Kim Kardashian adia parto para fazer as unhas

Kim Kardashian voltou um pouco atrás na história de vida para lembrar de um episódio no mínimo curioso. Ela confidenciou que adiou o parto da primeira filha, North West, em pelo menos duas horas para dar conta de ir encontrar sua manicura e fazer as unhas.
A revelação foi feita enquanto a empresária bateu um papo com o melhor amigo, Jonathan Cheban, em um podcast.
"Fui para casa e eles [os médicos] disseram, 'o parto tem de ser hoje'. E as minhas unhas estavam, tipo, escuras. Então pensei que ia ter uma menina e que tinha de ter as unhas pintadas de cor-de-rosa. Por isso disse ao médico: 'Tem a certeza que vou entrar em trabalho de parto agora? Pode me dar duas horas?'", descreveu Kim.