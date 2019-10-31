Iza diz que comparações a Anitta e Ludmilla são 'machistas'

Ludmilla e Anitta apresentam "Onda Diferente", música que fizeram em parceria, no "Caldeirão do Huck", na Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

"As comparações entre mulheres na música são machistas e desnecessárias, e feitas por pessoas que acham que elas são comparáveis. Nós somos todas diferentes, especiais e incríveis. Isso é fruto de um mercado que é machista mesmo, mas acredito que as coisas estão mudando", afirmou a cantora em entrevista à revista GQ Brasil, da qual é capa da edição especial de número 100, em novembro.

A cantora Iza Crédito: Carol Caminha

"Sei que os rótulos existem, mas nunca me importei com eles. Se a gente ficar se apegando a isso, esquece o que é mais importante [música]".

A carioca já cantou com Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Djavan, além de ter emplacado diversos hits e dublado a leoa Nala no live action de "O Rei Leão".

Em 2020, ela promete lançar um "hit do verão" com Ciara e Major Lazer, e desfilar pela Marquês de Sapucaí como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Mas, mesmo depois de tudo isso, afirma que mantém a humildade.