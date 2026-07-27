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Em Alterosas

Empresa é multada após descarte irregular de caixões na Serra

As imagens das urnas abandonadas, registradas e compartilhadas nas redes sociais, geraram indignação entre moradores da região

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 18:23

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 jul 2026 às 18:23
Que fim levou investigação sobre caixões abandonados em terreno na Serra
Que fim levou investigação sobre caixões abandonados em terreno na Serra Leitor A Gazeta

O caso dos caixões descartados irregularmente em uma área de Alterosas, na Serra, no fim de junho, terminou com uma multa de cerca de R$ 2 mil para a empresa responsável pelo descarte. As imagens das urnas abandonadas, registradas e compartilhadas nas redes sociais, geraram indignação entre moradores da região.


O município informou que identificou a empresa durante a investigação, mas não divulgou a origem das urnas nem o nome da autuada em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A administração reforçou que os resíduos foram retirados do local. 


A prefeitura reforçou que o descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental e pode resultar na aplicação de multas. Denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Colab (www.colab.re).

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