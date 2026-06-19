Festival Guará Universitário abre inscrições para estudantes e recém-formados em Comunicação

Se você é comunicador aqui no Espírito Santo, ainda dá tempo de participar da primeira edição so Festival Guará Universitário 2026. Sob o slogan "Celebrando talentos, valorizando ideias", as inscrições seguem abertas até dia 24 de junho, e a noite de premiação vai acontecer no dia 08 de julho de 2026, no Espaço Brizz, em Vitória.
A proposta do evento é celebrar e dar visibilidade para estudantes de Comunicação Social e áreas correlatas. Recém-formados com até um ano de conclusão do curso também podem participar.
Diferente de outras premiações, no Festival Guará o desenvolvimento dos trabalhos do zero acontece depois da inscrição, a partir da pergunta "Todo mundo quer atenção, mas o que realmente conecta?". Os participantes devem submeter projetos sobre reflexões e estratégias de disputa por atenção e busca por conexões reais entre as pessoas.
As categorias são: Fotografia (individual; exige memorial descritivo da técnica aplicada), Curta-Metragem (participação em grupo, com produções audiovisuais inéditas de 03 a 08 minutos de duração) e Campanha Publicitária (categoria exclusiva para duplas integradas obrigatoriamente por 01 Redator e 01 Diretor de Arte, exigindo a execução de no mínimo três peças e uma prancha-resumo).
Os finalistas das inscrições receberão o Selo de Excelência G.U.A.R.Á. e vão participar da etapa final diretamente na noite da cerimônia, realizando a defesa oral e conceitual de suas propostas perante a banca e o público presente no Brizz.
SERVIÇO
Inscrições: até 24 de junho, às 18h
Onde se inscrever: Por meio do formulário eletrônico oficial do festival
Premiação: 08 de julho, a partir das 17h30 (início da premiação às 19h30)
Local: Espaço Brizz. Enseada do Suá, Vitória
Entrada: 100% gratuita