ótimos retornos. Bruno Martini, Selena Gomez e Duda Beat são ótimos nomes para começar esta lista. O produtor e a cantora norte-americana trazem discos completos cheios de produções. A pernambucana traz o seu bregapop numa canção falando de amor.
A lista ainda traz o retorno do Imagine Dragons, o trabalho solo de Nick Jonas, a chegada de Kali Uchis e a onda evangélica de Carrie Underwood. Confira estes e outros lançamentos na lista que o Divirta-se separou.
SINGLES
- "BEIJEI MEU EX, E AGORA" - CAROL & VITÓRIA
- A dupla de cantoras resolveu misturar pagode, pop e funk na faixa para falar de relacionamentos. No clipe, que chega junto com a música, Carol encontra três ex-namorados no Tinder e decide se aventurar com os três. O desafio está armado quando sua irmã Vitoria resolve entrar na história como a cupida da vida real, desenvolvendo um plano infalível para organizar os encontros. Confira a música e o vídeo, que tem participação dos influenciadores Matheus Novinho, Gui Cavalieri e Bruno Berti.
- "APAGA A LUZ" - XAND AVIÃO FEAT. MC TOPRE E DJ IVIS
- Xand Avião apresenta seu novo single com participação Mc Topre e Dj Ivis. O lançamento é uma nova versão da música “Apaga a Luz”. Neste remix, a música ganha referências ao piseiro e carrega animação em cada toque. Confira.
- "ALL THE TIME" - RALK
- Quem acredita que a EDM e o forró são gêneros musicais muito distantes, certamente está prestes a se surpreender. E o encontro dos ritmos acontece entre dois pernambucanos, os artistas Ralk e Zé Vaqueiro. O DJ e produtor apresenta a track “All The Time”, versão do hit “Eu Tenho Medo”, do forrozeiro Zé Vaqueiro. Ela chega com um lyric video no canal do Austro no YouTube.
- "AMOR EM 150" - JON JON, ALMAR
- Jon Jon faz parceria com dupla Almar e mostra que dá para falar de amor em um funk 150 bpm. "Amor em 150" chega com clipe onde os artistas atacam de cupido. “Eu vou querer falar de amor nesse 150 / Que o nosso beijo encaixou foi em câmera lenta / É que quando ela dança / O mundo inteiro para”, diz trecho da canção. Confira o resultado.
- "BANDEIRA" - DIAS
- O jornalista Dias apaixonou-se pelo samba aos 12 anos e nunca mais parou de desenvolver seu gosto musical. Agora ele lança "Bandeira", seu single de estreia marcado pela bossa. "A música fala de um relacionamento que está prestes a acabar. Como quando tentamos segurar o relacionamento até o final e muitas vezes precisamos comprar uma briga, uma bandeira que, neste caso, é a bandeira do amor. Só que aí, as coisas ficam um tanto insustentáveis, mas você sente que ainda assim valeu a pena. No fim, a gente amadurece", relata Dias. Confira o resultado.
- "PART TIME PSYCHO" - SHAED E TWO FEET
- SHAED lança o single “Part Time Psycho”, com a participação de Two Feet. A canção chega acompanhada do videoclipe oficial para aquecer a chegada do disco "High Dive", que será lançado dia 14 de maio. Com os vocais intensos da vocal do trio, Chelsea, a música leva você a uma jornada por versos e refrões divertidos e brilhantes, até uma ponte cheia de tensão, culminando em um solo de guitarra de Two Feet. A canção é um reflexo da tumultuada jornada de autoconsciência que todos nós vivemos atualmente. Confira o clipe.
- "TELEPATÍA" - KALI UCHIS
- Saiu o lyric video de “telepatía”, hit mundial de Kali Uchis, que figura na segunda posição do chart Global do Spotify e da parada Hot Latin Songs da Billboard, já foi ouvida mais de 96 milhões de vezes. Apresentada em 2020, “telepatía” conquistou o primeiro lugar no Spotify no México, além de estar no Top 10 nas paradas dos EUA, Costa Rica, Equador, Honduras, Nicarágua, Peru, Estados Unidos, Bolívia, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Lituânia, Guatemala, Romênia, Letônia e Panamá, no Spotify. A canção integra o repertório do segundo álbum de estúdio de Uchis, “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞”.
- "NOTHING BUT THE BLOOD OF JESUS" - CARRIE UNDERWOOD
- Em comemoração ao seu aniversário, no último dia 10, Carrie Underwood disponibilizou mais uma das faixas de seu novo álbum, "My Savior", que tem lançamento no próximo dia 26 de março. "Nothing But The Blood Of Jesus" já pode ser conferida em todas as plataformas digitais. Do novo trabalho, Carrie já apresentou “Softly & Tenderly" e Great is Thy Faithfulness". "My Savior" chega com repertório repleto de hinos de evangelho tradicionais que a cantora cresceu cantando.
- "SLOW CLAP" - GWEN STEFANI
- Gwen Stefani traz seu primeiro single de 2021. "Slow Clap" traz um pop repleto de grooves inspirados no reggae e hip-hop. Esta é a segunda canção apresentada pela cantora nesta nova fase, que teve sua estreia com “Let Me Reintroduce Myself”, que alcançou o primeiro lugar na parada do iTunes após seu lançamento. Confira o novo trabalho.
- "GASOLINE" - LEYLA BLUE
- Dona do hit viral “What A Shame”, Leyla Blue apresenta "Gasoline". A canção integra o repertório do novo EP da cantora, "The Blue", previsto para o dia 2 de abril. Desde o início do ano, Leyla vem divulgando teasers do novo trabalho em sua conta no TikTok. O EP ainda contará com as já apresentadas faixas “Silence”, “Company” e “F *** Yourself”.
- "SHOW ME THE WAY" - JON BATISTE
- Ganhador do Golden Globe com a trilha sonora de “Soul”, animação da Disney, Jon Batiste acaba de disponibilizar "Show Me The Way", com a participação da premiada autora Zadie Smith. A faixa é uma prévia de “We Are out", disco que chega às plataformas no próximo dia 19 de março. Escrita por Batiste, Autumn Rowe e Kizzo, “Show Me The Way” é uma faixa de R&B dos anos 70. A música conta com influências proeminentes de artistas como Stevie Wonder, The Isley Brothers, The Stylistics e Al Green. “Zadie e eu temos tocado virtualmente de vez em quando durante a pandemia. Ela é uma cantora muito talentosa. Depois de uma de nossas sessões, eu a convidei para me acompanhar em ‘Show Me The Way’”, disse Batiste sobre a parceria.
- "ROLÊ" - CAROL BIAZIN FEAT. GLORIA GROOVE
- Carol Biazin e Glória Groove se juntaram para uma das parcerias mais aguardadas do ano. “Rolê” é a segunda faixa secreta de “Beijo de Judas”, novo álbum de Biazin, apresentado desde 2020. Abordando a temática da superação de um relacionamento tóxico e as voltas que o mundo dá, “Rolê” foi produzida pelo coletivo Los Brasileros, responsáveis por sucessos de artistas como Anitta, Vitão e Jão. “É uma música que fala sobre a superação de um relacionamento tóxico e faz a reflexão de como o mundo gira rápido. Uma hora você tá lá embaixo e na outra você tá lá em cima”, conta Carol.
- "MEU PISÊRO" - DUDA BEAT
- O bregapop de Duda Beat está de volta e carregado de referências a filmes de terror no clipe de "Meu Pisêro". No vídeo, ela se sente assombrada pelo amor. Já na letra, fala do sofrimento de um possível término. "Meu Pisêro" é uma prévia para o segundo álbum de Duda.
- "FOLLOW YOU" E "CUTTHROAT" - IMAGINE DRAGONS
- Sem lançamentos desde 2018, com o álbum "Origins", o Imagine Dragons inicia 2021 logo com dois lançamentos apresentados na última sexta-feira (12). “Follow You” e “Cutthroat” farão parte do novo disco do grupo, que ainda não tem data para chegar ao mercado. A primeira faixa falar de amor e lealdade e traz um lado mais pop e otimista. A segunda faixa faz parte da segunda parte do álbum que será mais caótica e sombria. Confira as faixas.
- "ANGELS LIKE YOU" - MILEY CYRUS
- Miley Cyrus lançou o videoclipe da canção "Angels Like You". A filmagem é de 7 de fevereiro de 2021 – quando Miley se apresentou no primeiro grande show de música ao vivo, desde o início da pandemia, há quase um ano, de acordo com os protocolos da COVID-19, nos Estados Unidos. A audiência era formada por profissionais de saúde totalmente vacinados, pessoas que lutaram de forma corajosa e incansável na linha de frente contra a COVID-19. Miley preparou uma carta especial, que está disponível no minuto 3:17, sobre a experiência. Nela, a cantora fala da importância da vacina para o mundo. Confira o vídeo da música, que faz parte do aclamado “Plastic Hearts”.
ÁLBUNS E EPs
- "CRAZY" - CLEVER
- Após atrair a atenção do meio musical com "Rolls Royce Umbrella" - em colaboração com Chris Brown -, o rapper e cantor do Alabama CLEVER apresenta "Crazy", seu álbum de estreia. O discochega com 13 faixas e participações de Breezy, Post Malone, Juice WRLD, Lil Wayne, Lil Baby e Isaiah Lyric. “Esperei minha vida inteira para lançar um álbum com uma grande gravadora por trás dele. Estou dedicando minha estreia em uma grande gravadora a você. Faz sentido para mim, porque sem você não seria possível. Eu gostaria que você estivesse aqui para ver isso. 999”, escreveu CLEVER em sua conta no Instagram em homenagem a Juice WRLD.
- "SPACEMAN" - NICK JONAS
- Depois de lançar “This is Heaven”, Nick Jonas apresenta seu novo álbum solo. "Spaceman" conta com 16 faixas sobre temas como distância, indulgência, euforia e comprometimento, sendo três delas versões da lista de 13 inéditas. Entre os destaques estão as faixas "Selfish", em que participam os Jonas Brothres, e "Spaceman", que chega com clipe.
- "ORIGINAL" - BRUNO MARTINI
- Bruno Martini apresenta o aguardado disco de estreia. "Original" reúne diversos artistas como Timbaland, IZA, Becky Hill, Luísa Sonza, Diarra Sylla, Mayra e Carol Biazin em 17 canções que misturam o pop, eletrônico, R&B, entre outros ritmos. Para comemorar a vinda do trabalho, ele çança o clipe de "Ain’t Worried", com participações de Luísa Sonza e Diarra Sylla, no Youtube. Confira o clipe o disco.
- "REVELACÍON" - SELENA GOMEZ
- Selena Gomez apresenta seu primeiro disco todo em espanhol. "Revelacíon" conta com sete canções, sendo “Buscando Amor”, “Vicio”, “Adiós” e “Dámelo To'” inéditas. Antes, ela já havia apresentado as canções "De Una Vez", "Baila Conmigo" e "Selfish Love". Confira o trabalho completo.
- "R" - ROSÉ
- A cantora Rosé, do Blackpink, lança seu primeiro projeto solo. Intitulado "R", ele é chamado de single álbum e conta com duas faixas: "Gone" e "On The Ground". A segunda chega com videoclipe mostrando o amadurecimento da moça.