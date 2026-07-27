Empresa é multada após descarte irregular de caixões na Serra

O caso dos caixões descartados irregularmente em uma área de Alterosas, na Serra, no fim de junho, terminou com uma multa de cerca de R$ 2 mil para a empresa responsável pelo descarte. As imagens das urnas abandonadas, registradas e compartilhadas nas redes sociais, geraram indignação entre moradores da região.





O município informou que identificou a empresa durante a investigação, mas não divulgou a origem das urnas nem o nome da autuada em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A administração reforçou que os resíduos foram retirados do local.





A prefeitura reforçou que o descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental e pode resultar na aplicação de multas. Denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Colab (www.colab.re).