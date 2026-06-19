Selic cai. Vale a pena esperar ainda mais para financiar um imóvel?

A queda da Selic sempre traz a mesma pergunta: agora é a hora de comprar ou vale a pena esperar mais um pouco para ver se os juros caem ainda mais? Parece uma decisão lógica. Afinal, ninguém quer pagar juros maiores do que o necessário. Mas existe um erro muito comum nessa conta.

Muita gente passa meses ou até anos esperando uma taxa melhor e esquece de observar o que acontece com o imóvel durante esse mesmo período. É comum ouvir que, ao final de um financiamento, você paga dois ou até três imóveis. A frase costuma ser usada como argumento para mostrar que financiar é um mau negócio.





Mas quase ninguém faz a pergunta que realmente importa: Quanto esse imóvel vai valer daqui a 20 ou 30 anos? Quem olha apenas para os juros enxerga uma despesa. Quem olha para o imóvel enxerga um patrimônio.