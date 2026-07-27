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Brasil

Reta final do Enem: veja o que priorizar nos estudos e quais erros evitar

Veja como alguns cuidados podem ajudar na preparação para a prova, garantindo um bom desempenho

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 18:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 jul 2026 às 18:15
Saber o que priorizar na reta final dos estudos para o Enem pode fazer a diferença no desempenho do candidato (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Saber o que priorizar na reta final dos estudos para o Enem pode fazer a diferença no desempenho do candidato Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes de todo o país entram na reta final de preparação em busca de um bom desempenho. Faltando cerca de três meses para a prova, porém, o momento exige mais do que a tentativa de absorver novos conteúdos.
Segundo o professor de matemática do Grupo Eureka, Valdir Carlos da Silva, a estratégia deve estar voltada para a revisão dos principais temas, o fortalecimento dos conhecimentos já adquiridos e o desenvolvimento da confiança necessária para enfrentar o exame.
“A matemática, por exemplo, é uma área cumulativa em que o estudante resolve os problemas a partir dos conhecimentos que já construiu. Quando existem lacunas na aprendizagem, o cérebro não encontra os elementos necessários para estabelecer essas ligações”, explica.
A seguir, ele destaca outros aspectos importantes para um bom desempenho no Enem e aponta erros para evitar. Confira!

Ganhar agilidade

Além do domínio dos conteúdos, a reta final também requer o desenvolvimento de estratégias para administrar o tempo de execução. No caso da matemática, um dos principais desafios é o grande número de questões, algumas com enunciados extensos, exigindo rapidez de raciocínio e tomada de decisão. Nesse cenário, o jovem que tem as noções básicas consolidadas, como operações fundamentais, regras de potência e radicais, tende a solucionar problemas com mais segurança e fluidez.
“O cérebro vai armazenar elementos daquilo que utilizamos com mais frequência. Portanto, é válido resolver diferentes exercícios que tenham o mesmo objetivo de aprendizagem, em vez de repetir mecanicamente o problema diversas vezes”, afirma o professor, que acrescenta: “O treino ajuda a manter a memória ativa para que, quando chegar o momento do Enem, o aluno consiga acessar as informações de forma rápida, quase como um reflexo muscular”.
Reconhecer os pontos fortes e fracos ajuda a traçar uma rotina de estudos e estabelecer metas realistas para os próximos meses (Imagem: pics five | Shutterstock)
Reconhecer os pontos fortes e fracos ajuda a traçar uma rotina de estudos e estabelecer metas realistas para os próximos meses Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

“Porta dos sonhos”

O educador observa que o exame costuma ser visto como uma oportunidade de mudança de vida, aumentando o nervosismo tanto na preparação quanto no dia da prova. Para lidar com esse cenário, ele sugere que a avaliação comece com o próprio candidato reconhecendo seus pontos fortes e aquilo em que faz sentido evoluir. Isso o ajuda a traçar uma rotina de estudos e estabelecer metas realistas para os próximos meses.
“O Enem representa a realização de muitos sonhos. Quando o candidato entende seus objetivos e acredita que essa oportunidade pode transformar sua vida, ele encontra mais disposição para estudar e enfrentar os desafios do processo”, comenta.

Erros para evitar

1. Querer aprender tudo o que ficou para trás

A proximidade da prova tende a gerar uma sensação de urgência, mas tentar recuperar todos os conteúdos não aprendidos em pouquíssimos meses provavelmente só irá acirrar a ansiedade e dificultar a consolidação dos conhecimentos essenciais.

2. Estudar apenas por leitura ou memorização

A revisão é essencial, mas precisa ser acompanhada pela resolução de exercícios. Aplicar os conceitos em diferentes situações contribui para fortalecer a aprendizagem e recuperar informações com mais facilidade. “É importante que o jovem vivencie o que está aprendendo, porque, senão, cálculo pelo cálculo é ‘decoreba’, e ‘decoreba’ a gente esquece em uma semana”, afirma o matemático.

3. Ignorar o ritmo e o formato do exame

Além do conteúdo, o Enem exige uma boa administração do tempo. Resolver edições anteriores e simulados leva o estudante a desenvolver habilidades para lidar com questões extensas e tomar decisões mais rapidamente.
Por Lucas Antonio

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