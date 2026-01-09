Disciplina e estratégia: as lições de 2025 para investir em 2026

O ano de 2025 foi um período que exigiu muita paciência e estudo. Já 2026 exigirá a velha estratégia: foco no longo prazo e muita paciência.



Antes de praticar um esporte, é preciso preparação. Entender o trajeto, as regras do jogo e conhecer o adversário faz toda a diferença.



Por isso, a chegada de um novo ano precisa trazer, desde o início, atenção à organização. Avaliar a vida financeira logo no começo ajuda a avançar com mais controle e tranquilidade ao longo dos meses. Desde os primeiros dias do ano, é preciso mirar no último: 31 de dezembro de 2026.

2026 começa com organização, disciplina e foco no longo prazo. Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT

Para começar o ano do jeito certo, a principal dica é investir em organização.

Portanto, liste as pendências, defina as prioridades financeiras e identifique qual meta de Ano Novo é mais fácil de riscar da lista. Começar pelas mais fáceis é uma das táticas. Com o tempo, pode-se mudar a estratégia e começar pelas prioridades ou até pelas mais difíceis. Nos primeiros anos de um planejamento financeiro, recomenda-se iniciar pelas metas mais simples. Dessa forma, você começa janeiro com mais espaço para novos planos e menos preocupações.

Fazer de 2026 um ano diferente começa com escolhas mais conscientes desde o dia 1º.

Ademais, 2025 foi mais um desses anos difíceis de administrar. Talvez o mais desafiador dos últimos tempos. Foram praticamente quatro anos de Bolsa de Valores andando de lado, testando a paciência até dos investidores mais experientes.

Entretanto, a alta finalmente chegou em 2025. Para quem se preparou, houve colheita, mesmo diante de um ano eleitoral à frente, com incertezas fiscais relevantes e um cenário que, em muitos momentos, parecia tudo menos favorável.

Ainda há o cenário de juros altos. A maioria dos analistas aguardava uma queda da Selic no final de 2025, o que não ocorreu.

Os empresários, diante do encarecimento do crédito, freiam investimentos produtivos e tornam cada decisão de alocação mais pesada.

E isso me leva a uma regra que deve ser seguida: não é o retorno dos investimentos que constrói riqueza, mas a disciplina e a acumulação de capital. A velha constância.

2025 mostrou que disciplina vence força

Portanto, pode-se resumir 2025 da seguinte forma: foi um ano para os disciplinados, não para os fortes.

Quem, mesmo com medo, manteve disciplina ganhou mais do que os convictos, bravos e fortes. Não venceu quem correu mais risco; venceu quem respeitou o longo prazo e a observação.

Contudo, é preciso lembrar que a maturidade vem do estudo. Não basta apenas disciplina; 2026 exigirá estratégia aliada à constância e à paciência. Será o ano de mexer nas peças, posicionando bispos e cavalos, sem esquecer de manter as torres fortes e inabaláveis. Não é hora de sacrificar as duas torres.

Menos emoção, mais método

Afinal, bons resultados não virão das emoções, mas do posicionamento estratégico. Não existe retorno alto sem risco alto. Investir bem não é jogatina, é jogo. É jogo bom, pensado e estudado. Sem uma base sólida em Renda Fixa, toda Renda Variável vira jogatina.

Porque, no fim das contas, não vence quem tenta bater o mercado. Vence quem permanece nele tempo suficiente para colher os frutos. E só colhe quem entende de terra e de plantio (renda fixa).

Que, em 2027, você se lembre de escolher o tipo de planta a cultivar com base no seu Perfil de Investidor; prepare a terra com muitos nutrientes e técnicas adequadas (estudo, conhecimento e preparo); e colha a melhor safra da sua vida.

Que seja um ano de determinação, clareza, disciplina e construção. E que 2026 seja muito próspero para você e toda a sua família.

