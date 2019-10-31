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Ele é o Rock de "A Dona do Pedaço"

Caio Castro revela segredo para ter corpão e viver lutador na novela

Todo dia o ator Caio Castro está exibindo o corpão sarado em 'A Dona do Pedaço', na Globo, e decidiu abrir o jogo sobre o que faz para ficar musculoso com dieta e treinos

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 07:52
O ator Caio Castro vive Rock em "A Dona do Pedaço", na Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Treinos intensos, dieta restrita e muita preparação física. Essa é a rotina do ator Caio Castro, 30, para o seu personagem Rock, um lutador de boxe, na novela de Walcyr Carrasco, 67, "A Dona do Pedaço" (Globo).
Apesar de já ser familiarizado com o assunto e manter uma boa forma, o global revelou, em recente entrevista ao Gshow, que precisou passar por adaptações para adotar a rotina do personagem, que é atleta.
"Não vou falar que é legal, mas sou um cara que já me alimento muito bem, 90% da comida de casa vem de uma fazenda perto. A diferença é que tive que dobrar minha quantidade de proteína. Tem dia que não consigo bater o meu mínimo de comer 2 kg de proteína por dia, tem que beber quatro litros e meio de água e também não consigo", confessou o ator.
Com alta aceitação do público, Caio também disse ter se surpreendido com o sucesso de Rock: "A trama dele em si é muito simples, se prepara para o tão esperado campeonato mundial e tem a trama amorosa que, agora, começou a desenrolar e a ter um final feliz com a Joana [Bruna Hamú]."

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Recentemente o artista ganhou foco por seu suposto relacionamento com a atriz Grazi Massafera, 37, que está na novela "Bom Sucesso" (Globo), como Paloma. As especulações a respeito de um romance entre eles teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro.
No dia 28 de setembro, os dois também foram vistos curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos. Nas redes sociais, os dois também trocam pequenas declarações e elogios.

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