Para que serve o capim-santo: 5 benefícios da planta para a saúde

O capim-santo contém substâncias antioxidantes capazes de ajudar a neutralizar os radicais livres, moléculas que, quando em excesso, contribuem para o envelhecimento celular e para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Ao reduzir o estresse oxidativo, esses compostos podem colaborar para a proteção das células e para a manutenção da saúde ao longo do tempo. No entanto, seus efeitos são mais expressivos quando o consumo da planta faz parte de uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes.