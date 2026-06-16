Evento gratuito reúne queijarias premiadas do ES e shows que vão do samba ao rock

Conhecido pela produção de queijos artesanais, o município de João Neiva se prepara para reunir moradores e turistas em torno de mais uma edição do Festival da Rota dos Queijos, de 19 a 21 de junho, no Espaço Centro Comunitário.





Com entrada gratuita, o evento vai reunir algumas das principais queijarias da região, localizadas ao longo das rodovias BR-101 e BR-259.