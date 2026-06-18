Feijoada liberada e pagode ao vivo são atrações de evento em Manguinhos

O charmoso balneário de Manguinhos foi o cenário escolhido para a primeira edição do evento Feijoada da Praia, que acontece na tarde do próximo sábado (27), no Espaço Chico Bento, com pagode ao vivo.





A feijoada será servida no formato de bufê self-service, liberada para o público durante toda a festa, e um dos diferenciais será a apresentação das carnes em panelas separadas. Carne-seca, orelha suína, bacon, costelinha e linguiça estão na receita do chef da casa, Dão Borba.

O bufê de acompanhamentos inclui arroz branco, couve refogada, farofa, vinagrete, laranja e salada verde. Na carta de bebidas, a caipirinha ganha destaque.