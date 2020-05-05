Ellen DeGeneres é acusada por ex-segurança de tratar todos mal

A comediante Ellen DeGeneres Crédito: Divulgação

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, 62, está sendo acusada de ser uma pessoa fria e arrogante por um homem que já fez a segurança dela, de nome Tom Majercak. Em entrevista ao Fox News, contou que fez a escolta dela, da mãe e da esposa de Ellen no Oscar em 2014, e o que viu foi uma postura condenável.

"Começou a ficar desagradável quando fui apresentado à Ellen. Ela praticamente me olhou de relance e nem sequer disse olá ou agradeceu por proteger a mãe, esposa e ela. Foi bastante fria e até meio humilhante a maneira como ela tratava outras pessoas", contou.

Segundo ele, a esposa de Ellen, Portia de Rossi, foi muito agradável e manteve uma conversação. Porém, desde 2014 que ele sente a chateação pelo que aconteceu.

"Isso me incomoda há anos. Vejo essa pessoa se mostrando muito esclarecida, positiva e incrível, e todo mundo a ama e a admira. E esse não é realmente o caso quando você a conhece pessoalmente. Quando você a vê na TV, as pessoas se apaixonam por ela, mas é uma fachada falsa", declarou o segurança. "Ela não é a pessoa que aparenta ser", complementou. Ellen não quis responder à publicação.

Essa não é a primeira vez que Ellen se vê envolvida em uma polêmica. Em abril, a apresentadora voltou a gravar os episódios de seu Ellen DeGeneres Show, da NBC, de casa, e logo de cara soltou uma gafe.