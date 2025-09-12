Saúde mental, finanças e trabalho: por que o Setembro Amarelo importa?

O Setembro Amarelo é uma campanha que destaca a importância de cuidar da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2003, a iniciativa nasceu em 1994, nos Estados Unidos, após a morte de um jovem chamado Mike Emme.



Ele havia restaurado e pintado um carro amarelo, e a cor acabou se tornando símbolo de esperança. Seus pais, ao distribuírem cartões com a mensagem "Se precisar, peça ajuda!", deram início a um movimento que hoje inspira o mundo todo. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.199/2025, que oficializa a campanha anualmente, reforçando a luta pela vida.

O impacto do trabalho e das finanças na saúde mental

O silêncio muitas vezes não é sabedoria; pode ser um caminho para o sofrimento. Em 2023, o Brasil registrou 16,8 mil óbitos por suicídio, e a falta de conversa sobre os problemas que enfrentamos é um dos principais desafios.

Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, especialmente quando as causas estão ligadas a problemas financeiros e profissionais. O ambiente de trabalho pode ser um fator decisivo. O assédio moral, por exemplo, afeta a saúde mental, a produtividade e a ascensão profissional, levando a dificuldades financeiras.

Para combater esse problema, o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) lançou a Cartilha Amarela, com foco na prevenção do assédio e de violências no trabalho, que aborda os impactos sobre a saúde mental de grupos mais vulneráveis.

Os números que não podemos ignorar

Empresas e líderes precisam entender que cuidar dos funcionários não é só uma questão de humanidade, mas também de resultado. Dados de uma pesquisa da fintech Onze com a Icatu Seguros mostram que o estresse financeiro é um dos maiores gatilhos para a ansiedade e o estresse no dia a dia.

Quando um empregado está preocupado com dinheiro, sua produtividade cai drasticamente. A mesma pesquisa aponta que o estresse financeiro pode roubar de 3 a 5 horas de trabalho por semana de cada funcionário, gerando perdas milionárias para as empresas.

Além disso, os dados são alarmantes:

72% dos brasileiros têm a saúde mental afetada por questões financeiras

63% não possuem reserva de emergência



A preocupação com o dinheiro supera outras questões como saúde, família ou segurança



Onde pedir ajuda

Seja qual for a sua dificuldade – saúde, finanças, família, trabalho, relacionamentos ou solidão –, lembre-se de que a ajuda está disponível, de forma anônima e gratuita.



O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você pode entrar em contato ligando para o 188, por chat ou e-mail, e ter uma conversa sigilosa com um voluntário. Em casos de emergência ou urgência, ligue para o 192 (Samu) ou 190 (Polícia Militar).

Compromisso que vai além de setembro

O Setembro Amarelo nos lembra que a conscientização sobre a saúde mental deve ser constante. Um sorriso pode esconder um coração e uma mente devastados.



O Brasil tem um compromisso urgente com a ONU de reduzir o número de suicídios em um terço até 2030. Isso significa agir agora para salvar vidas.

Seja uma pessoa que ouve de verdade e que motiva o desabafo. Cuidar da mente é cuidar da vida, e o impacto disso não tem preço. Suas ações podem salvar mais do que orçamentos ou carreiras; elas podem salvar vidas. Quer fazer a diferença na vida de alguém? Que tal começar a conversa hoje mesmo?

