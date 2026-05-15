Da base à decisão: o desafio da liderança feminina no terceiro setor

À primeira vista, poderíamos interpretar esses números como uma vitória inequívoca. De fato, trata-se de um avanço relevante quando comparado ao setor corporativo. No entanto, é preciso analisar esses dados com maior profundidade. Se somos 65% da base, por que ainda não somos maioria também na liderança? A presença feminina expressiva no terceiro setor revela uma conquista, mas também expõe uma contradição.





A primeira liderança que a maioria de nós experimentou é feminina. Na figura da mãe, da avó ou de outra mulher que organizava a rotina da casa, administrava conflitos, planejava o futuro e resolvia problemas inesperados às oito da noite — como a cartolina necessária para o trabalho do dia seguinte. Era ela quem cuidava do orçamento, garantia a educação e mantinha a estrutura funcionando.





Ainda assim, quando essa mesma mulher ocupa espaços formais de poder, muitas vezes é subestimada. Historicamente associada ao cuidado, a mulher assumiu funções essenciais na organização da vida familiar e comunitária.





Muitas das primeiras iniciativas filantrópicas surgiram justamente desse papel social atribuído às mulheres. Profissões tradicionalmente ligadas ao cuidado, como o serviço social, também encontraram no terceiro setor um campo natural de atuação.





Mas cuidado não é fragilidade. É estratégia.





O terceiro setor exige uma liderança que vai além da gestão tradicional. Competências historicamente desenvolvidas por muitas mulheres tornam-se diferenciais estratégicos: escuta ativa, articulação comunitária, construção de redes, mediação de conflitos e visão sistêmica.