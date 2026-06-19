De K-pop a música latina: entenda as novidades da próxima edição do Grammy 2027

And the grammy goes to… A premiação musical Grammy Awards divulgou nesta terça-feira (16) as novidades para sua próxima noite de celebração da música.
Após a edição deste ano,que consagrou o cantor Bad Bunny com o Álbum do Ano (maior prêmio da cerimônia), o Grammy 2027 já promete ser um marco na história da premiação por conta de suas grandes mudanças. Entre elas, estão as surpresas da criação da primeira categoria que abrange o kpop e mais uma para a música latina, além da maior flexibilidade na categoria Artista Revelação.
Da Ásia para os gramofones dourados
Depois de críticas de fãs ao Grammy por reconhecer pouco a música asiática, finalmente esse estilo vai ganhar espaço na maior premiação musical. A “Best Asian Pop Music Performance” (Melhor Performance de Música Pop Asiática) tem o intuito de premiar a excelência da música pop feita por artistas da Ásia, incluindo além do Kpop (coreano) o J-pop (japonês) e C-pop (chinesa).
No ano em que o grupo coreano BTS fez o tão aguardado retorno com o single “SWIM”, eles são um dos principais candidatos a estrear no novo prêmio devido a ótima recepção de público e crítica. Outros artistas que podem aparecer entre os indicados são TXT, LE SSERAFIM, Kenshi Yonezu e outros.
América latina no Grammy... será?
Já no nosso lado latino, teve novidades também. Depois de passar anos com categorias apenas para álbuns na premiação americana, as canções dos artistas da América Latina serão enfim reconhecidos com a “Best Latin Song”. A Melhor Canção Latina aposta na premiação da excelência de música predominantes em língua hispânica, especificamente 51% da letra tem que ser em espanhol para concorrer.
Isso beneficiaria artistas como Shakira, Karol G, Bad Bunny e outros a conquistarem mais indicações com seus futuros projetos. Mas, embora vista com um avanço do gênero, a categoria já é alvo de críticas nas redes sociais por impedir que obras apenas em português concorram, dificultando a presença de vários artistas do Brasil ao Grammy.
Entretanto, um nome brasileiro que ainda pode aparecer entre os indicados é o da cantora Anitta. Com novo seu álbum “Equilibrium”, músicas como “Choka Choka” com a Shakira ou “Varias Quejas” (regravação do clássico “Várias Queixas” do Olodum) tem força para estar entre os nomeados.
A brasileira já acumula 2 indicações na premiação americana, como Melhor Álbum de Pop Latino e Artista Revelação, e por falar nela, essa é outra que sofreu mudanças.
Mais uma mudança para as revelações
Artista Revelação é uma das que mais sofrem alterações ao longo dos anos para se adaptar à realidade da música, e agora a novidade dá mais flexibilidade à quem pode concorrer.
No regulamento anterior, o artista que desejasse concorrer poderia tentar se inscrever apenas 3 vezes, caso não conseguisse na terceira tentativa, isso o tornava inelegível para a categoria. Isso fez com que nomes populares como Tate McRae não fossem indicados por terem atingido o número máximo de tentativas.
Agora, o novo limite passa a ser 4 inscrições, o que beneficia artistas que antes estavam “barrados” a tentar novamente. Esse é o caso de Ella Langley, dona de um dos maiores sucessos de 2026 “Choosin' Texas”, e Ravyn Lenae, que estourou ano passado nas redes sociais com a música “Love Me Not”, sendo inclusive apontada como injustiçada pelo público por não concorrer a Artista Revelação em 2026.
O Grammy 2027
As outras novas categorias criadas se referem a volta da então extinta “Melhor Performance de R&B por Dupla/Grupo ou Colaboração”, e a criação de “Melhor Performance Vocal de Pop Tradicional” e “Melhor Álbum de Folk Tradicional”.
O Grammy 2027 acontece dia 7 de fevereiro de 2027, e vai celebrar os projetos lançados entre 31 de agosto de 2025 a 28 de agosto de 2026. Entre os possíveis cotados aos principais prêmios, estão Rosália com o álbum “LUX”, Olivia Dean com “Art of Loving”, Olivia Rodrigo com o “you seen pretty sad for a girl so in love”, Taylor Swift com “The Life of a Showgirl” e outros mais.