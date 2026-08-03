5 exercícios específicos para quem quer começar a correr

A corrida de rua vive um momento de forte expansão no Brasil e vem conquistando cada vez mais adeptos. De acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), o número de provas oficiais saltou de 2.827 em 2024 para 5.241 em 2025, um crescimento de 85%. Esse avanço reflete o aumento do interesse pela modalidade, impulsionado pela busca por mais qualidade de vida, bem-estar e prática de atividade física.