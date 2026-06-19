De K-pop a música latina: entenda as novidades da próxima edição do Grammy 2027

Já no nosso lado latino, teve novidades também. Depois de passar anos com categorias apenas para álbuns na premiação americana, as canções dos artistas da América Latina serão enfim reconhecidos com a “Best Latin Song”. A Melhor Canção Latina aposta na premiação da excelência de música predominantes em língua hispânica, especificamente 51% da letra tem que ser em espanhol para concorrer.





Isso beneficiaria artistas como Shakira, Karol G, Bad Bunny e outros a conquistarem mais indicações com seus futuros projetos. Mas, embora vista com um avanço do gênero, a categoria já é alvo de críticas nas redes sociais por impedir que obras apenas em português concorram, dificultando a presença de vários artistas do Brasil ao Grammy.





Entretanto, um nome brasileiro que ainda pode aparecer entre os indicados é o da cantora Anitta. Com novo seu álbum “Equilibrium”, músicas como “Choka Choka” com a Shakira ou “Varias Quejas” (regravação do clássico “Várias Queixas” do Olodum) tem força para estar entre os nomeados.





A brasileira já acumula 2 indicações na premiação americana, como Melhor Álbum de Pop Latino e Artista Revelação, e por falar nela, essa é outra que sofreu mudanças.