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Luísa Sonza fala de ataques nas redes sociais após término com Whindersson

Cantora é alvo de críticas por fim do casamento com Whindersson Nunes. 'Nada me abala mais', diz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 09:34

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:34

Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram separação
Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram separação Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
Depois de anunciar o término do casamento com o humorista Whindersson Nunes, Luísa Sonza, 21, falou sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais. Em longo texto publicado no Stories do seu Instagram, a cantora afirmou que desde o começo do seu relacionamento com Nunes, há quatro anos, é alvo de críticas na internet, mas que isso a fez mais forte.
"Já me revoltei, me culpei, sofri, senti ódio, me perdi de mim mesma um milhão de vezes, até que tive que entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. A boca fala do que o coração é cheio. Eu já me curei disso, desse peso que colocaram em mim", afirmou em um trecho.

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Em outro, ela diz que trocou o ódio que já sentiu por algumas pessoas por gratidão, porque os ataques a fizeram crescer e se tornar uma mulher forte. "Eu não me abalo mais. Nada me abala mais. Eu entendi que isso na verdade é ser mulher, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei."
Em alguns comentários nas redes sociais da cantora, internautas acusam Sonza de ter usado Nunes para ficar famosa. "Já conseguiu o que queria, né, minha filha", afirmou um deles. Há outros que a defendem e lamentam pelo fim do relacionamento.

FIM DO CASAMENTO

Luísa Sonza e Nunes anunciaram, na manhã desta quarta-feira (29), por seus perfis no Instagram que o casamento deles chegou ao fim. No texto, eles dizem que tentaram ser perfeitos a "ponto de entenderem que existe um momento [em] que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo".
"Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor."
Ver essa foto no Instagram

Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês... Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa ??

Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes ? (@whinderssonnunes) em

Há meses, rumores dão conta de que a vida do casal já não estava bem. Em janeiro deste ano, em entrevista ao Pânico na Jovem Pan, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luisa sobre a decisão de ter um filho. Na ocasião, ele negou, que ele e a cantora estivessem em crise.
"Está tudo ótimo. Está incrível. Saiu matéria em jornal dizendo que, mesmo que a gente negasse, nossa relação estava por um fio", lembrou. Pouco tempo depois, Sonza também reagiu a uma notícia sobre o término do casal publicada por um jornal carioca.
A manchete dizia que o relacionamento estava por um fio e Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: "[risos] amor olha", escreveu a artista em uma foto de biquíni abraçada a ele. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: "Do nada". Depois, postou uma foto de rupa íntima junto do amado.
Sonza e o comediante estavam casados desde 2018.

LEIA A ÍNTEGRA DO TEXTO DELA:

"Fãs, amigos e família que estão preocupados comigo: Eu amo esse carinho, mas quero tranquilizar vocês. Relaxem, os ataques que estou sofrendo não começaram hoje, começaram a mais de 4 anos atrás, desde o começo do meu relacionamento. Na época em que eu era uma menina de 17 anos do interior que nem sabia mexer na internet direito. Já me revoltei, me culpei, sofri, senti ódio, me perdi de mim mesma um milhão de vezes, até que tive que crescer para entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. A boca fala do que o coração é cheio. Eu já me curei disso, desse peso que colocaram em mim. Ou pelo menos isso não me machuca mais como me machucava. Eu me livrei do ódio que já me machucava. Eu me livrei do ódio que já senti por pessoas e troquei por gratidão, pelo fato de ter sido isso o que realmente me fez crescer e virar essa mulher forte e foda que eu me sinto hoje. Que me fez ter tanta vontade de vencer. Eu não me abalo mais. Nada me abala mais. Eu entendi que isso na verdade é ser mulher, infelizmente, mas eu tenho orgulho da mulher que me tornei."

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