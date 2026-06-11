O que a saúde de quem amamos nos ensina sobre planejamento financeiro

Quem acompanha esta coluna deve ter notado minha ausência nas últimas semanas. Depois do último artigo, publicado em 22 de abril, precisei apertar o botão de pausa na minha rotina profissional. O motivo não envolveu oscilações de mercado ou novas estratégias de investimentos, mas sim um chamado muito mais urgente e invisível aos gráficos: os cuidados com a saúde da minha mãe. Falecido há 35 anos, honrar meu pai naquele texto me encorajou a, neste texto, honrar minha mãe, que está viva e faz parte do meu dia a dia.
No jargão do mercado financeiro, costumamos falar muito sobre gerenciamento de riscos, diversificação de carteira, comportamento do consumidor e proteção patrimonial. Analisamos planilhas para blindar empresas e núcleos familiares e prever cenários econômicos complexos. No entanto, a vida real opera em sua própria volatilidade e velocidade. Não avisa nem espera! Quando um imprevisto de saúde bate à porta daqueles que nos deram sustentação, a teoria financeira ganha contornos práticos e profundamente emocionais.
Minha pausa forçada me fez refletir sobre três pilares silenciosos que diferenciam um planejamento financeiro meramente técnico de um planejamento financeiro verdadeiramente eficiente, eficaz e humano.
1. A verdadeira função da reserva de emergência
Muitas vezes olhamos para a reserva de emergência como um colchão para despesas inesperadas de consumo — o carro que quebrou, o teto que vazou ou uma demissão súbita. Mas a sua função mais nobre é comprar os dois ativos mais escassos do mundo: o tempo e a saúde. Ter uma estrutura financeira sólida nos bastidores é o que nos dá a liberdade de escolher parar temporariamente de produzir para estar presente onde a vida realmente acontece. A segurança financeira serve, antes de tudo, para podermos cuidar de quem amamos sem o peso do desespero econômico ao fundo.
2. O planejamento sucessório em vida como ato de amor
Cuidar de familiares idosos ou convalescentes nos lembra de que a vulnerabilidade é uma certeza humana. Quando defendemos a importância de estruturar a sucessão patrimonial, de organizar documentos, apólices de seguro e diretrizes familiares em vida, não estamos falando de burocracia ou de antecipar o luto. Estamos falando de governança familiar. Deixar as finanças organizadas permite que, no momento da fragilidade, a família gaste sua energia emocional no acolhimento mútuo, e não na resolução de gargalos operacionais ou financeiros.
3. Skin in the game: a coerência entre o que se prega e o que se vive
Sempre defendi que o dinheiro é um meio, nunca o fim. Viver na pele a necessidade de desacelerar a carreira para priorizar o cuidado materno reforça minha tese de finanças comportamentais e neuroeconomia: a inteligência financeira não serve para acumular dígitos na conta, mas para construir autonomia psicológica e estabilidade emocional diante do inevitável.
O "pós-Leão" como oportunidade de recomeço
Acabamos de passar pelo encerramento do prazo de entrega da DIRPF 2026. Para a maioria das pessoas, enviar a declaração de Imposto de Renda traz apenas uma sensação de alívio e dever cumprido. No entanto, o fim desse ciclo regulatório é o momento exato em que deveríamos, obrigatoriamente, parar.
A sua declaração não é apenas um acerto de contas com o Fisco; ela é o raio-X mais fiel da sua realidade. Agora que a poeira baixou, use esses dados para refazer metas e reavaliar a saúde financeira da sua família. Pergunte-se: se a vida exigir de você uma pausa amanhã para cuidar de quem ama, sua estrutura atual permitiria isso?
Estou de volta aos nossos encontros quinzenais por aqui, com o coração renovado e a convicção ainda mais profunda de que cuidar do seu dinheiro é, em última análise, a melhor forma de proteger as histórias e as pessoas que realmente importam na sua vida.
Obrigada pelo carinho e pela paciência na minha ausência. Vamos juntos melhorar o nível de educação financeira em nossa pátria, para que o povo brasileiro tenha tempo, dinheiro e dignidade de proteger as diversas gerações: ascendentes e descendentes. Quem possui essa oportunidade está, diretamente, cuidando de si mesmo.
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