Inflação redefine o consumo e esvazia o poder das grandes marcas

A inflação não muda apenas preços, mas muda comportamentos. Na prática,isso significa mudanças para quem ganha e quem perde dentro do jogo do consumo.





Dentro desse cenário, a adoção de produtos de Marca Própria no Brasil segue ganhando força: 58% dos consumidores nacionais pretendem aumentar a compra desse tipo de item ainda em 2026. Os dados são de uma pesquisa da Nielsen IQ apresentados no SIMP 2025, evento da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro).





Isso corrobora o que tenho observado cada vez mais como um movimento silencioso, porém estrutural, no varejo: a ascensão das marcas próprias. Não como alternativa inferior, e sim como resposta direta a um consumidor pressionado, mais racional e menos disposto a pagar pelo “intangível” das grandes marcas.





Quando o orçamento aperta, a lógica muda. A fidelidade construída ao longo de anos de publicidade, muitas vezes embalada por jingles memoráveis, perde força diante de uma decisão mais pragmática. O consumidor deixa de comprar a marca e passa a comprar a função.





Essa transição não é trivial. Durante décadas, o valor de mercado das grandes indústrias foi sustentado justamente pela construção de marcas: campanhas, repetição, presença e memória.