'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto

Inspirada pela paixão do meu pai pelas águas, uso a analogia da cachoeira e do lago para fazer um alerta.





Imagine a fartura: uma cachoeira gigante (sua renda) alimentando um lago enorme (seu patrimônio). Quando a água sobra, as pessoas não se preocupam: tanto faz se bebem da correnteza ou do reservatório. Mas a "vazão" da renda é finita. E o erro mais comum é quando as famílias pegam a água do lago e simplesmente a congelam em imóveis.





O resultado? Vejo patrimônios sólidos, mas vidas com sede.





É o "desespero da aposentadoria". Quando a cachoeira minguia, o gelo dos imóveis não derrete rápido o suficiente para pagar o plano de saúde ou o condomínio. Sinto um incômodo real ao ver pessoas que trabalharam duro — como meu pai trabalhou — chegando aos 70 anos e, em um restaurante, olhando primeiro a "coluna da direita" (o preço) antes de escolher o prato. Não é justo. Minha missão é fazer você entender que o segredo da tranquilidade está em garantir que seu lago tenha liquidez. Água é vida, mas ela precisa fluir.





Por conseguinte, entendo que o planejamento sucessório é a materialização do tempo que dedicamos à vida. Quando ajudo a organizar o amanhã, meu objetivo é garantir que a interrupção brusca de uma história não se transforme em uma tragédia financeira.





Um legado de verdade não é feito apenas do que se deixa para alguém, mas do que se deixa nesse alguém. Meu pai me deixou o exemplo, a mística e o amor pela natureza. Eu deixo a você o convite: o que você construiu hoje terá fluidez para sustentar os passos de quem vem depois de você?