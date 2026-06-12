Restaurantes do ES criam de hambúrguer a gelato para torcer pelo Brasil

É tempo de futebol nos gramados, nas telas, nas vitrines das lojas e também nos cardápios. Afinal, a torcida pelo hexa da Seleção colore de verde e amarelo não apenas as ruas, mas também alguns drinques criados pelos bares que transmitem os jogos do Brasil.
Além de garantir um brinde pé-quente durante as partidas, há restaurantes, hamburguerias e gelaterias que apostam em pratos inspirados nos países do mundial. No Espírito Santo, não é diferente, e HZ traz uma lista com cinco opções, de hambúrguer a prato executivo, passando por gelato de caipirinha. Confira!
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Seleção caprichada
A Foodies Burger escalou uma seleção de cinco sandubas inspirados em sabores típicos de França, Espanha, Brasil, Argentina e Inglaterra. O cardápio temático é válido até o final do mundial nas duas unidades da hamburgueria em Vitória (Jardim da Penha e Jardim Camburi). Enquanto o Brasil vem com queijo prato, bacon, banana-da-terra, cebola grelhada, costela desfiada e barbecue de goiabada, o representante da França chega com brie, bacon, cogumelos Paris na manteiga, rúcula e maionese de mostarda Dijon trufada. O da Inglaterra contém torre de onion rings recheada com cheddar, bacon e molho barbecue. Os sanduíches contém hambúrguer de 150g ou smash, à escolha, e custam a partir de R$ 36,90. Mais informações: @foodiesburger.
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Drinque com as cores do mundial
O Outback Steakhouse terá novidades para a torcida verde-amarelo durante o mundial. Uma delas é a linha de bebidas que traz um mocktail (drinque sem álcool) chamado Pontapé Inicial, feito com limão, tangerina e esferas de maçã verde (R$ 24,90). A pedida alcoólica é o Trio Goleada (R$ 44,90), composto por três combinações: cítricos de tangerina e limão com esferas de maçã verde; maracujá com mel e gengibre com espuma de melão. O famoso rodízio da casa vai estar de volta entre os dias 13 de junho e 26 de julho, com petiscos e bebidas servidos à vontade durante três horas (a partir de R$ 119,90 por pessoa), e todos os jogos do torneio serão exibidos nos televisores dos restaurantes, localizados nos shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro. Mais informações: @outbackbrasil.
Sabores brasileiros em campo
Servido de terça a sexta, o menu executivo do Daju Bistrô entra em campo com pratos inspirados nas partidas da Seleção durante a primeira fase do campeonato. Marrocos, Haiti e Escócia serviram de referência para a chef Júlia Faria para criar, usando como base a cozinha brasileira, combinações como o arroz crioulo com polvo tostado, laranja queimada e crocante de coco e o cozido de alcatra com batata, cenoura e chuchu, pirão do caldo e arroz branco - ambos escolhas de prato principal. As entradas são: salada de repolho colorido, cenoura, cebola roxa, manga, coentro, hortelã e castanhas ao vinagrete haitinao e briouat de pastel com creme de queijo meia cura, ricota, especiarias e mel. De sobremesa, as opções são creme de chantili, geleia de maracujá com mel e uísque e aveia tostada ou sagu cremoso com calda de tâmaras e canela. Quanto: R$ 98 por pessoa o menu com entrada, prato e sobremesa. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro.
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Campeões de sabor
França e Inglaterra lideram a primeira semana do "campeonato" criado pelo Golburger com receitas inspiradas no mundial. Até domingo, 14 de junho, ficam disponíveis o dia todo no menu releituras do chef Luiz Felipe Torezani para clássicos dos dois países, entre eles boeuf bourguignon com purê de batata e parmesão (R$ 72,90) e fish 'n' chips - peixe do dia empanado em massa de cerveja, fritas com vinagre, ervilhas amassadas, molho tártaro e glace com gengibre (R$ 74,90), ambos individuais. Os hambúrgueres da semana vêm com nomes de estrelas das seleções francesa a inglesa: Monsieur Zidane (carne, queijo emmenthal, presunto royale, mornay, parmesão, brioche de forma e salada verde/R$ 64,90) e Sir Bechkam (carne, emmenthal, duxelle de cogumelos, presunto de Parma, molho de carne com vinho, espinafre salteado, aioli de mostarda Dijon e brioche/R$ 64,90). Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @golburger.
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Caipirinha como inspiração
A Gelato Borelli também entrou no clima da disputa pelo hexa e trouxe o drinque mais icônico do Brasil para sua vitrine. O Bossa Lime, que fica disponível até 30 de junho em todas as unidades da rede, é uma combinação inspirada na tradicional caipirinha brasileira, unindo a refrescância do limão a um toque levemente alcoólico de cachaça. O gelato é uma edição limitada, e por conter álcool, tem sua venda proibida para menores de 18 anos. Quanto: a partir de R$ 23 no copinho P; R$ 33 no Cascão Artigianale (duas bolas e um recheio); e R$ 49 no Cestino Artigianale, com até quatro sabores, recheio e chantili. Lojas em Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória); em Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Praia da Costa); e em Linhares. Mais informações: @gelatoborellioficial.