Publicitário Guilherme Castro assume namoro com humorista Marcus Majella

Marcus Majella e Guilherme Castro estão namorando Crédito: Instagram/@castroo_rj

Durante o prêmio Multishow, que aconteceu na noite dessa terça (29), o publicitário Guilherme Castro, 23, assumiu que está namorando com o humorista Marcus Majella, 40. "É namoro mesmo. Estamos felizes. Não me incomodo com a exposição. É normal e evidente que aconteceria. Isso não nos preocupa, desde que seja feito com respeito", disse o jovem.

Castro, que foi ao evento sozinho, disse ao jornal Extra que o ator e ele estão juntos desde janeiro. Ele falou também que preferia dar mais detalhes sobre o relacionamento quando estivesse na companhia de Majella, já que o assunto dizia respeito aos dois.

No dia 26 de outubro, Majella postou uma foto na qual aparece ao lado de Guilherme, do ator Paulo Gustavo, 41, e de seu marido, Thales Bretas em um bar. Já Castro compartilhou na rede social fotos dos dois em diversos momentos, como viagens nacionais e internacionais e também parabenizando o humorista pelo aniversário, em maio.