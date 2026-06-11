Onde assistir aos jogos do Brasil: veja 34 opções de bares e restaurantes na Grande Vitória

Agora é mais que oficial: vai começar o mundial de futebol, nesta quinta-feira (11). No Brasil, é aquele momento em que amigos e familiares se reúnem para acompanhar os jogos da Seleção, criando um verdadeiro clima de festa. E neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h, na estreia da equipe no torneio que faz o mundo parar.





Aqui no Espírito Santo, o clima de torcida já tomou conta dos bares e restaurantes. Na Grande Vitória, diversos estabelecimentos se preparam para reunir os apaixonados por futebol e transformar cada partida do Brasil em uma grande celebração.





Entrando nesse clima, HZ reuniu 30 bares, restaurantes e espaços que vão transmitir os jogos da Seleção. Confira: