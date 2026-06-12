Restaurantes do ES criam de hambúrguer a gelato para torcer pelo Brasil

É tempo de futebol nos gramados, nas telas, nas vitrines das lojas e também nos cardápios. Afinal, a torcida pelo hexa da Seleção colore de verde e amarelo não apenas as ruas, mas também alguns drinques criados pelos bares que transmitem os jogos do Brasil.





Além de garantir um brinde pé-quente durante as partidas, há restaurantes, hamburguerias e gelaterias que apostam em pratos inspirados nos países do mundial. No Espírito Santo, não é diferente, e HZ traz uma lista com cinco opções, de hambúrguer a prato executivo, passando por gelato de caipirinha. Confira!