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É o amor

Publicitário Guilherme Castro assume namoro com humorista Marcus Majella

Casal, cuja diferença de idade é de 17 anos, está junto desde janeiro

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:31
Marcus Majella e Guilherme Castro estão namorando Crédito: Instagram/@castroo_rj
Durante o prêmio Multishow, que aconteceu na noite dessa terça (29), o publicitário Guilherme Castro, 23, assumiu que está namorando com o humorista Marcus Majella, 40. "É namoro mesmo. Estamos felizes. Não me incomodo com a exposição. É normal e evidente que aconteceria. Isso não nos preocupa, desde que seja feito com respeito", disse o jovem.
Castro, que foi ao evento sozinho, disse ao jornal Extra que o ator e ele estão juntos desde janeiro. Ele falou também que preferia dar mais detalhes sobre o relacionamento quando estivesse na companhia de Majella, já que o assunto dizia respeito aos dois. 

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No dia 26 de outubro, Majella postou uma foto na qual aparece ao lado de Guilherme, do ator Paulo Gustavo, 41, e de seu marido, Thales Bretas em um bar. Já Castro compartilhou na rede social fotos dos dois em diversos momentos, como viagens nacionais e internacionais e também parabenizando o humorista pelo aniversário, em maio. 
Majella está em cartaz atualmente no cinema com o longa "Vai Que Cola 2 -- O Começo", inspirado no seriado homônimo exibido no canal pago Multishow, no qual vive Ferdinando. Devido ao enorme sucesso no humorístico, o personagem apresentou um programa chamado "Ferdinando Show", entre os anos de 2015 e 2018 e também um curta metragem para o YouTube chamado "Ferdinando.Doc: Por Trás da Diva" (2019).

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