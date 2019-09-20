Kim Kardashian adia parto para fazer as unhas

voltou um pouco atrás napara lembrar de um episódio no mínimo curioso. Ela confidenciou que adiou o, em pelo menos duas horas para dar conta de ir encontrar sua manicura e

"Fui para casa e eles [os médicos] disseram, 'o parto tem de ser hoje'. E as minhas unhas estavam, tipo, escuras. Então pensei que ia ter uma menina e que tinha de ter as unhas pintadas de cor-de-rosa. Por isso disse ao médico: 'Tem a certeza que vou entrar em trabalho de parto agora? Pode me dar duas horas?'", descreveu Kim.