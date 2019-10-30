Kim Kardashian pede R$ 40 milhões a app por uso indevido de imagem

Kim Kardashian, 39, está processando o app iHandy por ter usado uma foto dela, sem autorização. O portal teria utilizado uma imagem da socialite de 2017 para promover seu app, que oferece retoques, como maquiagem e efeitos de emagrecimento, para selfies.
Segundo o TMZ, Kim pede dez milhões de dólares de indenização, o equivalente a cerca de R$ 40 milhões. Os responsáveis pela defesa do aplicativo alegaram que o cliente não sabia que o retrato usado na postagem era de Kim. Essa afirmação fez com que o advogado da empresária reagisse de forma sarcástica.
"O réu afirma, absurdamente, como sua suposta defesa, que não sabia que a foto não autorizada e não licenciada que eles sabidamente roubaram e se apropriaram indevidamente foi a de Kim Kardashian West, uma das mulheres mais famosas e reconhecidas no mundo".
Em outro trecho do processo, o advogado da socialite, diz que o aplicativo "teve até a audácia de ameaçar Kim, para que ela não apresentasse queixa contra eles por sua violação flagrante, ou iriam atrás dela". O valor pedido pela celebridade é referente ao custo para licenciar uma foto sua e também pelo estresse emocional ao qual a mulher do rapper Kanye West, 42, foi submetida.