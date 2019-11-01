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Graciele Lacerda toma sol e exibe corpão na mansão de Zezé Di Camargo

Capixaba Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, aproveitou o dia de sol na mansão em que vive com o cantor e exibiu o corpão na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 08:49

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 08:49

A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Gl?uber Torqu?to Fotografia
Graciele Lacerda tomou um banho de sol na piscina da casa em que mora com o noivo, o cantor Zezé Di Camargo. O imóvel de luxo fica em um condomínio de Alphaville, bairro nobre de Barueri, em São Paulo. 
Na tarde desta quinta (31), a bonita resolveu colocar um biquíni laranja para retocar o bronzeado, mas acabou deixando o corpão à mostra para os seguidores rasgarem elogios. 
> Graciele Lacerda sobre ser mulher de Zezé Di Camargo: "Tinha pavor"
Além da piscina em que Graciele aparece, a reportagem sabe que nessa mesma mansão de Zezé há ainda uma segunda opção de piscina, que é coberta e aquecida para os dias mais frios e noites. 

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