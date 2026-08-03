AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • 5 exercícios específicos para quem quer começar a correr
Se cuida

5 exercícios específicos para quem quer começar a correr

Fortalecer os músculos, melhorar a mobilidade e preparar o corpo antes da corrida melhora o desempenho e ajuda a evitar lesões

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 17:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 ago 2026 às 17:15
O preparo físico antes de começar a correr reduz o risco de lesões e ajuda o corpo a se adaptar ao exercício (Imagem: muse studio | Shutterstock)
O preparo físico antes de começar a correr reduz o risco de lesões e ajuda o corpo a se adaptar ao exercício Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock

A corrida de rua vive um momento de forte expansão no Brasil e vem conquistando cada vez mais adeptos. De acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), o número de provas oficiais saltou de 2.827 em 2024 para 5.241 em 2025, um crescimento de 85%. Esse avanço reflete o aumento do interesse pela modalidade, impulsionado pela busca por mais qualidade de vida, bem-estar e prática de atividade física.

Diante desse cenário, Bruna Salomão Augusto, professora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, alerta que iniciar os treinos de corrida sem o preparo físico adequado pode aumentar o risco de lesões e comprometer a adaptação do corpo ao exercício. Por isso, antes de focar a distância ou a velocidade, vale investir em exercícios que fortaleçam a musculatura e desenvolvam estabilidade, equilíbrio e mobilidade.

“A corrida exige bastante das articulações, principalmente tornozelos, joelhos e quadris. Quando o corpo está fortalecido, o praticante consegue absorver melhor os impactos, melhora a técnica da corrida e reduz significativamente o risco de lesões”, explica.

A seguir, a especialista destaca cinco exercícios fundamentais para quem deseja começar a correr com mais segurança. Confira!

1. Agachamento

O agachamento ajuda a fortalecer quadríceps, glúteos e posteriores de coxa (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O agachamento ajuda a fortalecer quadríceps, glúteos e posteriores de coxa Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O agachamento fortalece quadríceps, glúteos e posteriores de coxa, músculos essenciais para impulsionar o corpo durante a corrida. Para fazê-lo, mantenha os pés alinhados à largura dos ombros, flexione os joelhos levando o quadril para trás e desça até onde conseguir, sem perder a postura. Retorne à posição inicial de forma controlada.

2. Ponte de glúteo

A ponte ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
A ponte ajuda a fortalecer os glúteos e a região lombar Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Esse exercício fortalece os glúteos e a região lombar, contribuindo para maior estabilidade do quadril durante a corrida. Para fazer a ponte, deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros. Segure por alguns segundos e retorne lentamente.

3. Elevação de panturrilha

A elevação é um exercício que ajuda a fortalecer as panturrilhas (Imagem: vladee | Shutterstock)
A elevação é um exercício que ajuda a fortalecer as panturrilhas Crédito: Imagem: vladee | Shutterstock

As panturrilhas são bastante exigidas na corrida e precisam estar fortalecidas para suportar o impacto repetitivo. Para fazer a elevação, em pé, eleve os calcanhares até ficar na ponta dos pés e depois desça lentamente.

4. Prancha

A prancha ajuda a fortalecer o core, conjunto de músculos responsáveis pela estabilidade do tronco (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)
A prancha ajuda a fortalecer o core, conjunto de músculos responsáveis pela estabilidade do tronco Crédito: Imagem: GaudiLab | Shutterstock

A prancha fortalece o core, ou seja, o conjunto de músculos responsáveis pela estabilidade do tronco, ajudando a manter uma postura eficiente durante a corrida. Para fazê-la, apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares. Evite elevar ou deixar o quadril cair.

5. Afundo (passada)

O fundo ajuda a fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral (Imagem: Maridav | Shutterstock)
O fundo ajuda a fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

O afundo trabalha força, equilíbrio e coordenação, além de fortalecer pernas e glúteos de forma unilateral, simulando movimentos semelhantes aos realizados durante a corrida. Para fazê-lo, dê um passo à frente, flexione os dois joelhos até aproximadamente 90 graus e retorne à posição inicial. Alterne as pernas.

Outros cuidados para quem está começando

Além do fortalecimento, Bruna Salomão Augusto recomenda iniciar os treinos de forma gradual, alternando caminhada e corrida nos primeiros dias. “O erro mais comum é querer correr longas distâncias logo no início. O ideal é respeitar a adaptação do organismo, aumentar a carga aos poucos e manter uma rotina de descanso entre os treinos”, orienta.

A professora também reforça a importância do aquecimento antes da atividade, da hidratação adequada e da escolha de um tênis apropriado para o tipo de pisada. “Esses cuidados, aliados ao fortalecimento muscular, tornam a prática mais confortável, aumentam o desempenho e ajudam a manter a constância, que é um dos principais fatores para evoluir na corrida”, conclui.

Por Camila Souza Crepaldi

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Camillo Neves é vereador de Vitória e tende a ser o candidato a vice-governador de Ricardo Ferraço
Quem é Camillo Neves, favorito para vice de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
'Tudo aconteceu na frente dos meus filhos': o ataque com drone que matou ao menos 7 pessoas em praia na Rússia
Neymar Jr.
Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados