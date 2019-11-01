Graciele Lacerda toma sol e exibe corpão na mansão de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda tomou um banho de sol na piscina da casa em que mora com o noivo, o cantor Zezé Di Camargo. O imóvel de luxo fica em um condomínio de Alphaville, bairro nobre de Barueri, em São Paulo.
Na tarde desta quinta (31), a bonita resolveu colocar um biquíni laranja para retocar o bronzeado, mas acabou deixando o corpão à mostra para os seguidores rasgarem elogios.
Além da piscina em que Graciele aparece, a reportagem sabe que nessa mesma mansão de Zezé há ainda uma segunda opção de piscina, que é coberta e aquecida para os dias mais frios e noites.