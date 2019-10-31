Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Friends" não morreu!

Jennifer Aniston diz que desenvolve projeto com elenco de 'Friends'

'Estamos tentando, estamos trabalhando em algo', disse a atriz Jennifer Aniston sobre uma nova possível temporada de 'Friends', série que marcou época

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 08:14
A atriz Jennifer Aniston Crédito: Reprodução/Instagram @jen_anistonn
O elenco de "Friends" (1994-2004) está trabalhando em algo novo. A informação capaz de deixar animadíssimos os fãs do famoso seriado foi dada por Jennifer Aniston, 50, durante participação no Ellen DeGeneres Show, exibido na segunda-feira (28).
Aniston foi à atração como convidada especial para surpreender o cantor Charlie Puth, 27, que se disse um grande fã do seriado no qual a atriz viveu Rachel Green. DeGeneres aproveitou para perguntar se o elenco de "Friends" estava trabalhando em algo novo. 
> Jennifer Aniston recebe milhões por cada episódio de série
"Adoraríamos muito que houvesse algo, mas ainda não sabemos o que é isso. Então estamos tentando, estamos trabalhando em algo", respondeu Aniston.
> Jennifer Aniston estreia no Instagram com foto bombástica

Veja Também

"Gay não afeta ninguém pelo jeito de amar", diz cantora Lexa

Iza diz que comparações a Anitta e Ludmilla são "machistas"

Mini miss capixaba representa o Brasil em concurso de beleza de Paris

A apresentadora, tentando sondar mais um pouco, perguntou se essa novidade poderia ser um filme, a atriz disse que não sabia e que não queria "induzir o pessoal" a acreditar nessa possibilidade.
Em meados de outubro, Aniston inaugurou sua conta no Instagram com uma foto ao lado dos colegas de "Friends". Foram necessárias apenas 5 horas e 16 minutos para que a atriz conquistasse um milhão de seguidores, quebrando o recorde mundial anterior que pertencia a conta do casal Harry, 35, e Megan Markle, 38.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir
Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados