Chega às plataformas digitais o álbum 'Revelación', de Selena Gomez

Nesta sexta-feira, 12, foi lançado o novo álbum de Selena Gomez, seu primeiro trabalho totalmente em espanhol. O EP "Revelación" tem sete faixas e mira no mercado latino-americano.
A cantora norte-americana divulgou na quinta-feira, 11, trechos das músicas e a faixa "Adiós", e já colocou o assunto nos mais comentados do Twitter. Antes, ela já havia aberto as canções "De Una Vez", "Baila Conmigo" e "Selfish Love".
Selena lançou dois videoclipes do novo trabalho, ambos com diretores brasileiros. Para o clipe de "Selfish Love", lançado em 5 de março com parceria do DJ Snake, ela escolheu Rodrigo Saavedra. Já no vídeo de "Baila Conmigo", de 29 de janeiro em parceria com Rauw Alejandro, o diretor foi Fernando Nogari.