Feijoada liberada e pagode ao vivo são atrações de evento em Manguinhos

O charmoso balneário de Manguinhos foi o cenário escolhido para a primeira edição do evento Feijoada da Praia, que acontece na tarde do próximo sábado (27), no Espaço Chico Bento, com pagode ao vivo.
A feijoada será servida no formato de bufê self-service, liberada para o público durante toda a festa, e um dos diferenciais será a apresentação das carnes em panelas separadas. Carne-seca, orelha suína, bacon, costelinha e linguiça estão na receita do chef da casa, Dão Borba.
O bufê de acompanhamentos inclui arroz branco, couve refogada, farofa, vinagrete, laranja e salada verde. Na carta de bebidas, a caipirinha ganha destaque.
O palco será do samba, e o som fica por conta do Grupo Curtição, do Grupo Terapia, do cantor Léo Vieira e do DJ Rafael Garcia.
Pensado para toda a família, a Feijoada da Praia contará com um espaço kids assistido por monitores.
Os ingressos já estão disponíveis para venda a partir de R$ 60 (meia), podendo variar de preço de acordo com o lote.
FEIJOADA DA PRAIA
Quando: 27 de junho de 2026
Horário: das 16h às 19h
Onde: Espaço Chico Bento, Manguinhos, Serra
Atrações: Grupo Curtição, Grupo Terapia, Léo Vieira e DJ Rafael Garcia
Ingressos: a partir de R$ 60 (individual/meia/1º lote), à venda pelo site OnTicket
Mais informações: @_feijoadadapraia e (27) 99754-0818.