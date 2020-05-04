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Criticado nas redes

Eduardo Costa diz que pensa em parar carreira e pede desculpas a Thaeme

Em live com Leonardo, cantor afirmou que iria 'transar pensando no bebê da Thaeme'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:54

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:54

Eduardo Costa e Leonardo
Eduardo Costa e Leonardo em live do dia 1 de maio Crédito: Reprodução/ Live Cabaré
Após as muitas críticas que recebeu pela live que fez ao lado do cantor Leonardo na última sexta-feira (1º), Eduardo Costa, 40, disse neste domingo (3) que pensa em parar a carreira. Emocionado, o sertanejo chorou e também pediu desculpas à cantora Thaeme, da dupla com Thiago, por ter afirmado durante o show ao vivo que iria "transar pensando no bebê da Thaeme".
Segundo ele, a frase seria uma brincadeira em que ele queria dizer que ao pensar em uma criança bonita faria um filho tão bonito quanto. "Se a Thaeme tiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas", afirmou ele. "Quero pedir perdão para Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família", completou.
Por meio de suas redes sociais, Thaeme disse que já tinha conversado com Costa que e está tudo certo entre eles. "Oi, gente! Para todos que estão me escrevendo a respeito do Eduardo, já nos falamos pelo telefone e está tudo certo e resolvido, ok?", publicou ela no Instagram.
Eduardo Costa
Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado
Costa e Leonardo foram criticados por falarem palavrões durante a live e desobedeceram as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) de evitar beijos e abraços por causa da pandemia do novo coronavírus. Os músicos, porém, se beijaram e abraçaram durante toda a transmissão virtual.

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Neste domingo (3), Costa chorou ao dizer que pensa em parar a carreira e que não depende da música para viver. "Eu estou muito triste, quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos."
Ele também afirmou que cancelou a live que faria no dia 15 de maio. "O objetivo é ajudar as pessoas, mas eu vou lá ajudo e ninguém vai falar da minha ajuda", disse. Ele também afirmou que as pessoas estão muito cruéis. "É uma crueldade sem tamanho. Não me lembro de ter vivido isso na minha vida", completou.

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