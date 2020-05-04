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Confusão nas redes

Neymar e Flay trocam farpas online após ela dizer que ficou com o jogador

Depois do craque negar a informação, cantora afirma: 'Vergonha de ter ficado contigo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 09:58

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 09:58

Sister do BBB20, Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
Neymar, 28, e a Flayslane, 25, trocaram farpas pelas redes sociais e foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter, na noite deste domingo (3). Tudo começou quando a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 revelou em uma live com o youtuber Matheus Mazzafera que já tinha ficado com o jogador do PSG e com o cantor Léo Santana, antes de entrar no reality.
O jogador resolveu desmentir a informação e comentou em um post sobre o assunto no perfil Gossip do Dia. no Instagram: "Ri pra não chorar". A cantora não deixou por menos e rebateu Neymar afirmando que depois do que ele comentou, ela estava com vergonha de ter ficado com o craque.
"Eu vou dizer só uma coisa, eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço, nunca comentei sobre isso dentro do BBB porque isso não é motivo nenhum de orgulho para mim (...) Nem tão pouco de vergonha, mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou porque sou muito transparente e não tenho rabo preso com ninguém para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei. Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório, Neymar, precisa ficar com vergonha não. Eu, hein? Vou passar por mentirosa só porque tu és o Neymar e eu não sou ninguém não. Agora, eu tô com vergonha de ter ficado contigo", disse Flay.

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Nas redes sociais, os internautas já criaram vários memes sobre o assunto. Um deles escreveu: "A janta que a Flay fez está bem servida! Neymar ao molho". Outro publicou: "Saíram imagens do pisão da Flay no Neymar" com uma montagem do jogador caindo no gramado e Flay sendo a responsável pela queda ao pisar na perna dele.

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