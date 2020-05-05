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Polêmica

Ellen DeGeneres é acusada por ex-segurança de tratar todos mal

Guarda-costas disse que protegeu apresentadora e não recebeu agradecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 10:55

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 10:55

A comediante Ellen DeGeneres
A comediante Ellen DeGeneres Crédito: Divulgação
A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, 62, está sendo acusada de ser uma pessoa fria e arrogante por um homem que já fez a segurança dela, de nome Tom Majercak. Em entrevista ao Fox News, contou que fez a escolta dela, da mãe e da esposa de Ellen no Oscar em 2014, e o que viu foi uma postura condenável.
"Começou a ficar desagradável quando fui apresentado à Ellen. Ela praticamente me olhou de relance e nem sequer disse olá ou agradeceu por proteger a mãe, esposa e ela. Foi bastante fria e até meio humilhante a maneira como ela tratava outras pessoas", contou.
Segundo ele, a esposa de Ellen, Portia de Rossi, foi muito agradável e manteve uma conversação. Porém, desde 2014 que ele sente a chateação pelo que aconteceu.

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"Isso me incomoda há anos. Vejo essa pessoa se mostrando muito esclarecida, positiva e incrível, e todo mundo a ama e a admira. E esse não é realmente o caso quando você a conhece pessoalmente. Quando você a vê na TV, as pessoas se apaixonam por ela, mas é uma fachada falsa", declarou o segurança. "Ela não é a pessoa que aparenta ser", complementou. Ellen não quis responder à publicação.
Essa não é a primeira vez que Ellen se vê envolvida em uma polêmica. Em abril, a apresentadora voltou a gravar os episódios de seu Ellen DeGeneres Show, da NBC, de casa, e logo de cara soltou uma gafe.
Ellen comparou estar isolada em sua mansão com estar em uma prisão. "É como estar na cadeia. Principalmente porque eu uso as mesmas roupas há dez dias e todo mundo aqui é gay", disse ela que mora com a esposa Portia de Rossi nos Estados Unidos. Segundo o site Metro UK a mansão dela custa o equivalente a R$ 137 milhões.

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