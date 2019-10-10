Romance

Prestes a estrear no JN, apresentador assume namoro com militar

A publicação foi feita na rede social do próprio apresentador e gerou mais de 2,4 mil comentários em menos de 24 horas

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 22:00

Publicado em 

09 out 2019 às 22:00
Matheus Ribeiro jornalista Crédito: Reprodução Instagram
Foi com a frase “Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só.”, de Fernando Pessoa, que o jornalista Matheus Ribeiro apresentou o que pode ser um possível romance. Matheus, que trabalha na TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, também estará na bancada do Jornal Nacional, no dia 9 de novembro.
A publicação foi feita pelo próprio jornalista, nesta terça-feira (8), em seu Instagram, ao lado do policial militar Yuri Piazzarollo. Cerca de 2.494 pessoas comentaram na publicação do jornalista, até a noite desta quarta-feira (9).
Frases como “Que lindos, meu Deus”, “Seja feliz”, “lindos”, “feliz todos os dias” e “Top vocês dois. Lindo casal” estavam entre as comentadas.
Matheus Ribeiro jornalista Crédito: Reprodução Instagram
O JN convidou apresentadores de telejornais das afiliadas do país para apresentaram os jornais aos sábados. O projeto é em comemoração aos 50 anos do jornal. Matheus Ribeiro está escalado para apresentar o Jornal Nacional no dia 9 de novembro.

