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Ludmilla desabafa ao ser chamada de macaca: 'Julgar pelo tom de pele'

Cantora foi considerada uma das grandes campeãs do Prêmio Multishow, mas lamentou o episódio de racismo; Ludmilla também enfrentou climão com Anitta no palco do show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 07:57

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 07:57

A cantora Ludmilla Crédito: Globo/Fábio Rocha
Ludmilla, 24, publicou um vídeo nesta quinta-feira (31) em suas redes sociais em que afirma ter sofrido racismo durante o Prêmio Multishow, celebrado na terça (29), no Rio. 
O vídeo, divulgado no Stories do Instagram da cantora, mostra o momento em que ela levanta para receber um prêmio. "Alguém me chama de macaca. Mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente", escreve ela. 
> Brilho! Anitta, Luísa Sonza e Ivete Sangalo: veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019
Ludmilla se mostra indignada com a situação e afirma que a vida para ela e para a maioria dos brasileiros nunca foi fácil. "E com preconceito e julgamentos pelo tom de pele, vocês só complicam as coisas."
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Ela complementa que, apesar da justiça "ser lenta" e de outras pessoas que praticaram racismo com ela "ainda não terem sido punidas", "isso não significa que a cobrança nunca vai chegar". 
Ver essa foto no Instagram

Eu sempre tive um sonho de ter uma performance idealizada por mim, e eu já pensei em desistir varias vezes, porque parecia que a minha luta nunca era suficiente, parecia que cada vez ficava mais longe de acontecer, mas eu buscava forças no meu Deus pra não desistir e continuar persistindo, foi muito difícil, mas eu consegui?? com a ajuda de toda a minha equipe e fãs, tá aí mais um trabalho que me orgulho demais, mesmo com alguns imprevistos no meio, ela saiu incrível. @edsondamazzo obrigada por fazer história junto comigo, não tenho palavras pra agradecer a você, mano você é muito foda aiii que mente do caralho kkkkk te amo?? e esses bailarinos aiii heim?? São de quem hahaha??? Tudo meuuu, obrigada por trazer a arte e alegria de vocês e transformar nesse espetáculo, foiiii demaiiiis???

Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla) em

"A vontade de me diminuir é tanta que as pessoas não pensam nas consequências de seus atos", escreve. 
Ludmilla foi a grande vencedora do Prêmio Multishow. Ela levou o prêmio de melhor cantora, superando nomes como AnittaIvete Sangalo, Iza e Marília Mendonça. Ganhou também na categoria música chiclete do ano, com "Onda Diferente", canção que é um feat dela com Snoop Dogg, Papatinho e Anitta.
Na ocasião, Ludmilla foi vaiada por parte do público, mas agradeceu. "Elas [as vaias] me fazem pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas."
Também chamou atenção o fato de Anitta, apresentadora do evento, não a ter cumprimentado pela vitória. As duas romperam a amizade recentemente depois de uma polêmica envolvendo justamente a música "Onda Diferente".
PROCESSOS

PROCESSOS

Não é a primeira vez que Ludmilla denuncia uma situação de racismo. Em 2016, Val Marchiori, 44, foi processada por ela depois de comentar em programa na RedeTV! que a peruca da cantora "parecia bombril".
Em 2018, a Justiça condenou Marchiori a indenizar R$ 10 mil à cantora, mas ela recorreu. "Eu não concordo. Primeiro, eu posso dar minha opinião. Eu não xinguei a pessoa, eu não falei da índole dela, não falei da cor dela", disse na época, ressaltando que é "zero racista".
Em setembro deste ano, Ludmilla voltou a falar sobre o assunto. Segundo a cantora, "por ela [Marchiori] ser rica e cheia de privilégios, até hoje nada aconteceu. E ela debocha da situação em todo canto que vai até hoje".

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Em uma entrevista recente, Val disse que tentou se desculpar com a cantora, mas foi ignorada."Pedi desculpas para ela. Olha como ela foi mais racista que eu, que eu quero até falar isso! Racista entre aspas, porque eu nunca fui. Falavam que eu fui racista para dizer isso, né? Não falei nem do cabelo dela, até porque acho o cabelo dela bonito [...] Sabe o que ela fez? Virou as costas pra mim assim e saiu nadando. Mas tudo bem, é um direito dela", contou.
Em resposta, Ludmilla disse através do Twitter que o cenário não foi exatamente o descrito por Val. "Mas é claro que eu virei as costas, ela pediu pro marinheiro dela começar a filmar e me chamou. Quando eu estava indo, meus amigos me alertaram e eu voltei. [...] Ainda bem que não fui, desculpas com o telão ligado é mole", escreveu.

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