Festival Guará Universitário abre inscrições para estudantes e recém-formados em Comunicação

Se você é comunicador aqui no Espírito Santo, ainda dá tempo de participar da primeira edição so Festival Guará Universitário 2026. Sob o slogan "Celebrando talentos, valorizando ideias", as inscrições seguem abertas até dia 24 de junho, e a noite de premiação vai acontecer no dia 08 de julho de 2026, no Espaço Brizz, em Vitória.





A proposta do evento é celebrar e dar visibilidade para estudantes de Comunicação Social e áreas correlatas. Recém-formados com até um ano de conclusão do curso também podem participar.





Diferente de outras premiações, no Festival Guará o desenvolvimento dos trabalhos do zero acontece depois da inscrição, a partir da pergunta "Todo mundo quer atenção, mas o que realmente conecta?". Os participantes devem submeter projetos sobre reflexões e estratégias de disputa por atenção e busca por conexões reais entre as pessoas.