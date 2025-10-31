Carol Campos
Carol Campos
É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

Controle sobre investimentos: esperar é um desconforto espetacular!

Ao investir, melhor que o valor é a constância. É “de grão em grão”. É o tempo que dura a persistência de investir

Vitória
Publicado em 31/10/2025 às 08h52
Investimento, tempo, dinheiro, finanças, relógio
Saber controlar o tempo é o principal ativo no mundo dos investimentos. Crédito: Reprodução

O principal ativo no mundo dos investimentos é o tempo. E quem entende isso começa cedo e incentiva todos a sua volta a também começarem.

A realidade é que ninguém gosta de esperar. Esperar exige paciência, pode ser entediante e desconfortável.

Ao investir, melhor que o valor é a constância. É “de grão em grão”. É o tempo que dura a persistência de investir.

Os impacientes vendem… resgatam… desistem…

Os disciplinados compram… investem… persistem…

A riqueza não nasce de um único movimento no tabuleiro da vida. Ela nasce da repetição de boas decisões simples e diárias.

Quantas decisões financeiras você já tomou que, olhando hoje, percebe que foram feitas no impulso? Quantos resgates você fez antes do necessário? Quantas ações vendeu após pessimismos noticiados?

O problema não é o dinheiro. É a desconfortável ideia de esperar, porque isso gera a postergação de um desejo. Diariamente a humanidade sofre o bombardeio do consumismo. Adiar uma compra, um resgate, uma venda é literalmente ir contra um movimento global do neuromarketing.

Dessa forma, imagine viver uma vida correndo atrás de desejos que nunca foram seus e que foram plantados por uma máquina invisível projetada para agir no seu subconsciente. É assustador, não é?

O sistema invisível que arrebata suas vontades pode ser combatido com perguntas simples e lógicas.

“Eu, realmente, preciso daquilo que eu acho que preciso? Posso esperar? Posso transformar a espera desconfortável em uma espera espetacular, que será fonte da minha liberdade?”

Portanto, imagine a paz, a felicidade e a clareza de saber que tudo tem um destino certo para cada tempo devido para a realização de sonhos, de objetivos e de metas plausíveis e, de fato, escolhidas por você.

Filosofar sobre os medos e os desejos não é algo que fica retido no mundo das ideias. É uma verdadeira revolução de aprendizado real e sustentado na sabedoria.

Conclui-se que a materialização da espera precisa ser cimentada na mente. Antes da planilha, vem a percepção e a sensação do que pode ser realizado. Antes do investimento certo, vêm o motivo certo e o tempo certo para tudo dar certo!

Enfim, fica sempre a mensagem:

“O dinheiro é seu, a decisão é sua!”

LEIA MAIS

Primavera financeira: planeje hoje para colher em 2026
Saúde mental, finanças e trabalho: por que o Setembro Amarelo importa?
Preso na 'corrida dos ratos'? Saiba como escapar do ciclo das dívidas
Investir é uma escolha diária: comece com R$ 7 e transforme sua vida
Reeducar para prosperar: liberdade financeira começa na mudança de atitude

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia dinheiro Investimentos Finanças

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.