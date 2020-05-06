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Selena Gomez dará dicas de culinária na TV durante quarentena

Cantora também é produtora do programa que será exibido pela HBO Max
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 11:25

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 11:25

Selena Gomez no clipe de
Selena Gomez no clipe de "Lose You To Love Me" Crédito: Divulgação
Selena Gomez, 27, decidiu ir para cozinha durante esse período de quarentena. A cantora e atriz aceitou o convite da HBO Max para fazer um programa de culinária, o Untitled Cooking Project. A estreia deve acontecer em meados de junho, informou reportagem do site Deadline.
A artista, que também produz a série, estará sempre acompanhada -de forma remota- por um chef diferente. Juntos, eles compartilham dicas e truques e, principalmente como lidar com ingredientes faltantes. A ideia é, de fato, ajudar as pessoas que estão presas em casa em quarentena.
A cada episódio Gomez vai divulgar a causa de uma instituição de caridade.
Gomez já se envolveu diretamente com outras produções, como a série da Netflix "13 Reasons Why" e do longa ainda sem data, "The Broken Heart Gallery". Ela fez parte do elenco de "Os Mortos Não Morrem", de Jim Jarmusch, ao lado de Bill Murray e Adam Driver.

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Em janeiro, a cantora lançou "Rare", seu primeiro álbum em cinco anos, que indica tratar-se de seu relacionamento com o ex-namorado Justin Bieber.
Capa do álbum
Capa do álbum "Rare" Crédito: Divulgação
Gomez contou, recentemente, porque se tornou tão aberta sobre seus problemas pessoais. Em uma entrevista à revista Interview, e cantora afirma que decidiu ser sincera sobre sua saúde mental, sua luta contra o lúpus e seus relacionamentos após os boatos sobre sua vida ficarem "fora de controle".
"A maneira como a mídia tentou explicar as coisas fez tudo parecer muito ruim, quando na realidade não há nada errado com o fato de que eu precisava fugir, ou me apaixonar. Eu tive que começar a me abrir porque as pessoas estavam tirando minha narrativa de contexto e isso estava me matando", diz Gomez.

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