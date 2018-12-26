De biquíni, Marcus Majella brinca na praia: 'Aquabicha'

"Nera Aquaman?". Não! O filme que estrelará Marcus Majella é "Aquabicha". O humorista brincou com foto em que posa de biquíni na praia fazendo trocadilho com o filme recém-lançado da DC.

"Dos mesmos produtores de Aquaman, vem aí: Aquabicha. Aniquilando todas inimigas com o poder da água de chuca", escreveu ele, em post no Instagram.