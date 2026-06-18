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Bufê especial

Feijoada liberada e pagode ao vivo são atrações de evento em Manguinhos

Léo Vieira e os grupos Curtição e Terapia garantem o samba na primeira edição da Feijoada da Praia, no Espaço Chico Bento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 08:00

Feijoada
Feijoada e acompanhamentos. Foto: Pedro Shaletich | Shutterstock

O charmoso balneário de Manguinhos foi o cenário escolhido para a primeira edição do evento Feijoada da Praia, que acontece na tarde do próximo sábado (27), no Espaço Chico Bento, com pagode ao vivo.


A feijoada será servida no formato de bufê self-service, liberada para o público durante toda a festa, e um dos diferenciais será a apresentação das carnes em panelas separadas. Carne-seca, orelha suína, bacon, costelinha e linguiça estão na receita do chef da casa, Dão Borba. 

  

O bufê de acompanhamentos inclui arroz branco, couve refogada, farofa, vinagrete, laranja e salada verde. Na carta de bebidas, a caipirinha ganha destaque.

O cantor Léo Vieira
O cantor Léo Vieira. Foto: Caio Cesar de Souza

O palco será do samba, e o som fica por conta do Grupo Curtição, do Grupo Terapia, do cantor Léo Vieira e do DJ Rafael Garcia. 


Pensado para toda a família, a Feijoada da Praia contará com um espaço kids assistido por monitores.


Os ingressos já estão disponíveis para venda a partir de R$ 60 (meia), podendo variar de preço de acordo com o lote. 

FEIJOADA DA PRAIA

Quando: 27 de junho de 2026

Horário: das 16h às 19h

Onde: Espaço Chico Bento, Manguinhos, Serra

Atrações: Grupo Curtição, Grupo Terapia, Léo Vieira e DJ Rafael Garcia

Ingressos: a partir de R$ 60 (individual/meia/1º lote), à venda pelo site OnTicket  

Mais informações: @_feijoadadapraia e (27) 99754-0818.

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