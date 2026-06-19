Serra recebe festival de cervejas artesanais com entrada gratuita; veja programação

O Parque da Cidade, na Serra, vai se transformar em um grande palco de música, cultura, gastronomia e diversão durante o Serra Beer Festival 2026.
O evento acontece de 25 a 28 de junho, com programação distribuída ao longo do dia e da noite, conforme a agenda de atrações. A entrada é gratuita e o festival contará com opções para toda a família.
Durante quatro dias, o público poderá curtir shows ao vivo, experimentar cervejas artesanais de diferentes estilos, saborear pratos variados e aproveitar atrações como área kids e roda-gigante, em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.
A expectativa é de que o evento receba entre 20 e 30 mil pessoas nos quatro dias de programação - de quinta a domingo.
Cervejarias participantes
Entre as cervejarias locais confirmadas estão Mestra, Kombeer, Ambronelli, Incrível, Baumler e Cia Marítima, que levarão ao público rótulos dos mais diversos estilos, entre eles Pilsen, IPA, Red Ale e Stout.
A gastronomia também terá lugar de destaque, com um cardápio variado que vai de hambúrguer a acarajé, passando por churrasco, torresmo e cachorro-quente, além de doces e drinques. O artesanato local completa a lista de atrativos, valorizando a produção serrana.
O evento reunirá cerca de 40 empreendedores locais e deve movimentar a economia do município, gerando oportunidades para aproximadamente 400 pessoas entre empregos diretos e indiretos.
Programação
Quinta-feira (25/06)
18h - Resenha do Covosk
21h - SambaDM
Sexta-feira (26/06)
18h - High Voltage
21h - Calibre de Rosas
Sábado (27/06)
18h - Toca Barão
21h - Sheep e Parafina
Domingo (28/06)
15h - Circo Lê Pepe
18h - Índios Urbanos
21h - Cadu Caruzo
FESTIVAL SERRA BEER
Quando: de 25 a 28 de junho de 2026
Horários: de quinta a sábado, a partir das 18h; domingo, a partir das 15h
Onde: Parque da Cidade. Av. Norte Sul, s/n, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Entrada gratuita.