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"Nera Aquaman?"

De biquíni, Marcus Majella brinca na praia: 'Aquabicha'

Humorista fez trocadilho com 'Aquaman', recém-lançado filme da DC

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 19:01
"Nera Aquaman?". Não! O filme que estrelará Marcus Majella é "Aquabicha". O humorista brincou com foto em que posa de biquíni na praia fazendo trocadilho com o filme recém-lançado da DC. 
"Dos mesmos produtores de Aquaman, vem aí: Aquabicha. Aniquilando todas inimigas com o poder da água de chuca", escreveu ele, em post no Instagram. 
Segundo o jornal Extra, o humorista ganhou mais de 100 mil curtidas em menos de uma hora e os fãs se divertiram pelos comentários da publicação feita no Instagram nesta quarta-feira (26): "Tendo um ataque de risos", escreveu um seguidor, "Muito garota de Ibiza", brincou outro.

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