Dia Internacional da Família reforça o bem-estar infantil

O Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio, traz neste ano um tema voltado à proteção das crianças e ao fortalecimento familiar. A Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu o tema “Famílias, desigualdades e bem-estar infantil”, destacando a importância de políticas públicas e mecanismos de proteção capazes de garantir desenvolvimento saudável, segurança e dignidade às crianças em diferentes contextos familiares.

O debate também ganha força no Brasil diante das atualizações na legislação relacionadas à proteção da infância e às novas configurações familiares. Nos últimos anos, mudanças no Código Civil, avanços no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e entendimentos consolidados pela Justiça ampliaram direitos e reforçaram o princípio do melhor interesse da criança.





Os pais e responsáveis têm um dever jurídico claro de proteção integral das crianças e adolescentes. A Constituição da República é expressa ao afirmar que crianças e adolescentes devem ser protegidos de qualquer forma de violência, negligência ou exposição ao risco.