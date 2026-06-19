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Premiação

Festival Guará Universitário abre inscrições para estudantes e recém-formados em Comunicação

Comunicadores poderão concorrer em três categorias em premiação para reconhecer talentos do estado

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 17:30

Festival Guará terá sua primeira edição em 2026
Festival Guará terá sua primeira edição em 2026 Pexels

Se você é comunicador aqui no Espírito Santo, ainda dá tempo de participar da primeira edição so Festival Guará Universitário 2026. Sob o slogan "Celebrando talentos, valorizando ideias", as inscrições seguem abertas até dia 24 de junho, e a noite de premiação vai acontecer no dia 08 de julho de 2026, no Espaço Brizz, em Vitória.


A proposta do evento é celebrar e dar visibilidade para estudantes de Comunicação Social e áreas correlatas. Recém-formados com até um ano de conclusão do curso também podem participar. 


Diferente de outras premiações, no Festival Guará o desenvolvimento dos trabalhos do zero acontece depois da inscrição, a partir da pergunta "Todo mundo quer atenção, mas o que realmente conecta?". Os participantes devem submeter projetos sobre reflexões e estratégias de disputa por atenção e busca por conexões reais entre as pessoas. 

O Prêmio vai acontecer no Brizz, em Vitória
O Prêmio vai acontecer no Brizz, em Vitória Reprodução/Instagram/@brizz.vitoria

As categorias são:  Fotografia (individual; exige memorial descritivo da técnica aplicada), Curta-Metragem (participação em grupo, com produções audiovisuais inéditas de 03 a 08 minutos de duração) e Campanha Publicitária (categoria exclusiva para duplas integradas obrigatoriamente por 01 Redator e 01 Diretor de Arte, exigindo a execução de no mínimo três peças e uma prancha-resumo).


Os finalistas das inscrições receberão o Selo de Excelência G.U.A.R.Á. e vão participar da etapa final diretamente na noite da cerimônia, realizando a defesa oral e conceitual de suas propostas perante a banca e o público presente no Brizz.

SERVIÇO

Inscrições: até 24 de junho, às 18h 

Onde se inscrever: Por meio do formulário eletrônico oficial do festival

Premiação: 08 de julho, a partir das 17h30 (início da premiação às 19h30)

Local: Espaço Brizz. Enseada do Suá, Vitória

Entrada: 100% gratuita

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