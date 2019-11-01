Capixaba produz Whindersson e Luísa Sonza para Halloween de Anitta

Whindersson Nunes e a esposa, a cantora Luísa Sonza, bombaram na web ao se vestirem à la "Game Of Thrones" para o festão de Halloween que Anitta promoveu em sua mansão, em um condomínio bastante afortunado da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta (30).
A Poderosa foi vestida de Elvira, Rainha das Trevas, mas o humorista e a esposa lacraram com fantasias de Daenerys e Jon Snow - personagens da série milionária do HBO.
O que A GAZETA descobriu é que os costumes do casal de famosos foram feitos pelo estilista capixaba Leonardo Loreto, que até já vestiu outros famosos como Lexa, Pabllo Vittar e Duda Beat. O designer, que contou com a confecção de um ateliê de São Paulo para elaborar os modelitos, confidencia que se inspirou nos personagens de "Game Of Thrones" após pedido do styling de Whindersson e Luísa, o Olavo Dias.
À reportagem, Leonardo enviou os croquis que deram origem às fantasias e segundo ele o resultado final foi bastante positivo.
Na web, tanto Whindersson quanto Luísa postaram fotos dos looks e, além de agradecerem o estilista de Vitória, receberam uma enxurrada de elogios dos fãs e de celebridades amigas do casal. "Fantasia estouro", escreveu Rodrigo Teaser, enquanto Inês Brasil comentou: "Lindos, belos e maravilhosos. Me chama que eu vou!".
Bruna Marquezine também reagiu à roupa e postou emojis de festa, assim como fez Maisa Silva e Nego do Borel, que ainda arrematou: "Casal fera demais".