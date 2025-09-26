Primavera financeira: planeje hoje para colher em 2026

O mês de setembro carrega uma certa leveza em relação a eventos financeiros. A maioria dos cidadãos que dividiram o IPVA e o IPTU chega nas últimas parcelas nesse período e costuma sentir-se liberada para consumir no Dia das Crianças, na Black Friday, no Natal e no ano-novo. Porém, é no mês mais primaveril que as famílias mais preparadas planejam com bastante antecedência os gastos do próximo ano, principalmente no início (nos três primeiros meses).

Pode-se incluir nesses cálculos matrículas escolares, materiais, gastos com férias, fatura de cartão mais altas em função de gastos com final de ano, pagamentos de anuidades com Conselhos de Classes à vista para ter desconto, IPTU e IPVA, também à vista para ter desconto. É interessante olhar o seguro e a revisão do carro, para sempre pagar à vista quando tiver oferta de desconto e sair de férias com segurança e sem contratempos.

Com controle e planejamento, é possível começar 2026 com a leveza de uma pluma, pagando tudo à vista com desconto. Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT

Portanto, quem puder pensar lá na frente, já no verão e no outono de 2026, viverá, hoje, uma primavera e um início de verão em 2025 com mais prudência e sem atropelos e terá os pés fincados no chão sem deixar-se levar pelo bombardeio do marketing que começou forte desde o dia 15 de setembro, com a desculpa do Dia do Cliente.

Dessa forma, começar com cautela o mês das crianças, o mês da Black Friday e o mês das festas de fim de ano será possível porque um planejamento foi realizado anteriormente. É a neuroeconomia combatendo o neuromarketing na veia. Imagine começar 2026 com a leveza de uma pluma, pagar tudo à vista com desconto e, por consequência, continuar o segundo semestre de 2026 sem aquele monte de parcela. Isso não é sonho! Isso é verdadeiramente possível!

Ademais, é vital reforçar que o mercado financeiro possui momentos de alta e de baixa, embora a taxa Selic esteja em um patamar de 15% a.a., não significa que valerá a pena parcelar sempre e investir dinheiro para poder pagar as parcelas (considerando essa hipótese para quem pode investir). É provado por A + B por diversos estudos científicos que várias parcelas acumuladas somadas elevam a níveis absurdos as faturas dos cartões, o que gera estresse mesmo para quem possui renda mais alta. Ou seja, se puder evitar parcelas, evite-as.

Em cima disso, treine o seu cérebro para pagar à vista sempre que puder e, se for parcelar, só se tiver o dinheiro para comprar à vista e não tiver desconto nessa condição, de forma que compensará deixar investido. Sem esse cálculo, não compre! Outra dica importante é fazer uma lista; se as contas não estiverem em dia, deixe para a Black Friday de 2026. É possível! Acredite!

Por fim, é notório o conhecimento de que o consumo saudável faz a economia girar e que essas datas são importantes para o comércio. Mas se não forem derivados de um consumo consciente, se transformam em consumismo e trarão consequências para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Os gatilhos de consumo são acionados mais facilmente para os que não estão preparados. Ter uma lista de desejos de curto, médio e longo prazo individual e familiar ajuda e muito a fazer conexões neurais rápidas que ajudam a evitar gastos desnecessários.

Enfim, há um velho ditado que diz: “A vida é feita de escolhas!”. Sim, e toda boa escolha envolve maior compromisso e responsabilidade do que uma má escolha, porque a boa escolha tem mais pessoas e situações para sabotar, inclusive você mesmo. Você é potencialmente um investidor, um ser inteligente, um ser que pode fazer boas escolhas. Então, você pode ter uma boa lista de desejos e um bom controle sobre seus desejos, sobre o final de setembro e sobre esse último trimestre de 2025. E o melhor! Você pode, você consegue ter um excelente início de 2026, simplesmente porque você tem a capacidade, se você quiser!

