Mundo

Bad Bunny fazendo história e Cher confusa: os melhores e os piores momentos do Grammy

A cerimônia do maior prêmio da indústria fonográfica americana teve momentos engraçados e históricos.

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:09

Bad Bunny foi um dos destaques da noite Crédito: Getty Images

A 68ª cerimônia do Grammy na noite de domingo (1/2) em Los Angeles esteve repleta de prêmios, discursos impactantes e performances desconcertantes — como de costume.

O grupo de K-pop do filme Guerreiras do K-Pop também fez história e a cantora britânica Olivia Dean confirmou seu status como a nova estrela do pop do momento.

Caetano Veloso e Maria Bethânia ganharam prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, um registro da turnê de 2024. Ambos não estiveram na cerimônia em Los Angeles, mas Caetano gravou um vídeo de sua cama agradecendo ao prêmio.

Confira abaixo alguns dos melhores e piores momentos do que é considerado a maior premiação da indústria fonográfica.

Cher confusa

Cher fez uma aparição surpresa no Grammy — a primeira em 18 anos — para receber um prêmio pelo conjunto da obra e, em seguida, apresentar o prêmio de Gravação do Ano.

E embora o público tenha adorado ver a cantora, sua participação foi muito confusa.

Ela fez um discurso de agradecimento emocionado sobre a importância de correr atrás de seus sonhos — mas deixou o palco sem revelar os indicados na próxima categoria.

Quando finalmente revelou os indicados, ela anunciou — de forma confusa — que o falecido cantor de soul Luther Vandross havia ganhado o prêmio.

Um erro compreensível, pois logo ficou claro que ela queria dizer a música Luther... de Kendrick Lamar e SZA — uma canção que de fato faz um sampler de Luther Vandross.

"Eu adoro televisão ao vivo", riu o apresentador Trevor Noah.

Cher riu muito após cometer uma gafe Crédito: Reuters

'Jogo de beber' americano

Rosé e Bruno Mars tocaram a música Crédito: EPA/Shutterstock

O show começou com uma versão animada de APT, de Bruno Mars e Rosé, que concorreu a vários prêmios, mas acabou não ganhando nenhum.

O comediante Noah Trevor — em sua sexta e última participação como apresentador — explicou depois que a música foi inspirada no popular jogo de beber sul-coreano Apartment.

Ele brincou que, diante do noticiário pesado nos EUA, o público americano agora tem seu próprio jogo de beber nacional.

"Toda vez que você liga a TV, você bebe", brincou ele.

Pharrell Williams sente vergonha de si mesmo

Pharrell Williams foi homenageado com um prêmio por sua trajetória profissional Crédito: Getty Images

Pharrell Williams — o cérebro por trás de sucessos como Milkshake de Kelis, Rock Your Body de Justin Timberlake, Got Your Money de ODB e seu próprio hit Happy — recebeu o prêmio de impacto global do Grammy.

Com um visual elegante em um smoking rosa, o astro dedicou seu prêmio a "todos aqui que acreditam no poder da música negra".

Mas ele se mostrou um pouco desconfortável durante a exibição de um vídeo que homenageava suas canções mais famosas.

"Não sei como vocês se sentem, mas, para mim, é como ouvir o meu próprio correio de mensagem de voz em um alto-falante", ele brincou.

O amuleto de Yungblud, dado por Ozzy Osbourne

Yungblud e Sharon Osbourne Crédito: Reuters

O astro britânico Yungblud ganhou o prêmio de melhor performance de rock por sua interpretação ao vivo de Changes, do Black Sabbath, gravada durante o show de despedida de Ozzy Osbourne em Birmingham, no ano passado.

Em entrevista a repórteres no tapete vermelho, o cantor de Doncaster disse que o prêmio tinha um sabor agridoce, após a morte de Osbourne no ano passado.

Ele também revelou que o hotel onde estava hospedado havia colocado uma foto do falecido astro do rock acima da lareira do seu quarto, "como um pequeno amuleto da sorte". Foi um gesto "épico", disse.

Antes da cerimônia, a viúva de Osbourne, Sharon, disse à BBC News que a família estava encantada com o fato de alguns dos maiores nomes do rock terem se reunido para "mostrar seu amor e respeito" com uma apresentação em homenagem ao cantor.

No tapete vermelho, seu filho Jack disse que se sentia como se o pai estivesse com eles — apesar de que ele "detestava premiações".

"Ele não gostaria de estar conosco", acrescentou, rindo.

"Sabrina Carpenter Linhas Aéreas"

A apresentação de Sabrina Carpenter levantou o público Crédito: Getty Images

Sabrina Carpenter fez uma das apresentações mais memoráveis ​​do ano passado, com uma interpretação repleta de gafes de Espresso.

Neste ano, ela "decolou", graças a uma versão impecável de seu sucesso Manchild.

Ela surgiu no palco como uma aeromoça, girando na área de retirada de bagagens enquanto desviava de um grupo de homens irritantes — um cirurgião, um padre, um mágico, um astronauta.

A cena não fazia o menor sentido, mas ela executou tudo com tanto estilo que isso pouco importou – até mesmo quando terminou sua apresentação tirando uma pomba de uma cartola.

A mãe de Leon Thomas recebeu o primeiro prêmio dele

Leon Thomas com dois Grammys Crédito: EPA/Shutterstock

Leon Thomas ganhou um dos primeiros prêmios da noite de melhor performance de R&B tradicional por sua música Vibes Don't Lie, mas não estava presente para recebê-lo.

Felizmente, sua mãe, Jayon Anthony, estava lá para aceitar o prêmio em seu nome e até trouxe um bilhete explicando sua ausência.

"Neste momento, ele está no palco ensaiando", explicou ela, antes da apresentação do filho no medley de melhor artista revelação.

Mas Thomas chegou a tempo de receber seu segundo prêmio — melhor álbum de R&B, por Mutt.

K-Pop histórico

Audrey Nuna, EJAE e Rei Ami formam a banda de K-pop Crédito: EPA/Shutterstock

Golden, o grande sucesso do filme Guerreiras do K-Pop da Netflix, foi eleita a melhor canção para mídia visual, rendendo ao popular gênero sul-coreano K-pop seu primeiro Grammy.

Para marcar essa ocasião histórica, a cantora e compositora sul-coreana-americana EJAE (Eun-jae Kim) agradeceu ao seu... dentista.

No tapete vermelho, ela explicou que a música lhe veio à mente durante o trajeto para uma consulta de rotina.

Ela gravou a melodia em um áudio antes de se sentar na temida cadeira do dentista.

"Obrigada, dentista", ela sorriu no tapete vermelho, exibindo seu sorriso perfeito.

Heidi Klum e Chappell Roan revelam (quase) tudo

Heidi Klum ousou com seu vestido Crédito: Getty Images

A supermodelo Heidi Klum deu o que falar no tapete vermelho ao dar passos bem curtos para conseguir caminhar usando um vestido de látex com a cor da pele.

Ela mal conseguia andar, mas seguiu em frente com um sorriso para os fotógrafos.

A estrela alemã das passarelas reapareceu mais tarde, vestindo algo mais confortável.

Em outro momento da noite, Chappell Roan ficou completamente sem blusa, exceto por dois piercings nos mamilos, presos às alças finas que sustentavam a parte de baixo do vestido.

Por falar nisso...

Justin Bieber de cueca

Justin Bieber tocou guitarra usando apenas cuecas Crédito: Reuters

Justin Bieber retornou ao Grammy com uma performance de Yukon, do seu álbum Swag 2, de 2025.

O astro pop canadense se apresentou usando apenas sua cueca boxer de seda, um par de meias e um violão roxo.

Sua esposa, Hailey, sorria enquanto assistia da plateia.

"Mais um movimento e teríamos que colocar o show no OnlyFans", brincou Noah depois. "Isso foi corajoso."

Aura V, de oito anos, está vivendo um sonho

Aura V e seu pai Fyutch venceram na categoria de música infantil Crédito: Reuters

Não falta confiança para Aura V.

A vencedora mais jovem da história do Grammy ganhou o prêmio de melhor álbum infantil por sua colaboração com o pai, Fyütch.

Em seu discurso no palco, ela disse que era "uma honra estar aqui", acrescentando: "Eu não esperava que chegássemos tão longe".

Ela também fez uma menção honrosa à estrela islandesa Laufey, vencedora do prêmio de melhor álbum vocal em pop tradicional.

"Eu a vi no tapete vermelho e conversei um pouco com ela. Sei que ela também ganhou um Grammy, então parabéns para ela."

Em entrevista coletiva depois da premiação, ela explicou que seu look roxo foi inspirado em seu amor por lavandas e pela calma que elas trazem.

Ela também confirmou que sua hora de dormir foi estendida até 1h da manhã naquela noite. Seu pai disse que haveria muito suco de maçã com gás na comemoração.

A performance comedida* de Lady Gaga

Lady Gaga no palco usando um chapéu em forma de abajur com cílios Crédito: EPA/Shutterstock

No Grammy do ano passado, Lady Gaga reservou um intervalo comercial inteiro para estrear o videoclipe de Abracadabra, seu retorno maximalista ao teatro pop.

Este ano, no palco, ela deu vida à música com um pequeno conjunto de rock que incluía seu produtor Andrew Watt na guitarra e a própria Gaga em um teclado Roland vintage.

Foi, como sempre, deliciosamente exagerado. A cabeça de Gaga estava presa em uma cesta de vime, enquanto ela executava sua dança da "garra de monstro" e se contorcia no chão.

A meticulosa produção pop que rendeu à música uma indicação a gravação do ano foi descartada, com Gaga berrando o refrão contra uma série ofuscante de holofotes.

Era disco. Era punk. Era O Fantasma da Opera Pop. Muito bom.

*Nota do editor: contém ironia.

Steven Spielberg está no clube EGOT

null Crédito: Getty Images

EGOT não é um insulto. É uma sigla que significa Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Em outras palavras, um artista que ganhou todos esses prêmios citados acima.

O famoso diretor de cinema entrou para o prestigiado clube EGOT no domingo, com uma vitória na categoria de filme musical por seu trabalho de produção em Music for John Williams, um documentário sobre o compositor americano.

O Grammy de Spielberg estará em boa companhia, ao lado de seus Oscars conquistados por A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, seus Emmys por Plantão Médico e Animaniacs, bem como seu troféu Tony por A Strange Loop.

Ele vai precisar de uma estante maior.

Outros membros do clube EGOT, agora com 22 integrantes, incluem Elton John, Viola Davis e Whoopi Goldberg.

Dois TikTokers

Alex Warren e Addison Rae alcançaram o sucesso nas paradas musicais depois de se tornarem conhecidos como influenciadores Crédito: Getty Images

Addison Rae e Alex Warren alcançaram a fama no TikTok. Aliás, ambos eram membros da Hype House, um coletivo de influenciadores do TikTok cujos integrantes se tornaram celebridades durante os lockdowns de covid.

Nos últimos dois anos, ambos lançaram carreiras no pop.

Warren teve o single mais vendido do Reino Unido em 2025 com Ordinary, uma ode à sua esposa Kouvr, que saiu de casa para ficar com ele quando ele vivia nas ruas de Los Angeles.

Rae se inspirou em Charli XCX e Britney Spears, lançando um dos álbuns de estreia mais inovadores e viciantes do ano passado.

Ambos receberam indicações para melhor artista revelação — e ambos se apresentaram na cerimônia do Grammy.

Infelizmente para Warren, problemas com o fone de ouvido o fizeram cantar desafinado e fora de sincronia durante sua apresentação. Um artista mais experiente talvez tivesse se saído melhor, mas sua inexperiência ficou evidente.

Rae era um caso à parte — sua experiência como dançarina a ajudou a realizar uma performance precisa e impactante de Fame Is A Gun, filmada nos bastidores enquanto um carrinho carregado de troféus do Grammy passava.

No final, ambas perderam para Olivia Dean — cuja versão alegre de Man I Need fez toda a plateia cantar junto.

Mudança na categoria country homenageia o passado e o futuro

Zach Top venceu na categoria de melhor disco tradicional Crédito: Getty Images

A premiação deste ano dividiu o prêmio de melhor álbum country em duas categorias, com novas categorias para melhor álbum country tradicional e melhor álbum country contemporâneo.

A mudança ocorreu após a vitória de Beyoncé com o inovador Cowboy Carter no ano passado, e alguns viram a alteração como uma crítica à tentativa da estrela de transitar entre gêneros.

Mas a Recording Academy — instituição que dá os prêmios — afirmou que a mudança vinha sendo discutida há anos, à medida que artistas inovadores começam a incorporar pop, rap, hip-hop e até mesmo música eletrônica ao som típico de Nashville.

No fim, o recém-criado prêmio de melhor álbum country tradicional foi para Zach Top, que comprovou suas credenciais ao aceitar o troféu usando um chapéu de cowboy.

O rapper que se tornou astro country, Jelly Roll, ganhou o novo prêmio de melhor álbum country contemporâneo.

Nos bastidores, ele falou sobre por que as mudanças nas categorias eram necessárias.

"O Grammy está sempre mostrando o quão antenado está com o que realmente está acontecendo na música", disse ele, observando que houve um "tsunami inegável" no gênero nos últimos cinco anos.

Trevor Noah tenta cancelar Bad Bunny

Trevor Noah fala com Bad Bunny durante a cerimônia Crédito: Getty Images

Bad Bunny roubou a cena com sua histórica vitória na categoria de álbum do ano, mas havia uma coisa que ele não podia fazer: tocar sua música.

Assim como Kendrick Lamar no ano passado, ele está prestes a ser a atração principal do show do intervalo do Super Bowl, o que significa que, contratualmente, ele não pode se apresentar em nenhum outro lugar.

Isso não impediu Noah de tentar convencê-lo. "Você não fica com ciúmes vendo todo mundo [se apresentar]?", perguntou ele ao músico.

Sorrindo, Bad Bunny respondeu: "Talvez um pouquinho", e então tentou inverter a situação perguntando a Noah sobre sua decisão de desistir de apresentar o Grammy.

"Eu deveria ter tirado mais fotos. Eu deveria ter dado mais abraços e mais beijos sempre que pudesse", respondeu Noah, citando a letra da música "DtMF" de Bunny.

"Essa é a minha música em inglês?", perguntou o cantor, antes de cantar parte da letra original "Y si hoy me emborracho, pues, que me ayuden" ("E se eu ficar bêbado hoje, é melhor que me ajudem").

De repente, apareceu uma banda de metais, incentivando o astro a cantar alguns compassos de sua música.

"Nossa, se eles te processarem, não fui eu", riu Noah.

Carole King e os prêmios

Carole King tirou fotos com Lady Gaga no tapete vermelho Crédito: EPA/Shutterstock

A lendária cantora e compositora falou antes da cerimônia que, embora seja bom ganhar prêmios, eles não são a coisa mais importante no mundo da música.

O verdadeiro prêmio, como disse a vencedora do Grammy no tapete vermelho, é o próprio trabalho.

"A vitória é fazer isso, poder fazer isso, poder fazer com que as pessoas ouçam a música", explicou King — que ganhou vários prêmios Grammy, incluindo o de melhor álbum em 1972 pelo clássico Tapestry.

"E isso é como uma vitória extra, mas a parte importante é fazer isso. E eu meio que quero dizer a todos os indicados que não ganharem o prêmio: eles já venceram."

Trailer de

Meryl Streep e Anne Hathaway fizeram uma espécie de "aparição especial" nos Grammys Crédito: 20th Century Studios

Agora não estamos mais falando de música.

Um novo trailer da tão aguardada continuação de O Diabo Veste Prada foi lançado casualmente durante um intervalo do Grammy.

No trailer do filme, que estreia nos cinemas em 1º de maio, parece que a personagem de Anne Hathaway, Andy Sachs, não é mais a assistente assustada da ameaçadora editora de moda Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Mas será que sua antiga chefe reconhece a nova Andy?

"Desculpe, quem é essa?", Miranda pergunta ao seu colega Nigel Kipling, interpretado por Stanley Tucci.

"Você a conhece? Eu a conheço?"

E só para reforçar o fato de que a personagem de Streep é baseada na temida editora de moda Anna Wintour, a trilha sonora do trailer é a música Vogue, da Madonna, nome da publicação editada por Wintour.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta