Selic a 14,25%: o perigoso malabarismo do Copom diante do rigor global

Os próprios integrantes do Fed sinalizam agora 80% de chance de uma nova alta de juros ainda este ano. O recado de Washington é claro: na dúvida, calibra-se o juro para cima para conter o fogo inflacionário. Enquanto a maior economia do planeta opta por pecar pelo excesso de zelo, resta saber até quando o malabarismo doméstico vai fingir que a fumaça por aqui é mero vapor.





Já em Brasília, o Copom (Comitê de Política Monetária) seguiu na contramão global e cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano. O movimento choca o mercado porque ocorre em um momento de clara deterioração dos indicadores domésticos.





As entrelinhas do comunicado do Banco Central revelam a incoerência. O texto admite a aceleração da atividade econômica e um mercado de trabalho superaquecido, com o desemprego na mínima histórica de 5,80%.





A inflação cheia e as medidas subjacentes também aceleraram, superando o teto da meta. Adicionalmente, as expectativas do boletim Focus para 2026 saltaram de 4,90% para 5,30%. Se a atividade ferve e as projeções descolam do alvo, o recuo dos juros carece de justificativa técnica sólida.





A engenharia para validar o corte residiu no que se pode chamar de "o truque do horizonte relevante". O BC inseriu parágrafos inéditos para esticar o horizonte de projeção do final de 2027 para o primeiro trimestre de 2028.





Como os modelos matemáticos apontam uma inflação controlada daqui a longos dois anos e três meses, criou-se o pretexto estatístico para cortar a taxa hoje. O problema é que decidir o presente com base em projeções tão distantes carrega baixíssima precisão e arranha a credibilidade da autoridade monetária.





O risco é inflado pelo próprio ambiente fiscal. O governo federal segue estimulando o crédito e o consumo via FGTS. O BC reconhece no papel que esse estímulo neutraliza os juros, mas afrouxa a Selic na prática.





Historicamente, esse DNA de esticar horizontes para forçar juros baixos cobra um preço alto. O país colheu credibilidade com laços de sobriedade de Ilan Goldfajn, mas pagou a conta do voluntarismo de Alexandre Tombini na inflação de 10,67% em 2015.