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"Abominável"

Após climão, Anitta defende Ludmilla ao ser chamada de macaca

A Poderosa de Honório Gurgel foi à web para chamar de 'abominável'a atitude que uma pessoa teve de chamar Ludmilla de macaca durante o Prêmio Multishow 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 08:14

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 08:14

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Ao que parece, nenhuma treta vai impedir que Anitta defenda a honra alheia por aí. Isso porque mesmo depois de protagonizar um climão com a colega Ludmilla, a Poderosa saiu em defesa da cantora após ela ser chamada de macaca, em um ato de racismo.
Nas redes sociais, a dona do hit "Show das Poderosas" escreveu: "Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhorem. Isso é crime e absolutamente abominável".
> Ludmilla desabafa ao ser chamada de macaca: "Julgar pelo tom de pele"

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Ludmilla foi atacada durante o Prêmio Multishow 2019, enquanto caminhava até o palco para receber o prêmio de Melhor Cantora. Nesse momento, um vídeo feito pela própria cantora mostra que ela foi chamada de macaca. "Alguém me chama de macaca no vídeo, mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente", esclareceu Ludmilla, ao postar os registros na web.
> Brilho! Anitta, Luísa Sonza e Ivete Sangalo: veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019

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