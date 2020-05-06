Prior e Jojo Todynho vão para Fazenda, de acordo com lista online

Felipe Prior e Jojo Todynho Crédito: Montagem/ Reprodução @felipeprior @jojotodynho

Assim que a data da próxima Fazenda foi especulada por colunistas sociais, listas de nomes começaram a aparecer na internet. Nenhum deles, no entanto, foi confirmado até agora.

Felipe Prior, que enfrenta acusação de estupro e tentativa de estupro, está entre os possíveis convidados para o reality, segundo internautas.

Outros citados da lista já disseram que não passa de fofoca. Petrix Barbosa, ex-BBB, é um deles. O atleta fez posts dizendo que é fake news e deu uma bronca em quem insiste no assunto.

"Estamos no meio de uma pandemia e a emissora cancelou recentemente um reality por causa do Covid. Vocês acham que, faltando tanto tempo e no meio desse caos, eles já estariam convidando as pessoas?", questionou o atleta, referindo-se à seleção de O Aprendiz, que foi suspensa por causa da pandemia.

Paula Amorim, também ex-BBB, criticou a especulação no mesmo tom. "Com certeza a emissora tem um planejamento, tem uma lista, mas é tudo muito incerto! Como vamos estar daqui 1,2,3 meses?", alfinetou ela.

A suposta lista, que já até ganhou montagem nas redes sociais, tem também Ana Carla, Carol Narizinho, Carol Peixinho, Guilherme Araújo, Guilherme Santana, Jojo Todynho, JP Gadelha, Mc Livinho, Mc Mirella, Paulo Zulu, Pedro Scooby, Sérgio Hondjakoff e Stéfani Baye.

O reality apresentado por Marcos Mion, que começaria em setembro, pode começar a ser exibido para agosto, um mês antes, segundo informa a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A decisão da emissora teria sido feita a partir do anúncio do governador do estado de São Paulo João Dória sobre a liberação parcial da quarentena a partir de 10 de maio.