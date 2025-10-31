Controle sobre investimentos: esperar é um desconforto espetacular!

Saber controlar o tempo é o principal ativo no mundo dos investimentos. Crédito: Reprodução

O principal ativo no mundo dos investimentos é o tempo. E quem entende isso começa cedo e incentiva todos a sua volta a também começarem.



A realidade é que ninguém gosta de esperar. Esperar exige paciência, pode ser entediante e desconfortável.



Ao investir, melhor que o valor é a constância. É “de grão em grão”. É o tempo que dura a persistência de investir.



Os impacientes vendem… resgatam… desistem…



Os disciplinados compram… investem… persistem…

A riqueza não nasce de um único movimento no tabuleiro da vida. Ela nasce da repetição de boas decisões simples e diárias.

Quantas decisões financeiras você já tomou que, olhando hoje, percebe que foram feitas no impulso? Quantos resgates você fez antes do necessário? Quantas ações vendeu após pessimismos noticiados?

O problema não é o dinheiro. É a desconfortável ideia de esperar, porque isso gera a postergação de um desejo. Diariamente a humanidade sofre o bombardeio do consumismo. Adiar uma compra, um resgate, uma venda é literalmente ir contra um movimento global do neuromarketing.

Dessa forma, imagine viver uma vida correndo atrás de desejos que nunca foram seus e que foram plantados por uma máquina invisível projetada para agir no seu subconsciente. É assustador, não é?

O sistema invisível que arrebata suas vontades pode ser combatido com perguntas simples e lógicas.

“Eu, realmente, preciso daquilo que eu acho que preciso? Posso esperar? Posso transformar a espera desconfortável em uma espera espetacular, que será fonte da minha liberdade?”

Portanto, imagine a paz, a felicidade e a clareza de saber que tudo tem um destino certo para cada tempo devido para a realização de sonhos, de objetivos e de metas plausíveis e, de fato, escolhidas por você.

Filosofar sobre os medos e os desejos não é algo que fica retido no mundo das ideias. É uma verdadeira revolução de aprendizado real e sustentado na sabedoria.

Conclui-se que a materialização da espera precisa ser cimentada na mente. Antes da planilha, vem a percepção e a sensação do que pode ser realizado. Antes do investimento certo, vêm o motivo certo e o tempo certo para tudo dar certo!

Enfim, fica sempre a mensagem:

“O dinheiro é seu, a decisão é sua!”

A Gazeta integra o Saiba mais