Serra recebe festival de cervejas artesanais com entrada gratuita; veja programação

O Parque da Cidade, na Serra, vai se transformar em um grande palco de música, cultura, gastronomia e diversão durante o Serra Beer Festival 2026.





O evento acontece de 25 a 28 de junho, com programação distribuída ao longo do dia e da noite, conforme a agenda de atrações. A entrada é gratuita e o festival contará com opções para toda a família.





Durante quatro dias, o público poderá curtir shows ao vivo, experimentar cervejas artesanais de diferentes estilos, saborear pratos variados e aproveitar atrações como área kids e roda-gigante, em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.





A expectativa é de que o evento receba entre 20 e 30 mil pessoas nos quatro dias de programação - de quinta a domingo.