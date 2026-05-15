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Economia (BR)

A comunicação estratégica como ferramenta de reputação e conexão na era digital

Veja como autenticidade, coerência e clareza influenciam a relação entre marcas e público nas redes sociais

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 16:14

Portal Edicase

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Publicado em 

15 mai 2026 às 16:14
A comunicação estratégica se tornou essencial para fortalecer reputações e construir conexões duradouras no digital (Imagem: luechai wanapapobsuk | Shutterstock)
A comunicação estratégica se tornou essencial para fortalecer reputações e construir conexões duradouras no digital Crédito: Imagem: luechai wanapapobsuk | Shutterstock
Em uma sociedade cada vez mais conectada, a comunicação deixou de ocupar apenas um papel operacional dentro das empresas e passou a influenciar diretamente reputações, relacionamentos e decisões. A velocidade das redes sociais transformou a maneira como marcas, profissionais e instituições se apresentam ao público, tornando indispensável a construção de uma comunicação estratégica baseada em autenticidade, clareza e confiança.
Para Rafael Oliveira, cientista político, historiador, jornalista e especialista em comunicação estratégica, o crescimento das plataformas digitais mudou completamente a forma como o público se relaciona com marcas e lideranças. Segundo ele, em meio ao excesso de informações, as pessoas passaram a valorizar conteúdos que transmitem verdade, identificação e proximidade. “Hoje, não basta apenas aparecer. O público quer clareza, coerência e autenticidade. A reputação é construída diariamente, principalmente no ambiente digital”, afirma.

Presença digital exige autenticidade e coerência

O crescimento acelerado das redes sociais ampliou significativamente a disputa pela atenção das pessoas. Em meio ao grande volume de conteúdos consumidos diariamente, mensagens superficiais ou excessivamente promocionais tendem a perder espaço para narrativas mais humanas e alinhadas aos valores do público. Nesse cenário, comunicar-se bem não significa apenas falar mais, mas construir presença de forma coerente e relevante.
Cada interação no ambiente digital contribui para fortalecer ou enfraquecer a credibilidade e moldar a forma como marcas e profissionais são percebidos (Imagem: Chinnapong | Shutterstock)
Cada interação no ambiente digital contribui para fortalecer ou enfraquecer a credibilidade e moldar a forma como marcas e profissionais são percebidos Crédito: Imagem: Chinnapong | Shutterstock

Reputação e posicionamento no ambiente digital

A percepção sobre marcas e profissionais também passou a ser formada em tempo real. Cada posicionamento, publicação ou interação contribui para fortalecer ou enfraquecer a imagem construída no ambiente digital. Por isso, a consistência da mensagem se tornou um dos principais pilares da comunicação estratégica contemporânea. Quando existe alinhamento entre discurso, comportamento e propósito, a conexão com o público acontece de maneira mais natural e duradoura.

A humanização como estratégia de conexão

Outro aspecto importante é a humanização da comunicação. O público atual valoriza proximidade, transparência e identificação, especialmente nas redes sociais. Empresas e profissionais que conseguem compartilhar experiências, gerar informação útil e estabelecer diálogos mais próximos tendem a conquistar maior credibilidade e engajamento. Mais do que vender produtos ou serviços, tornou-se necessário criar vínculos genuínos com a audiência.
Nesse contexto, especialistas em estratégia de comunicação vêm ganhando destaque ao unir análise de comportamento, posicionamento e construção de imagem. A comunicação estratégica passou a ser vista não apenas como uma ferramenta de divulgação, mas como um elemento essencial para fortalecer reputações, consolidar autoridade e criar relações de confiança em um ambiente digital cada vez mais competitivo.
Por Amanda Iohn

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