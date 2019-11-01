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Festão!

Capixaba produz Whindersson e Luísa Sonza para Halloween de Anitta

Cantora Anitta reuniu famosos em sua mansão, na Barra, para um festão de Halloween e quem vestiu Whindersson e Luísa Sonza foi um estilista de Vitória; inspiração foi 'Game Of Thrones'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:33

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:33

Whindersson Nunes e Luísa Sonza vestem fantasias feitas pelo estilista capixaba Leonardo Loreto para o festão de Halloween de Anitta, em mansão da Barra da Tijuca, no Rio Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Whindersson Nunes e a esposa, a cantora Luísa Sonza, bombaram na web ao se vestirem à la "Game Of Thrones" para o festão de Halloween que Anitta promoveu em sua mansão, em um condomínio bastante afortunado da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta (30).
> Brilho! Anitta, Luísa Sonza e Ivete Sangalo: veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019
A Poderosa foi vestida de Elvira, Rainha das Trevas, mas o humorista e a esposa lacraram com fantasias de Daenerys e Jon Snow - personagens da série milionária do HBO.
O que A GAZETA descobriu é que os costumes do casal de famosos foram feitos pelo estilista capixaba Leonardo Loreto, que até já vestiu outros famosos como Lexa, Pabllo Vittar e Duda Beat. O designer, que contou com a confecção de um ateliê de São Paulo para elaborar os modelitos, confidencia que se inspirou nos personagens de "Game Of Thrones" após pedido do styling de Whindersson e Luísa, o Olavo Dias.
> Pabllo Vittar usa vestido de capixaba no MTV Miaw; veja looks dos famosos

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À reportagem, Leonardo enviou os croquis que deram origem às fantasias e segundo ele o resultado final foi bastante positivo.
Croqui que o estilista capixaba Leonardo Loreto fez para a fantasia de Halloween de Whindersson Nunes para o festão na mansão de Anitta Crédito: Arquivo pessoal/A GAZETA
Croqui que o estilista capixaba Leonardo Loreto fez para a fantasia de Halloween de Luísa Sonza para o festão na mansão de Anitta Crédito: Arquivo pessoal/A GAZETA
Na web, tanto Whindersson quanto Luísa postaram fotos dos looks e, além de agradecerem o estilista de Vitória, receberam uma enxurrada de elogios dos fãs e de celebridades amigas do casal. "Fantasia estouro", escreveu Rodrigo Teaser, enquanto Inês Brasil comentou: "Lindos, belos e maravilhosos. Me chama que eu vou!".
Bruna Marquezine também reagiu à roupa e postou emojis de festa, assim como fez Maisa Silva e Nego do Borel, que ainda arrematou: "Casal fera demais".

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