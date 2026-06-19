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Música e diversão

Serra recebe festival de cervejas artesanais com entrada gratuita; veja programação

Seis cervejarias locais participam do evento, que acontece entre os dias 25 e 28 de junho, ao som de rock ao vivo, no Parque da Cidade
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 17:41

Cerveja artesanal
Festival contará com seis cervejarias artesanais da Serra. Foto:
 Zamrznuti tonovi/Shutterstock

O Parque da Cidade, na Serra, vai se transformar em um grande palco de música, cultura, gastronomia e diversão durante o Serra Beer Festival 2026


O evento acontece de 25 a 28 de junho, com programação distribuída ao longo do dia e da noite, conforme a agenda de atrações. A entrada é gratuita e o festival contará com opções para toda a família.


Durante quatro dias, o público poderá curtir shows ao vivo, experimentar cervejas artesanais de diferentes estilos, saborear pratos variados e aproveitar atrações como área kids e roda-gigante, em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades. 


A expectativa é de que o evento receba entre 20 e 30 mil pessoas nos quatro dias de programação - de quinta a domingo. 

Cervejarias participantes

Entre as cervejarias locais confirmadas estão Mestra, Kombeer, Ambronelli, Incrível, Baumler e Cia Marítima, que levarão ao público rótulos dos mais diversos estilos, entre eles Pilsen, IPA, Red Ale e Stout. 


A gastronomia também terá lugar de destaque, com um cardápio variado que vai de hambúrguer a acarajé, passando por churrasco, torresmo e cachorro-quente, além de doces e drinques. O artesanato local completa a lista de atrativos, valorizando a produção serrana.


O evento reunirá cerca de 40 empreendedores locais e deve movimentar a economia do município, gerando oportunidades para aproximadamente 400 pessoas entre empregos diretos e indiretos.

Programação

Quinta-feira (25/06)


18h - Resenha do Covosk 

21h - SambaDM 


Sexta-feira (26/06)


18h - High Voltage

21h - Calibre de Rosas


Sábado (27/06)


18h - Toca Barão

21h - Sheep e Parafina 


Domingo (28/06)


15h - Circo Lê Pepe

18h - Índios Urbanos

21h - Cadu Caruzo 

FESTIVAL SERRA BEER

Quando: de 25 a 28 de junho de 2026

Horários: de quinta a sábado, a partir das 18h; domingo, a partir das 15h

Onde: Parque da Cidade. Av. Norte Sul, s/n, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Entrada gratuita.

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