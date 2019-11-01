Após climão, Anitta defende Ludmilla ao ser chamada de macaca

Ao que parece, nenhuma treta vai impedir que Anitta defenda a honra alheia por aí. Isso porque mesmo depois de protagonizar um climão com a colega Ludmilla, a Poderosa saiu em defesa da cantora após ela ser chamada de macaca, em um ato de racismo.
Nas redes sociais, a dona do hit "Show das Poderosas" escreveu: "Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhorem. Isso é crime e absolutamente abominável".
Ludmilla foi atacada durante o Prêmio Multishow 2019, enquanto caminhava até o palco para receber o prêmio de Melhor Cantora. Nesse momento, um vídeo feito pela própria cantora mostra que ela foi chamada de macaca. "Alguém me chama de macaca no vídeo, mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente", esclareceu Ludmilla, ao postar os registros na web.