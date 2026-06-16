Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Evento gratuito reúne queijarias premiadas do ES e shows que vão do samba ao rock
Norte do ES

Evento gratuito reúne queijarias premiadas do ES e shows que vão do samba ao rock

Confira a programação do Festival da Rota dos Queijos de João Neiva, que acontece de 19 a 21 de junho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 16:32

Conhecido pela produção de queijos artesanais, o município de João Neiva se prepara para reunir moradores e turistas em torno de mais uma edição do Festival da Rota dos Queijos, de 19 a 21 de junho, no Espaço Centro Comunitário. 


Com entrada gratuita, o evento vai reunir algumas das principais queijarias da região, localizadas ao longo das rodovias BR-101 e BR-259.

Festival da Rota dos Queijos de João Neiva
Cinco das principais queijarias de João Neiva estarão presentes no evento. Foto:
 Astris Filmes

Além da ampla variedade de espaços com queijos para venda, o público vai encontrar gelaterias, confeitarias, chocolaterias, alambiques de cachaças capixabas e cervejarias artesanais.


As queijarias Bergantini, Del Caro, Trevo, Vila Veneto e Giacomin confirmaram presença e levarão na bagagem medalhas e prêmios conquistados em concursos importantes, como o Prêmio Queijo Brasil e o Concurso Mundial do Queijo.


A estrutura do festival contará ainda com área kids exclusiva, praça de alimentação coberta, iluminação cênica e palco para shows musicais com repertório que vai da música caipira ao rock 'n' roll. 

Festival da Rota dos Queijos em João Neiva
Festival acontecerá no centro comunitário de João Neiva, com entrada gratuita. Foto: 
 Astris Filmes

Na programação musical, destacam-se o rock cover dos anos 80 e 90 liderado pela banda Picnic Dogs, o jazz à brasileira do músico Ferna, o agito do show baile com Hollywood Club e a brasilidade do chorinho e do samba sob o comando do Grupo 3 Elementos. 

Programação:

SEXTA-FEIRA - 19/06

18h - Abertura do festival

19h - John e Gabi (folk acústico/MPB)

21h30 - Junior Almeida (pagode)

21h30 - Transmissão do jogo Brasil x Haiti (telão)

23h30 - Picnic Dogs (rock anos 80 e 90)


SÁBADO - 20/06

16h - Abertura da feira

17h30 - Orquestra de Viola Caipira (Preservarte)

18h30 - Renato Sabaini (MPB)

20h30 - Ferna (jazz brasileiro)

22h30 - Hollywood Club (show-baile)


DOMINGO - 21/06

10h - Abertura do festival

10h30 - Tons do Brasil (MPB)

13h - Grupo 3 Elementos (choro/samba)

15h - Tutty Viery (pop rock nacional)

17h - Akanni (sunset)

19h - Royal Six (show-baile)

FESTIVAL DA ROTA DOS QUEIJOS  

Quando: de 19 a 21 de junho de 2026

Onde: Espaço Centro Comunitário. Avenida Negri Orestes, 288, João Neiva

Entrada gratuita

Mais informações: @rotadosqueijosjoaoneiva.

Veja Também 

Petisco do Recanto Gastrobar no Roda de Boteco 2026

Roda de Boteco 2026: veja lista com todos os petiscos do festival

Data: 08/04/2019 - ES - Vitória - Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras - Editoria: Cidades - Foto: Guilherme Ferrari - GZ

Festival movimenta a Ilha das Caieiras com gastronomia, música e empreendedorismo

Hambúrgueres da Copa da lanchonete Foodies, em Vitória

Restaurantes do ES criam de hambúrguer a gelato para torcer pelo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras do parque linear no Canal do Bigossi, Vila Velha
Projeto do Canal Bigossi é alterado e parque fica para 2º semestre em Vila Velha
Corrida Rio Branco
Marcada para setembro, 1ª Corrida do Rio Branco já está com inscrições abertas
O prefeito Kleilson Rezende e o ex-prefeito Bruno Araújo são escoltados pela Políca Federal durante exame de corpo de delito
STJ mantém presos prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário investigados por corrupção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados