Evento gratuito reúne queijarias premiadas do ES e shows que vão do samba ao rock

Conhecido pela produção de queijos artesanais, o município de João Neiva se prepara para reunir moradores e turistas em torno de mais uma edição do Festival da Rota dos Queijos, de 19 a 21 de junho, no Espaço Centro Comunitário.
Com entrada gratuita, o evento vai reunir algumas das principais queijarias da região, localizadas ao longo das rodovias BR-101 e BR-259.
Além da ampla variedade de espaços com queijos para venda, o público vai encontrar gelaterias, confeitarias, chocolaterias, alambiques de cachaças capixabas e cervejarias artesanais.
As queijarias Bergantini, Del Caro, Trevo, Vila Veneto e Giacomin confirmaram presença e levarão na bagagem medalhas e prêmios conquistados em concursos importantes, como o Prêmio Queijo Brasil e o Concurso Mundial do Queijo.
A estrutura do festival contará ainda com área kids exclusiva, praça de alimentação coberta, iluminação cênica e palco para shows musicais com repertório que vai da música caipira ao rock 'n' roll.
Na programação musical, destacam-se o rock cover dos anos 80 e 90 liderado pela banda Picnic Dogs, o jazz à brasileira do músico Ferna, o agito do show baile com Hollywood Club e a brasilidade do chorinho e do samba sob o comando do Grupo 3 Elementos.
Programação:
SEXTA-FEIRA - 19/06
18h - Abertura do festival
19h - John e Gabi (folk acústico/MPB)
21h30 - Junior Almeida (pagode)
21h30 - Transmissão do jogo Brasil x Haiti (telão)
23h30 - Picnic Dogs (rock anos 80 e 90)
SÁBADO - 20/06
16h - Abertura da feira
17h30 - Orquestra de Viola Caipira (Preservarte)
18h30 - Renato Sabaini (MPB)
20h30 - Ferna (jazz brasileiro)
22h30 - Hollywood Club (show-baile)
DOMINGO - 21/06
10h - Abertura do festival
10h30 - Tons do Brasil (MPB)
13h - Grupo 3 Elementos (choro/samba)
15h - Tutty Viery (pop rock nacional)
17h - Akanni (sunset)
19h - Royal Six (show-baile)
FESTIVAL DA ROTA DOS QUEIJOS
Quando: de 19 a 21 de junho de 2026
Onde: Espaço Centro Comunitário. Avenida Negri Orestes, 288, João Neiva
Entrada gratuita
Mais informações: @rotadosqueijosjoaoneiva.