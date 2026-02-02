Mundo

Reino Unido alerta para pancreatite aguda e mortes associadas a canetas emagrecedoras

Os sintomas a serem observados incluem dor intensa e que não passa no estômago e nas costas.

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:09

null Crédito: Getty Images

Pessoas que usam canetas emagrecedoras, como Mounjaro ou Wegovy, devem estar cientes da possibilidade rara, mas real, de desenvolver pancreatite aguda, segundo um alerta publicado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido.

A MHRA, que é similar à Anvisa no Brasil, recebeu 1.296 notificações da condição associada aos medicamentos entre 2007 e outubro de 2025 no país. Os registros incluem 19 mortes e 24 casos de pancreatite necrosante, forma em que há morte de tecido pancreático.

Mais de 25 milhões de embalagens de medicamentos GLP-1 foram distribuídas no Reino Unido nos últimos cinco anos, segundo a agência.

Conhecidas por marcas como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, esses medicamentos injetáveis imitam um hormônio liberado após a alimentação, chamado GLP-1, que ajuda a controlar o apetite e prolonga a sensação de saciedade. O Mounjaro ainda atua em outro hormônio, o GIP.

"Embora a frequência geral permaneça incomum, a experiência pós-comercialização demonstrou que alguns relatos raros de pancreatite aguda foram particularmente graves, incluindo pancreatite necrosante e fatal", diz o alerta publicado pela MHRA.

Ainda de acordo com a agência, os sintomas de pancreatite a serem observados incluem dor extrema no estômago e nas costas que não desaparece. A agência aconselha os usuários do medicamento a consultarem um médico imediatamente caso apresentem essas manifestações.

As informações relacionadas aos possíveis riscos do produto para profissionais de saúde e pacientes foram atualizadas.

Especialistas alertam contra o uso sem supervisão para resultados rápidos Crédito: Getty Images

Estima-se que 1,6 milhão de adultos na Inglaterra, País de Gales e Escócia tenham usado medicamentos como Wegovy e Mounjaro no último ano.

Alison Cave, diretora de segurança da MHRA, afirmou que a segurança do paciente é uma prioridade máxima.

"Para a grande maioria dos pacientes que recebem prescrição de GLP-1, esses medicamentos são seguros e eficazes, proporcionando benefícios significativos para a saúde", disse ela.

"O risco de desenvolver esses efeitos colaterais graves é muito pequeno, mas é importante que pacientes e profissionais de saúde estejam cientes e atentos aos sintomas associados."

O pâncreas é um pequeno órgão, localizado atrás do estômago, que auxilia na digestão.

A maioria das pessoas diagnosticada com pancreatite aguda começa a se sentir melhor em cerca de uma semana e não apresenta mais problemas. Mas algumas pessoas com pancreatite aguda grave podem desenvolver complicações sérias.

Os medicamentos GLP-1 devem ser usados apenas com orientação médica.

O MHRA aconselha sempre discutir com o profissional os benefícios e riscos dos medicamentos antes de começar a tomá-los ou antes de fazer qualquer alteração no tratamento, como trocar para uma marca diferente de caneta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta