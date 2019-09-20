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Kim Kardashian adia parto para fazer as unhas

Socialite revelou que estava com as unhas escuras e queria dar à luz com elas pintadas de rosa, então pediu ao médico um tempinho para ir à manicure
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 set 2019 às 06:36

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 06:36

Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Kim Kardashian voltou um pouco atrás na história de vida para lembrar de um episódio no mínimo curioso. Ela confidenciou que adiou o parto da primeira filha, North West, em pelo menos duas horas para dar conta de ir encontrar sua manicura e fazer as unhas
A revelação foi feita enquanto a empresária bateu um papo com o melhor amigo, Jonathan Cheban, em um podcast
"Fui para casa e eles [os médicos] disseram, 'o parto tem de ser hoje'. E as minhas unhas estavam, tipo, escuras. Então pensei que ia ter uma menina e que tinha de ter as unhas pintadas de cor-de-rosa. Por isso disse ao médico: 'Tem a certeza que vou entrar em trabalho de parto agora? Pode me dar duas horas?'", descreveu Kim. 

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